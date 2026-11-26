Европа готовится затянуть пояса, но обещает выделить Украине 100 млрд евро в новом семилетнем бюджете. В то же время под вопросом остается даже финансирование на 2027 год, а Германия угрожает заблокировать бюджет ЕС, если другие страны откажутся поддерживать Киев. Почему европейцам дешевле финансировать Украину, чем готовиться к собственной войне с Россией, грозит ли нашему государству долговая ловушка и как новый бюджет ЕС может подсказать дату вступления Украины в Евросоюз — в интервью Фокусу рассказал Иван Ус.

Европейцы спорят по поводу нового семилетнего проекта бюджета ЕС, который президент Евросовета Антониу Кошта предлагает сократить на 10% (204 млрд евро), при этом вывести "за скобки" финансовый пакет для Украины в размере 100 млрд. Документ планируется обсудить на внеочередном саммите, который состоится в Брюсселе 26–27 ноября. Инициатором заседания выступает Кошта. В повестке дня будет поднят вопрос о финансовой поддержке нашего государства на 2027 год, ведь новый проект бюджета вступит в силу только с 2028 года.

Сегодня проект бюджета подвергается критике со стороны ряда членов ЕС, некоторые выступают именно против того, чтобы увязывать его с финансированием Украины. В списке таких стран сегодня числятся Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария. Призывают отделить обсуждение бюджета ЕС от помощи Украине, хотя и не против этого, такие государства, как Словения, Греция, Ирландия. Там объясняют, что из-за возможного вето со стороны тех, кто категорически не хочет выделять пакет для Киева, может сорваться голосование по утверждению бюджета ЕС.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум: если страны-члены ЕС будут блокировать украинский вопрос, то Германия не проголосует за общий проект бюджета Евросоюза. Кроме того, Германия, а также Австрия, которые вносят в общую европейскую казну больше средств, чем получают обратно, сегодня подчеркивают необходимость ещё большей экономии, чем сокращение на 10%.

Польша и Франция заявляют, что не поддерживают сокращение сельскохозяйственных субсидий и региональных фондов; при этом они не критикуют оказание помощи Киеву, а лишь выражают обеспокоенность недостаточной поддержкой своих аграриев и финансированием безопасности восточного фланга НАТО.

Лидеры Евросоюза должны рассмотреть вопрос о выделении Украине средств на 2027 год в размере 45 млрд евро. Речь идет о пакете экстренной помощи, который был представлен 18 ноября. В следующем году дефицит Украины (разница между потребностями и доходами государства) достигнет 70 млрд евро. Ранее 45 млрд евро уже были заложены в предыдущую двухлетнюю программу (на 90 млрд евро на 2026–2027 годы), а вот новый пакет должен помочь покрыть основную часть остальных потребностей.

Президент Украины пояснил, что для того, чтобы выстоять в 2027 году, нашему государству потребуется от партнеров 115 млрд евро. Ранее согласованный пакет на 90 млрд (45 — в 2026 году и столько же в 2027-м) предусматривает на следующий год 45 млрд, сейчас ожидается согласование нового пакета на ещё 45 млрд (экстренный), и вот остаётся потребность ещё в 25 млрд. По словам Зеленского, Киев работает над тем, чтобы Евросоюз предоставил эту сумму уже в этом году. Он также подчеркнул, что украинские власти обеспечивают финансирование госбюджета как минимум на 100 миллиардов евро ежегодно, но без помощи союзников воюющей стране никак не обойтись.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в Европе, возникает вопрос: хватит ли европейским странам средств для пополнения фонда для Украины, предусмотренного на период 2028–2034 годов. А окажется ли сумма в 100 млрд евро, которую европейцы еще не согласовали, достаточной для нашего государства на следующие семь лет, и какие варианты действий могут быть предусмотрены на случай, если этот пакет будет заблокирован той же Венгрией и Словакией. Об этом и не только Фокус спросил в интервью кандидата экономических наук, главного консультанта по внешнеполитическим исследованиям НИСД Ивана Уса.

100 млрд евро за безопасность: готова ли Европа платить за собственную защиту

Евросоюз сейчас вынужден экономить. В новом проекте общий бюджет ЕС сократили на 10%, но пообещали выделить до 100 млрд евро для Украины отдельной строкой. Насколько надежно это обещание? Хватит ли у Европы денег, чтобы пополнить этот украинский фонд?

— Дискуссии ведутся постоянно. В Европе достаточно политиков, которые говорят, что Украина им обходится слишком дорого, и призывают как-то исключить её из списка. Если взять Германию, а это крупнейшая экономика ЕС, то какую долю от её ВВП составляет помощь Украине? 0,2%. То же самое касается Франции. В Испании, Италии — 0,1%. С начала полномасштабной войны наша страна получила 200 млрд евро, но ведь идет уже пятый год войны. Не стоит забывать, что она выполняет определенную функцию для Европы; сторонники помощи Украине говорят об этом, что, по сути, благодаря ей эти европейские страны могут экономить на создании собственных сил обороны. Ведь прямая угроза, которая для них существует (со стороны России), сдерживается Украиной.

Поэтому финансирование Украины можно сравнить с постоянным обновлением укреплений, забора. Это нужно делать, чтобы он выполнял свою функцию. Вот эти расходы европейцев направлены на поддержание этого забора в надежном состоянии. Если этот забор рухнет, то произойдет вторжение российских войск на территорию ЕС. Именно за выполнение функции сдерживания агрессии России, которую выполняет Украина, Европа и платит деньги. Это понимают не все, поэтому в ЕС слышны многочисленные голоса о том, что, мол, нельзя давать Киеву средства, но, как показывает практика, после всех этих разговоров деньги всё-таки выделяют. Потому что всё-таки достаточно людей, которые осознают, что дешевле поддерживать Украину, чем заниматься развитием собственной обороны.

Когда называются такие огромные цифры (100 млрд), я привожу сравнение. Есть компании Netflix и Warner Bros: первая хочет приобрести вторую за 87 млрд долларов. А Европа ранее приняла решение о выделении 90 млрд евро на два года, здесь развернулись дебаты о том, может ли ЕС выделить эти деньги, а параллельно частная компания за почти такую же сумму хочет купить другую частную компанию. Возникает вопрос: у кого денег больше — у одной компании или у 27 членов Европейского Союза? Они любят говорить, что у них нет денег, но когда нужно — они появляются.

"Хотите ехать с нами — платите": Германия оказывает давление на Европу ради Украины

Новый бюджет ЕС начнёт действовать только с 2028 года, а на саммите 26–27 ноября будет решаться судьба экстренного кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год для Украины (до 25 млрд на военные нужды и 20 — на поддержку госбюджета). Против этого уже выступил ряд стран. Что ждёт финансирование Украины в следующем году, если решение на саммите заблокируют?

— Нужно понимать, что они могут заблокировать этот вопрос, ведь в ЕС решения принимаются коллегиально. Если кто-то против, решение не принимается. Но сейчас Германия начинает активно действовать и призывает всех присоединиться и скинуться деньгами (для Украины), а тем, кто против этого, страна не будет выделять средства в рамках ЕС. А Германия — это основная экономика Европейского Союза. Там четко заявляют, что если члены ЕС хотят дальше двигаться на поезде, локомотивом которого является Германия, то нужно платить за свой билет (в виде помощи для Украины).

В Германии очень хорошо понимают, что в случае нападения России на страны Балтии следующей будет Польша, а за ней — именно Германия. Они могут пойти на это. Люди, которые анализируют и просчитывают ситуацию, это понимают. Дональд Трамп может говорить, что Россия хочет мира, но ведь она направляет свой бюджет на следующие три года в военную сферу. Если Россия, допустим, победит Украину, то это будет означать, что она пойдет дальше. Тогда война перекинется на Европу. Это прагматичное мышление.

В годовом исчислении 100 млрд евро — это примерно 14 млрд евро в год. Насколько эта сумма покрывает реальные потребности Украины в восстановлении и поддержке экономики, и где государству искать остальные ресурсы?

— Для Европы это мелочи. А для Украины это тоже не решает проблему. Наш ВВП составляет 200 млрд долларов — это то, что мы производим, потребности меньше, но они все равно значительны. И война — дело дорогостоящее, и восстановление тоже. Что касается восстановления, я считаю, что нужно вернуться к идее мая 2022 года. ЕС предложил проект ReBuild Ukraine, суть которого в том, что руководство процессом восстановления нашей страны взяло бы на себя украинское правительство совместно с Европейской комиссией.

Учитывая заявления о том, что Украина войдет в ЕС, речь идет о том, что можно будет перестроить экономику нашего государства таким образом, чтобы она максимально органично стала частью Европейского Союза. То есть найти сильные стороны: аграрная сфера, производство высокотехнологичных дронов (это направление у нас никогда особо не развивалось, но сейчас мы вынуждены этим заниматься). Так Европа сможет повысить свое значение в мире и сделать Украину такой, какая будет максимально ей подходить.

Если Украина войдет в ЕС, то, как я полагаю, он захочет принять в свои ряды и Беларусь. Получится: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина. Ведь если наша страна будет в Союзе, то Беларусь выпадет из него — зачем тогда этот "клин"?

Кредиты или гранты: насколько безопасным для Украины будет новый пакет европейской помощи

Пакет для Украины включает гранты (безвозвратную помощь) и льготные кредиты под гарантии ЕС. Какую долю этих средств (в процентах) Украина может безопасно для себя взять в долг, а какую Европа должна предоставить в виде безвозвратной помощи, чтобы не задушить в будущем украинскую экономику?

— Думаю, что в основном это будут кредиты. У финансистов есть хорошая шутка: когда вам дают кредиты, это значит, что там рассчитывают на то, что вы их вернёте, заинтересованы в этом, а когда дают гранты, которые не нужно возвращать, это значит, что вам дали деньги, чтобы вы отстали. То есть заинтересованность в поддержке остается там, где есть кредиты.

Любой кредит можно реструктуризировать, что и сделала Наталья Яресько (бывшая министр финансов). В Украине эту фамилию уже почти забыли. Во времена Майдана и Оранжевой революции у Украины было много долгов. Тогда Европейский Союз немного сократил их, а Украина в свою очередь выпустила варанты — это хитроумные финансовые документы, которые гласят: если ваша экономика растет в диапазоне от 0 до 3%, то вы никому ничего не платите. Если коридор роста составляет от 3 до 4%, то нужно платить 15% от суммы этого роста. При росте 4% и более нужно платить 40% от суммы, превышающей эти 4%.

Это жесткое ограничение, установленное страной, чтобы рост не превышал 3%. Оно неприятно, но что сделала Украина за период полномасштабной войны? Она выкупила почти 99% этих варантов, но мы же решили эту проблему в 2015 году. Этот опыт показывает, что кредиты можно брать, а затем заниматься их реструктуризацией или обменивать реформы на списание этих кредитов.

Вообще те кредиты, которые нам в последнее время предоставляет ЕС, рассчитаны на 35 лет с началом выплат через 10 лет. Я, как человек, работающий в одном отделе с человеком, который 15 лет возглавлял в Минфине Украины Департамент связей с международными финансовыми институтами, она мне сказала, что в тот период, когда она там работала и занималась отношениями Украины с МВФ, даже мечтать о таких условиях не могла. Это максимально льготные условия. Кстати, когда нам предоставляли эти кредиты, там было прописано, что если Украина будет проводить те реформы, о которых нас просят, то выплату процентов на себя возьмут будущие партнеры Украины по ЕС.

Европейское единство под угрозой: может ли одно вето сорвать помощь Украине

Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария выступают против закрепления 100 млрд евро для Украины в бюджете ЕС, а проект бюджета, согласно процедуре, принимается единогласно. Какие механизмы есть у Брюсселя, чтобы обойти вероятное вето тех стран, которые против? Например, может ли быть применен вариант отдельного соглашения с определенными странами, готовыми предоставить это финансирование?

— Существует возможность заключения двусторонних соглашений с отдельными странами. Но ЕС очень не любит такие форматы, поскольку, по сути, это подрывает суверенитет Европейского Союза. Ведь получается, что в его пределах есть независимые игроки. Поэтому Мерц и говорит, что в таком случае Германия не будет выделять средства в общий бюджет (если не будет единогласного решения по Украине — ред.), а без них ЕС не будет так хорошо развиваться. Германия окажет давление.

Я считаю, что Евросоюзу следует рассмотреть процедуру отступления от традиционных норм, например, чтобы появилась возможность исключить ту или иную страну из своего состава. Этого не предусмотрено, но в этом есть необходимость. Тогда и Украине будет легче. Ведь когда будет прописано, за что государство можно исключить из Евросоюза, то не будет опасений, как нам сейчас говорят: мол, вот мы вас примем, а потом, в случае чего, не сможем исключить из состава. Так вот, прописать: если Украина что-то нарушит или другой член ЕС, то уже будет такой механизм.

Семь лет финансирования Украины: означает ли это, что её вступление в ЕС запланировано на 2035 год

Если ЕС планирует выплачивать Украине (которая является кандидатом на вступление в Евросоюз) все 7 лет (до 2034 года), не означает ли это, что за кулисами европейцы уже решили, что полноправным членом ЕС наша страна станет не раньше 2035 года?

— Когда меня спрашивают о том, когда Украина войдет в ЕС, я всегда отвечаю: к 2035 году, а точнее — к 2034 году. Потому что тогда будет приниматься бюджет на 2035–2042 годы, и его уже нужно будет готовить с расчётом на то, что Украина войдёт в состав ЕС. Или вообще примут решение, что она вступит туда с 1 января 2035 года. Да и не только Украина, но и Молдова, страны Балтии. Я думаю, что это может произойти — расширение ЕС.

Ведь туда давно никто не вступал, в последний раз это была Хорватия в 2007 году. А за эти 20 лет сальдо составляет минус один, поскольку Великобритания вышла из состава Евросоюза. Почему говорят о необходимости новой волны расширения? Потому что наметилась обратная тенденция, когда из ЕС выходят, а не вступают. Евросоюз не хочет, чтобы этот процесс продолжался.