Россия может бить по мостам Киева: военный предупредил об угрозе коллапса

Россияне планируют наносить удары по мостам в Киеве. Эти атаки могут привести к масштабному коллапсу в столице Украины.

О риске вражеских атак на инфраструктурные объекты Киева и их последствиях предупредил офицер командования штурмовых войск Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью Евгении Кутной на YouTube-канале "Фабрика новостей".

По его мнению, РФ может попытаться отрезать левый берег от правого, и это соответствует приказу Владимира Путина превратить Киев в мёртвый город, прибегнув к тактике изнурительных атак на столицу Украины.

"Враг потенциально способен отрезать левый берег от правого, если речь идет о столице. Всего в Украине 12 мостов. Если у них будет такой план, они могут наносить удары по всем мостам", — заявил офицер командования Штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский.

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Военный заявил, что власти должны подготовить план действий на случай такого удара и ознакомить с ним жителей столицы, а не ограничиваться призывами к эвакуации. Ведь эскалация со стороны России будет продолжаться, и Украине следует готовиться к этому заранее.

"Я не пугаю. Я просто говорю о реальности, чтобы мы были к этому готовы и не впадали в панику. Вопрос в другом: что делать, когда это произойдет? Власти должны сказать: у нас есть план Б, план В, план Г", — сказал Денис Ярославский.

Кроме того, он напомнил, что ремонт Южного моста в столице продолжается уже пять лет, поэтому не стоит ожидать быстрых решений по восстановлению инфраструктуры после возможного удара со стороны РФ.

Ранее "Фокус" писал , что в преддверии осенне-зимнего периода Россия может перенести акцент ударов на критически важную инфраструктуру — тепловую генерацию, водоканалы, системы отопления и газодобычи. В Госагентстве по восстановлению предупреждали, что особенно опасными могут стать атаки на насосные станции и другие объекты водоснабжения, разрушение которых способно одновременно оставить города без воды и создать проблемы с теплоснабжением.

Также о том, что Россия не отказалась от планов наносить удары по энергетической и критической инфраструктуре Украины, а с приближением осенне-зимнего периода будет только усиливать такие атаки. После заседания Совета национальной безопасности и обороны об этом заявил новый секретарь СНБО Игорь Клименко