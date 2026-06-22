Україна, якої ми не побачили: як Сталін знищив ціле покоління митців

Вони мріяли створити модерну європейську Україну, але стали ворогами для радянської системи. 22 червня 1933 року почалася нова хвиля репресій проти української інтелігенції. Фокус розповідає, як виникло Розстріляне відродження і чому його спадщина досі залишається важливою для України.

У цей день, 22 червня 1933 року в радянській Україні розпочалася нова хвиля арештів представників української інтелігенції. Для багатьох письменників, науковців, викладачів і митців цей день став початком шляху до в'язниць, таборів або смерті. Формально їх звинувачували в "націоналізмі", "контрреволюційній діяльності" чи участі у вигаданих антирадянських організаціях. Насправді ж Кремль почав системно ліквідовувати покоління людей, яке створювало модерну українську культуру.

Ці арешти не були випадковістю чи окремою каральною акцією. Вони стали частиною масштабного наступу на українську ідентичність, що розгортався паралельно з Голодомором. Якщо українське селянство ламали голодом, то інтелектуальну еліту — репресіями.

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Особливий цинізм ситуації полягав у тому, що ще кілька років тому ця ж влада заохочувала розвиток української культури. У 1920-х роках радянська політика українізації відкрила нові можливості для письменників, режисерів, художників і науковців. Здавалося, що після століть заборон українська культура нарешті отримала шанс на повноцінний розвиток.

Саме тоді з'явилося покоління митців, яке сьогодні ми знаємо як Розстріляне відродження. Вони вірили, що можуть створити нову європейську Україну — модерну, освічену та культурно самостійну. Проте вже на початку 1930-х років у Москві дійшли висновку, що така Україна становить загрозу для радянської імперії.

Культурний ренесанс України

Щоб зрозуміти, чому сталінський режим оголосив війну українській інтелігенції, варто повернутися на десятиліття назад. Після революційних подій 1917–1921 років і поразки визвольних змагань здавалося, що український культурний проєкт приречений. Проте саме у 1920-х роках Україна несподівано пережила один із найяскравіших періодів свого культурного розвитку.

Політика українізації, яку більшовицька влада запровадила в межах ширшої кампанії коренізації, відкрила нові можливості для розвитку української мови, освіти, літератури та мистецтва. Українська мова дедалі активніше впроваджувалася в школах, державних установах і пресі, а кількість україномовних видань стрімко зростала.

У великих містах відкривалися нові театри, літературні студії та мистецькі об'єднання. За кілька років в Україні сформувалося ціле покоління молодих авторів, які прагнули створити модерну культуру європейського рівня. Вони перекладали західних письменників, експериментували з формою та стилем, дискутували про майбутнє української літератури і шукали власне місце на культурній карті Європи.

Саме тоді заявили про себе письменники Микола Хвильовий, Валер'ян Підмогильний, Євген Плужник, драматург Микола Куліш, режисер Лесь Курбас та десятки інших митців, чиї імена сьогодні стали символами цілої епохи. Їх об'єднувало переконання, що українська культура не повинна бути провінційним додатком до російської, а має розвиватися як самостійне європейське явище.

Особливе місце в цьому процесі займав театр "Березіль", створений Лесем Курбасом у 1922 році. Його постановки вражали сучасників новаторськими підходами, а сам театр часто порівнюють із найсміливішими авангардними сценами тогочасної Європи. Водночас у літературі точилися гарячі дискусії про шлях розвитку української культури, найвідомішою з яких стала літературна дискусія 1925–1928 років. Саме тоді прозвучав заклик Миколи Хвильового орієнтуватися на європейську культуру, а не на російські зразки.

Сьогодні історики називають 1920-ті роки українським культурним ренесансом. Проте саме успіх цього покоління згодом став однією з причин його трагедії. Чим помітнішою ставала українська культурна самостійність, тим більшою загрозою вона здавалася Кремлю. І вже наприкінці десятиліття політика підтримки почала поступатися політиці контролю та репресій.

Хто творив нову Україну

Говорячи про Розстріляне відродження, важливо пам'ятати: йдеться не лише про письменників. Це було ціле покоління інтелектуалів, яке намагалося створити модерну українську культуру — від літератури та театру до кіно, науки й освіти.

Одним із символів епохи став Микола Хвильовий. Його памфлети та публіцистика викликали запеклі дискусії про майбутнє української культури. Саме Хвильовий став автором знаменитого гасла "Геть від Москви!", закликаючи українських митців орієнтуватися на європейські культурні традиції, а не копіювати російські зразки.

Не менш вагомою постаттю був Лесь Курбас. Створений ним театр "Березіль" став одним із найсміливіших мистецьких експериментів міжвоєнної Європи. Курбас поєднував новаторські сценічні рішення, авангардні підходи та соціальну проблематику, створюючи вистави, які випереджали свій час.

Поруч із ним працював драматург Микола Куліш, чиї п'єси стали основою багатьох постановок "Березоля". У своїх творах він порушував питання української ідентичності, суспільних змін та конфлікту між старим і новим світом.

Серед найяскравіших прозаїків покоління був Валер'ян Підмогильний. Його роман "Місто" сьогодні вважають одним із перших українських урбаністичних романів, який показав життя великого міста очима молодої людини, що прагне знайти своє місце в новій реальності.

Важливу роль відігравав і поет-футурист Михайль Семенко, який прагнув інтегрувати українську поезію в загальноєвропейський авангардний рух. Його експерименти з формою та мовою стали справжнім викликом традиційній літературі.

Проте ці люди були лише верхівкою айсберга. Разом із ними працювали десятки поетів, художників, перекладачів, педагогів, істориків і науковців. Вони створювали нові школи, журнали, театри, перекладали світову класику українською мовою та формували інтелектуальне середовище, яке могло стати фундаментом для розвитку незалежної української культури.

Саме тому репресії 1930-х років стали ударом не по окремих особистостях, а по цілому культурному середовищу. Радянська влада фактично намагалася знищити людей, які створювали альтернативне бачення майбутнього України.

Коли відродження стало "розстріляним"

Культурний злет 1920-х років тривав недовго. Уже наприкінці десятиліття радянська влада почала згортати політику українізації, а разом із нею — простір для творчої свободи. Те, що ще вчора заохочувалося державою, раптом почали називати "націоналізмом", а митців дедалі частіше звинувачували в антирадянській діяльності.

Одним із перших тривожних сигналів стала сфабрикована справа "Спілки визволення України" 1930 року, в межах якої були заарештовані десятки українських науковців, педагогів і громадських діячів. Однак справжній удар по українській інтелігенції припав на 1933 рік.

У травні, після арешту близького друга та соратника Михайла Ялового, покінчив життя самогубством Микола Хвильовий. Його смерть стала символом краху надій цілого покоління. А вже 22 червня 1933 року розпочалася нова хвиля арештів української інтелігенції, яка фактично відкрила епоху масштабних репресій проти діячів культури.

Наступні роки стали катастрофою для українського мистецтва та науки. За ґратами опинилися письменники, режисери, художники, науковці та викладачі. Багатьох відправили до таборів на Соловки. Частина з них так і не повернулася додому.

Кульмінацією трагедії стало 3 листопада 1937 року, коли в урочищі Сандармох у Карелії радянські каральні органи розстріляли понад сотню українських діячів культури. Серед них були Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Микола Зеров та інші представники покоління, яке ще десять років тому мріяло про культурне відродження України.

Саме після цих подій назва "Розстріляне відродження" перестала бути лише літературним терміном. Вона стала символом покоління, яке намагалося створити модерну українську культуру, але було майже повністю знищене радянською владою.

Якою могла бути Україна без Розстріляного відродження

Історія не знає умовного способу, але у випадку Розстріляного відродження питання про втрачені можливості виникає неминуче. Радянська влада знищила не просто окремих письменників чи режисерів — вона обірвала розвиток цілого покоління, яке могло визначати культурний напрям України протягом десятиліть.

На початку 1930-х років українська література, театр і мистецтво перебували в процесі стрімкого розвитку. Твори Валер'яна Підмогильного, Миколи Хвильового, Миколи Куліша чи Євгена Плужника свідчили, що українська культура дедалі активніше долучається до загальноєвропейських інтелектуальних процесів. Водночас театр Леся Курбаса вже тоді називали одним із найцікавіших мистецьких експериментів міжвоєнної Європи.

На думку багатьох дослідників, якби це покоління не було знищене, Україна могла б значно раніше сформувати власні потужні культурні інституції, гуманітарні школи та мистецькі традиції. Натомість після хвилі репресій утворилася порожнеча, яку довелося заповнювати десятиліттями.

Фактично радянська влада позбавила Україну природного розвитку її інтелектуальної еліти. Покоління, яке мало передавати досвід своїм учням, виховувати нових митців і науковців, було майже повністю знищене або змушене замовкнути. Наслідки цього культурного розриву відчувалися ще багато десятиліть після завершення сталінської епохи.

Саме тому Розстріляне відродження сьогодні сприймають не лише як сторінку трагічної історії. Це нагадування про те, якою високою може бути ціна спроби знищити культуру та національну пам'ять.

Спадщина, яку вдалося повернути

Попри намагання радянської влади стерти пам'ять про українських митців, зробити це повністю не вдалося. Частина творів збереглася в архівах, частину вдалося вивезти за кордон, а після відновлення незалежності України багато імен повернулися до культурного простору.

Сьогодні твори представників Розстріляного відродження входять до шкільних і університетських програм. Вистави Леся Курбаса продовжують надихати сучасних режисерів, а дослідники відкривають нові сторінки історії українського модернізму.

Особливу роль у поверненні пам'яті про репресованих митців відіграли архівні дослідження після здобуття незалежності України. Відкриття документів радянських спецслужб дало змогу відновити долі багатьох людей, яких десятиліттями намагалися викреслити з історії.

Майже сто років тому радянська влада намагалася переконати суспільство, що ці письменники, режисери та науковці були ворогами. Сьогодні ж вони є символом української культури та нагадуванням про те, що боротьба за право бути собою часто починається не на полі бою, а в книгах, театрах і університетських аудиторіях.

22 червня 1933 року стало одним із днів, коли ця боротьба вступила в найтрагічнішу фазу. Проте навіть масові арешти, розстріли та десятиліття замовчування не змогли остаточно знищити те, що створило покоління Розстріляного відродження. Сьогодні їхні голоси знову звучать — і, можливо, саме в цьому полягає їхня головна перемога над системою, яка прагнула приректи їх на забуття.

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