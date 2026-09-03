Удар по мостах Києва: чи здатна РФ відрізати лівий берег і чому досі цього не зробила

Росія може спробувати вдарити по київських мостах і фактично розрізати столицю Дніпром — залишивши сотні тисяч людей по різні боки міста з перевантаженими дорогами, зупиненими маршрутами та аварійними переправами. І хоча повністю знищити великий міст одним ударом непросто, для транспортного колапсу цього й не потрібно: достатньо вивести з експлуатації кілька ключових переправ. Фокус з'ясував, наскільки реальний такий сценарій і чому експерти все ж сумніваються, що Кремль наважиться розпочати "війну мостів".

Росія вже не перший рік намагається вибивати те, без чого велике місто не може нормально жити: електрику, тепло, воду, логістику. Тепер до переліку потенційних цілей можуть додатися й київські мости через Дніпро. І якщо ще недавно головною проблемою столичних переправ були їхній вік, ремонти та багаторічні обмеження, то сьогодні питання звучить значно жорсткіше: що буде з Києвом, якщо Росії вдасться хоча б тимчасово розірвати нормальне сполучення між двома берегами?

Про такий сценарій попередив офіцер командування Штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, росіяни потенційно можуть спробувати бити по мостах, щоб відрізати лівий берег Києва від правого та спричинити транспортний колапс. Військовий наголошує: влада має не чекати, поки такий сценарій стане реальністю, а заздалегідь мати кілька варіантів дій — умовні плани "Б", "В" і "Г".

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На перший погляд, Київ має достатньо переправ, аби втрата однієї не стала катастрофою. Але проблема в тому, що вони далеко не рівноцінні, а частина з них уже зараз працює з технічними або організаційними обмеженнями. І саме тому навіть без російських ракет експерти роками попереджали: одночасне випадіння кількох мостів здатне фактично розділити столицю на два міста.

Київ на два міста: про проблему попереджали ще до загрози ударів

Для Києва залежність від мостів — це не абстрактна інфраструктурна проблема. За оцінкою транспортного аналітика Дмитра Беспалова, близько трьох мільйонів жителів столиці щодоби здійснюють 6–7 млн переміщень. Будь-яке суттєве звуження можливості переїхати Дніпро швидко відбивається не тільки на автомобілістах, а на всій транспортній системі міста.

І Київ уже отримує невелику демонстрацію того, як це працює. Перекриття руху або зупинка наземних ділянок метро під час повітряних тривог спричиняють величезні затори та скупчення людей. При цьому кількість тих, кому потрібно потрапити з одного берега на інший, нікуди не зникає — просто весь цей потік концентрується на меншій кількості маршрутів.

Однак значно серйозніша проблема виникне, якщо одна з переправ буде не закрита на кілька годин, а виведена з експлуатації на тижні або місяці.

Про небезпеку такого сценарію Беспалов говорив задовго до нинішньої заяви військових. Особливу увагу він звертав на міст Патона та міст Метро — дві надзвичайно важливі для міста переправи, технічний стан яких уже багато років викликає питання.

Ще раніше експерт пояснював: якщо міст Патона і міст Метро доведеться одночасно закрити, Києву критично необхідна повноцінна альтернатива, інакше столиця ризикує фактично перетворитися на окреме правобережне та лівобережне місто.

Ця оцінка сьогодні звучить уже зовсім інакше. Адже раніше йшлося про планові ремонти та природне старіння конструкцій. Тепер до них додалася можливість навмисного російського удару.

Вразливість уже є: два ключові мости мають проблеми

Найбільш показовий приклад — міст Патона. У березні 2026 року після чергової технічної наради столична влада заявила, що міст можна продовжувати експлуатувати, однак лише за умови дотримання вже встановлених обмежень. Зокрема, на нього не допускають транспорт із навантаженням на вісь понад 7 тонн, максимальна маса одного транспортного засобу не повинна перевищувати 17 тонн, а рух зберігається за чинною схемою — дві смуги з правого берега на лівий і три у зворотному напрямку. Ці обмеження діють ще з 2020 року саме для того, щоб зменшити навантаження на несні конструкції мосту.

Ще складнішою може бути ситуація з мостом Метро.

За словами Дмитра Беспалова, за отриманою ним неофіційною інформацією, стан мосту Метро може бути навіть гіршим, ніж у мосту Патона. За його словами, потяги метро вже проходять цю ділянку з обмеженою швидкістю.

Експерт звертає увагу й на іншу небезпеку: проблеми можуть виникнути навіть без прямого російського влучання. Якщо через технічну несправність потяг зупиниться безпосередньо на мосту, евакуація пасажирів перетвориться на надзвичайно складну та ризиковану операцію.

Тобто потенційний російський удар накладається на вже існуючу проблему: Київ не має набору абсолютно взаємозамінних мостів, кожен із яких може безболісно підхопити навантаження іншого.

Якщо одна велика переправа випадає, потік машин і пасажирів нікуди не зникає — він переходить на сусідні. Якщо випадає ще одна, навантаження концентрується ще сильніше.

І саме тут починається те, що у побуті називають транспортним колапсом.

Чи справді один удар може "розрізати" Київ

Водночас уявляти, що одна російська ракета автоматично знищить великий міст через Дніпро, теж неправильно.

Інженерка та фахівчиня з інфраструктури Анна Мінюкова пояснила, що великі київські переправи мають суттєвий запас міцності й принципово відрізняються від невеликих мостів у прифронтових регіонах, які Росії вдавалося руйнувати ударами.

Для повного знищення великої конструкції через Дніпро, за її оцінкою, може знадобитися значна кількість влучань. Під час повітряного удару насамперед може постраждати монолітна плита проїжджої частини. Її ремонт здатен затягнутися, однак саме пошкодження ще не означає, що вся конструкція мосту обвалиться.

І тут є важлива різниця: Росії необов'язково фізично знищувати міст, щоб створити Києву проблему.

Для міста достатньо, щоб після пошкодження переправу визнали небезпечною та закрили для руху. Тоді навіть конструкція, яка залишилася стояти над Дніпром, тимчасово перестає виконувати свою головну функцію.

Саме тому питання варто ставити не лише так: "Чи можна зруйнувати київські мости?", а й інакше — скільки переправ Росії достатньо вивести з експлуатації, щоб пересування між берегами стало критично складним?

Понтони, кораблі та сусідні мости: чи є у Києва план "Б"

Мінюкова водночас вважає, що пошкодження однієї переправи не означатиме повної ізоляції лівого берега. У Києва залишаться інші маршрути, а в екстреній ситуації теоретично можна використовувати понтонні переправи та водний транспорт.

За її словами, Україна отримала від європейських партнерів значну кількість понтонного обладнання, яке дає змогу організовувати переправи через великі водні перешкоди.

Проте тут виникає вже інше питання: теоретична можливість переправити людей і техніку через Дніпро — це ще не заміна міському мосту, яким щодня користуються десятки або сотні тисяч людей.

Понтон може стати аварійним рішенням. Річковий транспорт — додатковим каналом. Сусідній міст — прийняти частину потоку. Але жоден із цих варіантів сам по собі не здатен миттєво підмінити транспортну артерію мегаполіса.

А отже, головне питання зараз навіть не в тому, чи існують у Києва альтернативи. Вони існують.

Питання в тому, чи готове місто використати їх одночасно й у масштабах, які знадобляться, якщо одна або відразу кілька переправ через Дніпро раптом перестануть працювати.

Міст за міст: чим для Росії може обернутися спроба відрізати лівий берег Києва

Теоретично Росія справді має можливість спробувати вивести з ладу київські мости й таким чином серйозно ускладнити сполучення між лівим і правим берегами. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що саме по собі існування такої можливості ще не означає, що Кремль обов'язково піде на цей крок.

Водночас експерт звертає увагу на те, що за роки повномасштабної війни Росія досі не перейшла до системного знищення великих мостів у глибокому тилу України. На його думку, однією з причин може бути ризик дзеркальної відповіді вже по російській транспортній інфраструктурі.

На думку експерта, для РФ така "війна мостів" могла б виявитися навіть болючішою, оскільки дорожня та залізнична мережі там менш щільні, а відстані значно більші.

"Якщо ми почнемо вибивати у них мости, то у них буде ще гірша ситуація, ніж у нас. У них менш розвинена дорожня мережа і менш розвинена залізнична мережа. У нас щільність набагато більша", — каже Фокусу Жданов.

Україна, додає він, у критичній ситуації може використовувати не лише стаціонарні мости. Частину логістики теоретично можна перенаправити через понтонно-мостові та інші тимчасові переправи.

Саме тому Жданов не виключає, що великі мости фактично можуть залишатися своєрідною "священною коровою" для обох сторін.

Як приклад експерт наводить російську залізничну логістику на окупованій території півдня України. За його словами, РФ побудувала залізничну гілку з Ростовського напрямку в бік Мелітополя, на якій є міст через Кальміус. Жданов звертає увагу, що цей об'єкт перебуває в зоні досяжності українських засобів ураження і має важливе значення для військових перевезень РФ, однак після однієї зі спроб його ураження систематичних атак по ньому, за словами експерта, не відбувається.

"Ми знаємо, що основу складає залізниця для привезення військ і техніки для росіян. Але чомусь ми його не чіпаємо", — зазначає Жданов.

Саме це, на його думку, може свідчити якщо не про якусь формальну домовленість, то принаймні про певне взаємне стримування.

"Я думаю, що це такий, може, негласний чи ненавмисний договір: вони не чіпають наші мости — ми не чіпаємо їх", — припускає експерт.

Схожу логіку Жданов бачить і щодо атомної енергетики. Він нагадує, що ядерні об'єкти існують по обидва боки кордону, а будь-яка ескалація навколо них створила б ризики вже зовсім іншого масштабу.

Тому сценарій ударів по київських мостах Жданов не відкидає, однак вважає його радше крайнім варіантом ескалації, ніж неминучим наступним кроком Росії.

І все ж для столиці навіть сама можливість такого сценарію означає, що розраховувати лише на взаємне стримування було б небезпечно. Адже якщо цей негласний бар'єр одного дня перестане працювати, місту доведеться дуже швидко переходити від теоретичних планів резервних переправ до їхнього реального використання.

Раніше Фокус уже писав про схожу логіку взаємного стримування. Після слів Зеленського про те, що війна дедалі більше "закриває небо" над Росією, Путін пригрозив відповіддю через можливі трагедії з цивільними літаками. Тоді експерти також говорили про ризик дзеркальної ескалації, коли перехід однієї межі може потягнути за собою відповідь з іншого боку.