Украина, которую мы не увидели: как Сталин уничтожил целое поколение художников

Они мечтали создать современную европейскую Украину, но стали врагами советской системы. 22 июня 1933 года началась новая волна репрессий против украинской интеллигенции. Фокус рассказывает, как возникло Расстрелянное возрождение и почему его наследие до сих пор остается важным для Украины.

В этот день, 22 июня 1933 года в советской Украине началась новая волна арестов представителей украинской интеллигенции. Для многих писателей, учёных, преподавателей и художников этот день стал началом пути в тюрьмы, лагеря или к смерти. Формально их обвиняли в "национализме", "контрреволюционной деятельности" или участии в вымышленных антисоветских организациях. На самом же деле Кремль начал систематически ликвидировать поколение людей, создававшее современную украинскую культуру.

Эти аресты не были ни случайностью, ни отдельной карательной акцией. Они стали частью масштабного наступления на украинскую идентичность, развернувшегося параллельно с Голодомором. Если украинское крестьянство ломали голодом, то интеллектуальную элиту — репрессиями.

Відео дня

Особый цинизм ситуации заключался в том, что ещё несколько лет назад эти же власти поощряли развитие украинской культуры. В 1920-х годах советская политика украинизации открыла новые возможности для писателей, режиссеров, художников и ученых. Казалось, что после веков запретов украинская культура наконец получила шанс на полноценное развитие.

Именно тогда появилось поколение художников, которое сегодня мы знаем как Расстрелянное возрождение. Они верили, что смогут создать новую европейскую Украину — современную, образованную и культурно самостоятельную. Однако уже в начале 1930-х годов в Москве пришли к выводу, что такая Украина представляет угрозу для советской империи.

Культурное возрождение Украины

Чтобы понять, почему сталинский режим объявил войну украинской интеллигенции, стоит вернуться на несколько десятилетий назад. После революционных событий 1917–1921 годов и поражения освободительной борьбы казалось, что украинский культурный проект обречен. Однако именно в 1920-х годах Украина неожиданно пережила один из самых ярких периодов своего культурного развития.

Политика украинизации, которую большевистская власть проводила в рамках более широкой кампании корнизации, открыла новые возможности для развития украинского языка, образования, литературы и искусства. Украинский язык всё активнее внедрялся в школах, государственных учреждениях и прессе, а количество украиноязычных изданий стремительно росло.

В крупных городах открывались новые театры, литературные студии и художественные объединения. За несколько лет в Украине сформировалось целое поколение молодых авторов, стремившихся создать современную культуру европейского уровня. Они переводили западных писателей, экспериментировали с формой и стилем, обсуждали будущее украинской литературы и искали своё место на культурной карте Европы.

Именно тогда заявили о себе писатели Николай Хвылевой, Валерьян Пидмогильный, Евгений Плужник, драматург Николай Кулиш, режиссёр Лесь Курбас и десятки других деятелей искусства, чьи имена сегодня стали символами целой эпохи. Их объединяло убеждение, что украинская культура не должна быть провинциальным придатком к русской, а должна развиваться как самостоятельное европейское явление.

Особое место в этом процессе занимал театр "Березиль", созданный Лесем Курбасом в 1922 году. Его постановки поражали современников новаторскими подходами, а сам театр часто сравнивают с самыми смелыми авангардными сценами тогдашней Европы. В то же время в литературе велись горячие дискуссии о пути развития украинской культуры, самой известной из которых стала литературная дискуссия 1925–1928 годов. Именно тогда прозвучал призыв Николая Хвылевого ориентироваться на европейскую культуру, а не на русские образцы.

Сегодня историки называют 1920-е годы украинским культурным ренессансом. Однако именно успех этого поколения впоследствии стал одной из причин его трагедии. Чем заметнее становилась украинская культурная самостоятельность, тем большей угрозой она казалась Кремлю. И уже в конце десятилетия политика поддержки начала уступать место политике контроля и репрессий.

Кто создавал новую Украину

Говоря о Расстрелянном возрождении, важно помнить: речь идет не только о писателях. Это было целое поколение интеллектуалов, которое пыталось создать современную украинскую культуру — от литературы и театра до кино, науки и образования.

Одним из символов той эпохи стал Николай Хвылевой. Его памфлеты и публицистика вызывали ожесточённые дискуссии о будущем украинской культуры. Именно Хвылевой стал автором знаменитого лозунга "Прочь от Москвы!", призывая украинских деятелей искусства ориентироваться на европейские культурные традиции, а не копировать российские образцы.

Не менее значимой фигурой был Лесь Курбас. Созданный им театр "Березиль" стал одним из самых смелых художественных экспериментов межвоенной Европы. Курбас сочетал новаторские сценические решения, авангардные подходы и социальную проблематику, создавая спектакли, опережавшие своё время.

Рядом с ним работал драматург Николай Кулиш, чьи пьесы легли в основу многих постановок "Березоля". В своих произведениях он поднимал вопросы украинской идентичности, общественных перемен и конфликта между старым и новым миром.

Одним из самых ярких прозаиков своего поколения был Валерьян Пидмогильный. Его роман "Город" сегодня считается одним из первых украинских урбанистических романов, в котором жизнь большого города показана глазами молодого человека, стремящегося найти своё место в новой реальности.

Важную роль играл и поэт-футурист Михаил Семенко, стремившийся интегрировать украинскую поэзию в общеевропейское авангардное движение. Его эксперименты с формой и языком стали настоящим вызовом традиционной литературе.

Однако эти люди были лишь верхушкой айсберга. Вместе с ними работали десятки поэтов, художников, переводчиков, педагогов, историков и учёных. Они создавали новые школы, журналы, театры, переводили мировую классику на украинский язык и формировали интеллектуальную среду, которая могла стать фундаментом для развития независимой украинской культуры.

Именно поэтому репрессии 1930-х годов стали ударом не по отдельным личностям, а по всей культурной среде. Советская власть фактически пыталась уничтожить людей, которые создавали альтернативное видение будущего Украины.

Когда возрождение было "расстреляно"

Культурный расцвет 1920-х годов длился недолго. Уже в конце десятилетия советская власть начала сворачивать политику украинизации, а вместе с ней — и пространство для творческой свободы. То, что еще вчера поощрялось государством, вдруг стали называть "национализмом", а художников все чаще обвиняли в антисоветской деятельности.

Одним из первых тревожных сигналов стало сфабрикованное дело "Союза освобождения Украины" 1930 года, в рамках которого были арестованы десятки украинских учёных, педагогов и общественных деятелей. Однако настоящий удар по украинской интеллигенции пришелся на 1933 год.

В мае, после ареста близкого друга и соратника Михаила Ялового, покончил жизнь самоубийством Николай Хвылевой. Его смерть стала символом краха надежд целого поколения. А уже 22 июня 1933 года началась новая волна арестов украинской интеллигенции, которая фактически открыла эпоху масштабных репрессий против деятелей культуры.

Последующие годы стали настоящей катастрофой для украинского искусства и науки. За решеткой оказались писатели, режиссёры, художники, учёные и преподаватели. Многих отправили в лагеря на Соловки. Часть из них так и не вернулась домой.

Кульминацией трагедии стало 3 ноября 1937 года, когда в урочище Сандармох в Карелии советские карательные органы расстреляли более сотни украинских деятелей культуры. Среди них были Лесь Курбас, Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный, Павел Филипович, Николай Зеров и другие представители поколения, которое ещё десять лет назад мечтало о культурном возрождении Украины.

Именно после этих событий название Расстрелянное возрождение перестало быть лишь литературным термином. Оно стало символом поколения, которое пыталось создать современную украинскую культуру, но было почти полностью уничтожено советской властью.

Какой могла бы быть Украина без Расстрелянного возрождения

История не знает условного наклонения, но в случае с Расстрелянным возрождением вопрос об упущенных возможностях возникает неизбежно. Советская власть уничтожила не просто отдельных писателей или режиссёров — она прервала развитие целого поколения, которое могло определять культурное направление Украины на протяжении десятилетий.

В начале 1930-х годов украинская литература, театр и искусство переживали период бурного развития. Произведения Валерьяна Подмогильного, Николая Хвылевого, Николая Кулиша и Евгения Плужника свидетельствовали о том, что украинская культура все активнее включается в общеевропейские интеллектуальные процессы. В то же время театр Леся Курбаса уже тогда называли одним из самых интересных художественных экспериментов межвоенной Европы.

По мнению многих исследователей, если бы это поколение не было уничтожено, Украина могла бы гораздо раньше сформировать собственные мощные культурные институты, гуманитарные школы и художественные традиции. Вместо этого после волны репрессий образовалась пустота, которую пришлось заполнять десятилетиями.

Фактически советская власть лишила Украину возможности естественного развития её интеллектуальной элиты. Поколение, которое должно было передавать опыт своим ученикам, воспитывать новых художников и учёных, было почти полностью уничтожено или вынуждено замолчать. Последствия этого культурного разрыва ощущались ещё много десятилетий после окончания сталинской эпохи.

Именно поэтому "Расстрелянное возрождение" сегодня воспринимается не только как страница трагической истории. Это напоминание о том, насколько высокой может быть цена попытки уничтожить культуру и национальную память.

Наследие, которое удалось вернуть

Несмотря на попытки советской власти стереть память об украинских художниках, полностью это сделать не удалось. Часть произведений сохранилась в архивах, часть удалось вывезти за границу, а после восстановления независимости Украины многие имена вернулись в культурное пространство.

Сегодня произведения представителей Расстрелянного возрождения входят в школьные и университетские программы. Спектакли Леся Курбаса продолжают вдохновлять современных режиссёров, а исследователи открывают новые страницы истории украинского модернизма.

Особую роль в восстановлении памяти о репрессированных художниках сыграли архивные исследования после обретения Украиной независимости. Раскрытие документов советских спецслужб позволило восстановить судьбы многих людей, которых десятилетиями пытались вычеркнуть из истории.

Почти сто лет назад советская власть пыталась убедить общество, что эти писатели, режиссёры и учёные были врагами. Сегодня же они являются символом украинской культуры и напоминанием о том, что борьба за право быть собой часто начинается не на поле боя, а в книгах, театрах и университетских аудиториях.

22 июня 1933 года стало одним из дней, когда эта борьба вступила в самую трагическую фазу. Однако даже массовые аресты, расстрелы и десятилетия замалчивания не смогли окончательно уничтожить то, что создало поколение "Расстрелянного возрождения". Сегодня их голоса вновь звучат — и, возможно, именно в этом заключается их главная победа над системой, которая стремилась обречь их на забвение.

Ранее Фокус рассказывал, как Левко Симиренко прославил легендарное зелёное яблоко и почему его семья заплатила высокую цену за развитие украинского садоводства.

Кроме того, Фокус выяснял, что происходило в украинском селе накануне Голодомора и откуда в стране большевиков взялось столько частных фермеров.