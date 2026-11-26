Європа готується затягнути паски, але обіцяє залишити для України 100 млрд євро у новому семирічному бюджеті. Водночас під питанням залишається навіть фінансування на 2027 рік, а Німеччина погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо інші країни відмовляться підтримувати Київ. Чому європейцям дешевше фінансувати Україну, ніж готуватися до власної війни з Росією, чи загрожує нашій державі боргова пастка та як новий бюджет ЄС може підказати дату вступу України до Євросоюзу — в інтерв'ю Фокусу розповів Іван Ус.

Європейці сперечаються довкола нового семирічного проєкту бюджету ЄС, який президент Євроради Антоніу Кошта пропонує урізати на 10% (204 млрд євро), при цьому вивести "за дужки" фінансовий пакет для України у розмірі 100 млрд. Документ мають обговорити на позачерговому саміті, який відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада. Ініціатором засідання виступає Кошта. У порядку денному порушуватимуть питання і фінансової підтримки нашої держави на 2027-й, адже новий проєкт бюджету запрацює лише з 2028 року.

Сьогодні проєкт бюджету критикує низка членів ЄС, хтось виступає саме проти того, аби прив'язувати його до фінансування України. В переліку таких країн сьогодні значиться Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія. Закликають виокремити обговорення бюджету ЄС та допомогу Україні, хоча й не проти цього, такі держави як Словенія, Грецій, Ірландія. Там пояснюють, що через можливе вето тих, хто категорично не хоче виділяти пакет для Києва, може зірватись голосування за затвердження бюджету для ЄС.

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Німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив ультиматум, що якщо члени ЄС блокуватимуть українське питання, то країна не голосуватиме за загальний проєкт бюджету Євросоюзу. Крім того, Німеччина, а також Австрія, які сплачують в загальну європейську казну більше коштів, ніж отримують назад, сьогодні наголошують на необхідності ще більшої економії, аніж скорочення у 10%.

Польща та Франція заявляють, що вони не підтримують урізання фермерських дотацій та регіональних фондів, при цьому надання допомоги Києву там не критикують, а лише занепокоєні недостатньою підтримкою своїх аграріїв та фінансуванням безпеки східного флангу НАТО.

Лідери Євросоюзу мають розглянути питання виділення коштів Україні на 2027 рік у розмірі 45 млрд євро. Це пакет термінової допомоги, який був представлений 18 листопада. Наступного року дефіцит України (різниця між потребами й доходами держави) сягне 70 млрд євро. Раніше 45 млрд євро уже було закладено в попередній дворічній програмі (на 90 млрд євро на 2026-2027 роки), а от свіжий пакет має посприяти закрити основну частку решти потреб.

Президент України пояснив, що для того, щоб вистояти у 2027 році наша держава потребує від партнерів 115 млрд євро. Раніше погоджений пакет на 90 млрд (45 — у 2026 і стільки ж у 2027), передбачає на наступний рік 45 млрд, зараз очікується погодження нового пакета на ще 45 млрд (екстрений) і от залишається необхідність ще у 25 млрд. За словами Зеленського, Київ працює над тим, щоб Євросоюз надав цю суму вже цьогоріч. Він також наголосив, що українська влада забезпечує фінансування держбюджету щонайменше на 100 мільярдів євро щорічно, але без допомоги союзників — воюючій країні ніяк не обійтися.

Беручи до уваги непросту економічну ситуацію в Європі, постає запитання, чи вистачить європейським країнам грошей, аби наповнювати фонд для України, який передбачений на період 2028-2034 роки. А суми у 100 млрд євро, яку європейці ще не погодили, чи виявиться достатньо для нашої держави на наступні сім років, та які варіанти дій можуть бути передбачені на випадок, якщо цей пакет буде заблокований тією ж Угорщиною та Словаччиною. Про це і не тільки Фокус запитав в інтерв'ю кандидата економічних наук, головного консультанта зовнішньополітичних досліджень НІСД Івана Уса.

100 млрд євро за безпеку: чи готова Європа платити за власний захист

Євросоюз зараз змушений економити. У новому проєкті загальний бюджет ЄС урізали на 10%, але пообіцяли зберегти до 100 млрд євро для України окремим рядком. Наскільки надійною є ця обіцянка? Чи вистачить у Європи грошей, щоб наповнити цей український фонд?

— Дискусії тривають постійно. В Європі достатньо політиків, які говорять, що Україна їм дуже дорого обходиться і закликають її якось викреслювати. Якщо взяти Німеччину, а це найбільша економіка ЄС, то яку частку від її ВВП становить допомога Україні? 0,2%. Те саме щодо Франції. В Іспанії, Італії — 0,1%. З початку повномасштабної війни наша країна отримала 200 млрд євро, але ж минає вже п'ятий рік війни. Не треба забувати, що вона виконує певну функцію для Європи, прихильники допомоги для України про це говорять, що взагалі-то завдяки їй ці європейські країни можуть економити на побудові власних сил оборони. Адже пряма загроза, яка для них існує (від Росії), вона стримується Україною.

Тому фінансування України можна порівняти з постійним оновленням укріплення, забору. Це треба робити, щоб він виконував свою функцію. Ось ці витрати європейців покликані на збереження цього забору в надійному стані. Якщо ця огорожа впаде, то відбудеться захід російських військ на територію ЄС. Саме за виконання функції стримування агресії Росії, яку Україна виконує, Європа і платить гроші. Це не всі розуміють, тому багато голосів у ЄС про те, що, мовляв, не можна Києву давати кошти, але, як показує практика, після всіх цих розмов гроші таки виділяють. Тому що є все-таки достатньо людей, які усвідомлюють, що дешевше підтримувати Україну, ніж займатися розбудовою власної оборони.

Коли озвучуються такі великі цифри (100 млрд), я наводжу порівняння. Є компанія Netflix і Warner Bros, перша хоче придбати другу за 87 млрд доларів. А Європа раніше ухвалила рішення про 90 млрд євро на два роки, тут розгортались дебати, чи може ЄС дати ці гроші, а паралельно приватна компанія за майже таку саму суму хоче купити іншу приватну компанію. Постає запитання, у кого грошей більше: в однієї компанії чи 27 членів Європейського Союзу? Вони полюбляють розповідати, що в них немає грошей, але коли треба — вони знаходяться.

"Хочете їхати з нами — платіть": Німеччина тисне на Європу заради України

Новий бюджет ЄС запрацює лише з 2028 року, а на саміті 26–27 листопада вирішуватиметься доля екстреного кредиту в 45 млрд євро на 2027-й для України (до 25 млрд на військові потреби й 20 на підтримку держбюджету). Проти цього вже виступила низка країн. Що чекає на фінансування України наступного року, якщо рішення на саміті заблокують?

— Слід розуміти, що вони можуть заблокувати це питання, адже в ЄС рішення ухвалюють колегіально. Якщо хтось проти, воно не прийняте. Але зараз Німеччина починає активно діяти й закликає всіх долучитися і скинутись грошима (для України), а хто проти цього — тим країна не буде в межах ЄС виділяти гроші. А Німеччина — це основна економіка Європейського Союзу. Там чітко артикулюють про те, що якщо члени ЄС хочуть далі рухатися потягом, локомотивом якого є Німеччина, то треба платити за свій квиток (у вигляді допомоги для України).

В Німеччині дуже добре розуміють, що в разі нападу Росії на країни Балтії, далі буде Польща, а наступною якраз вона. Вони можуть до цього вдатися. Люди, які аналізують і прораховують, це розуміють. Це Дональд Трамп може казати, що Росія хоче миру, але ж вона свій бюджет на наступні три роки спрямовані на військову сферу. Якщо Росія, уявімо, перемагає Україну, то це означатиме, що вона піде далі. Тоді війна перейде на Європу. Це прагматичне мислення.

У перерахунку на рік 100 млрд євро — це орієнтовно 14 млрд євро щорічно. Наскільки ця сума закриває реальні потреби України у відбудові та підтримці економіки, і де державі шукати решту ресурсів?

— Це для Європи дрібнички. А для України це також ситуацію не вирішує. Наше ВВП 200 млрд доларів, це те, що ми виробляємо, потреби менші, але вони все одно значні. І війна річ коштовна, і відбудова теж. В частині відновлення я вважаю, що треба повернутись до ідеї травня 2022 року. ЄС запропонував проєкт ReBuild Ukraine, суть якого в тому, що керівництво над процесом відбудови нашої країни взяв би український уряд спільно з європейською комісією.

Враховуючи заяви про те, що Україна буде в ЄС, мовиться про те, що можна буде перепланувати економіку нашої держави так, щоб вона максимально органічно була складником Європейського Союзу. Тобто, знайти сильні сторони: аграрна сфера, виробництво дронів High-Tech (ніколи особливо в нас цей напрям не був розвинутий, але зараз ми змушені цим займатись). Так Європа зможе підняти своє значення у світі й зробити Україну такою, яка буде максимально її влаштовувати.

Якщо Україна буде в ЄС, то я так розмірковую, що він захоче забрати до себе й Білорусь. Виходить Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна. Бо якщо наша країна в Союзі, то Білорусь випадає, навіщо мати цей вклин.

Кредити чи гранти: наскільки безпечним для України буде новий пакет європейської допомоги

Пакет для України поєднує гранти (безповоротна допомога) та пільгові кредити під гарантії ЄС. Яку частку цих грошей (у відсотках) Україна може взяти в борг безпечно для себе, а яку Європа має дати безповоротно, щоб не задушити у майбутньому українську економіку?

— Думаю, що переважно це будуть кредити. У фінансистів є гарний жарт: коли вам дають кредити, то це значить, що там є розрахунок на те, що ви їх повернете, зацікавлені в цьому, а коли дають гранти, які не треба повертати, то це значить, що вам дали гроші, щоб ви відчепилися. Тобто, зацікавленість у підтримці залишається там, де є кредити.

Будь-який кредит можна реструктуризувати, що зробила Наталя Яресько (колишня міністерка фінансів). Вже трохи забувається це прізвище в Україні. Коли був Майдан, Помаранчева революція, Україна мала багато боргів. Тоді Європейський Союз їх нам трошки скоротив, натомість Україна видала варанти, це хитрі фінансові документи, які говорять, що якщо ваша економіка зростає в проміжку від 0 до 3%, то ви нікому нічого не сплачуєте. Якщо коридор зростання від 3 до 4%, то треба платити 15% від суми цього зростання. За умови 4% і більше, то потрібно сплачувати 40% від суми, яка перевищу ці 4%.

Це жорстке обмеження країни, щоб зростання було менше 3%. Воно неприємне, але, що зробила Україна за період повномасштабної війни? Вона майже 99% цих варантів викупила, але ми ж вирішили у 2015 році проблему. Це досвід, який вказує, що кредити можна брати, а потім займатися їх реструктуризацією, або обмінювати реформи на несплату цих кредитів.

Взагалі ті кредити, які нам дає ЄС останнім часом, передбачені на 35 років з початком виплат за 10 років. Я, як людина, яка працює в одному відділі з людиною, яка 15 років очолювала у Мінфіні України Департамент зв'язків з міжнародними фінансовими інституціями, вона мені сказала, що цей період, коли там працювала і займалась відносинами України й МВФ, то і мріяти про такі умови не могла. Це максимально пільгові умови. До речі, коли нам ці кредити давали, там було прописано, що якщо Україна впроваджуватиме ці реформи, про які нас просять, то сплату відсотків на себе беруть майбутні партнери України по ЄС.

Європейська єдність під загрозою: чи може одне вето зірвати допомогу Україні

Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія виступають проти прив'язки 100 млрд євро для України до бюджету ЄС, а проєкт бюджету згідно з процедурою ухвалюється одноголосно. Які механізми має Брюссель, щоб обійти ймовірне вето тих країн, що проти? Наприклад, чи може бути застосований варіант окремої угоди певних країн, які готові надати це фінансування?

— Є можливість вкладення двосторонніх угод з окремими країнами. Але ЄС дуже не любить такі формати, бо взагалі-то це підриває суверенітет Європейського Союзу. Адже виходить, що в його межах є незалежні гравці. Тому Мерц і каже, що тоді Німеччина в загальний бюджет виділяти кошти не буде (якщо не буде одностайного рішення по Україні — ред.), а все-таки без них ЄС не буде так гарно розвиватись. Німеччина дотисне.

Я думаю, що Євросоюзу треба розглянути процедуру відступу від традиційних, наприклад, щоб була можливість виключати певну країну зі свого складу. Цього не передбачено, але в цьому є потреба. Тоді й Україні буде легше. Бо коли буде прописано, за що державу можна виключити з Євросоюзу, то не буде побоювань, як нам зараз кажуть, мовляв, от ми вас візьмемо, а потім в разі чого не зможемо вивести зі складу. Так ось, пропишіть, якщо Україна щось порушить або інший член ЄС, то вже такий механізм буде.

Сім років фінансування України: чи означає це, що її вступ до ЄС планують на 2035 рік

Якщо ЄС планує платити Україні (яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу) всі 7 років (до 2034 року), чи не означає це, що за лаштунками європейці вже вирішили, що повноцінним членом ЄС наша держава стане не раніше 2035 року?

— Коли мене питають про прогноз, коли Україна буде в ЄС, я завжди кажу, що по 2035 рік, а вірніше — до 2034. Тому що тоді ухвалюватиметься бюджет на 2035-2042 роки, вже треба буде його готувати з розрахунком, що Україна у складі. Або взагалі ухвалять рішення, що вона вступає туди з 1 січня 2035 року. Та й не лише Україна, а й Молдова, країни Балтії. Я думаю, що це може статися — розширення ЄС.

Адже туди давно ніхто не вступав, останнього разу це була Хорватія у 2007 році. А ці 20 років сальдо — мінус один, бо Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Чому кажуть про необхідність хвилі розширення, бо пішла зворотна тенденція, коли з ЄС виходять, а не вступають. Євросоюзу не хочеться, аби подібне процес продовжився.