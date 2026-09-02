Росія може бити по мостах Києва: військовий попередив про загрозу колапсу

Росіяни планують бити по мостах у Києві. Ці атаки можуть спричинити масштабний колапс у столиці України.

Про ризик ворожих атак на інфраструктурні обєкти Києва та їх наслідки попередив офіцер командування штурмових військ Збройних сил України Денис Ярославський під час інтерв'ю Євгенії Кутновій на YouTube-каналі "Фабрика новин".

На його думку, РФ може спробувати відрізати лівий берег від правого, і це узгоджується із наказом Володимира Путіна перетворити Київ на мертве місто, розпочавши тактику виснажливих атак на столицю України.

"Ворог потенційно здатен відрізати лівий берег від правого, якщо ми говоримо про столицю. Всього 12 мостів по Україні. Якщо у них буде такий задум, вони можуть бити по всіх мостах", — заявив офіцер командування Штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський.

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Військовий заявив, що влада має підготувати план дій на випадок такого удару і ознайомити з ним жителів столиці, а не обмежуватися закликами евакуюватися. Адже ескалація з боку Росії продовжуватиме зростати, і Україні варто готуватися до цього заздалегідь.

"Я не залякую. Я просто кажу про реальність, щоб ми були до цього готові й не впадали в паніку. Питання в іншому: що робити, коли це станеться? Влада повинна сказати: у нас є план Б, план В, план Г", — сказав Денис Ярославський.

Також він нагадав, що ремонт Південного мосту в столиці йде вже п'ять років, тож швидких рішень щодо відновлення інфраструктури після ймовірного удару РФ очікувати не варто.

Раніше Фокус писав, що напередодні осінньо-зимового періоду Росія може змістити акцент ударів на критичну інфраструктуру — теплову генерацію, водоканали, системи опалення та газовидобутку. У Держагентстві відновлення попереджали, що особливо небезпечними можуть стати атаки на насосні станції та інші об'єкти водопостачання, руйнування яких здатне одночасно залишити міста без води й створити проблеми з теплопостачанням.

Також про те, що Росія не відмовилася від планів завдавати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України, а з наближенням осінньо-зимового періоду лише посилюватиме такі атаки. Після засідання Ради національної безпеки і оборони заявив новий секретар РНБО Ігор Клименко