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Місяць росте з 4 по 17 вересня 2024 року: що не можна робити
Наталія Гулій
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Сьогодні, 4 вересня, розпочалася зростальна фаза Місяця, яка триватиме до 17 вересня. Цей час може обіцяти нам кардинальні зміни.
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Зростальний Місяць: як розпізнати
Місяць у цей час нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія світила підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.
Зростальний Місяць: що потрібно робити
- Починати нові проєкти і справи: це вважається сприятливим часом для старту нових ініціатив: чи то робота, чи бізнес, чи особисті проєкти.
- Укладати угоди й підписувати контракти: у цей період часто радять починати нові партнерства й укладати важливі домовленості.
- Займатися фінансовими питаннями: це гарний час для інвестицій, покупок та інших фінансових операцій, які мають принести прибуток.
- Навчання і самовдосконалення: початок нового навчального курсу, вивчення нових навичок або робота над собою можуть бути особливо ефективними в цей період.
- Очищення і детоксикація: цей час особливо сприятливий для різних процедур з очищення організму.
- Медитація та візуалізація цілей: використання часу Місяця, що росте, для медитації, постановки цілей і візуалізації їхнього досягнення вважається корисним.
Зростальний Місяць: що не можна робити
- Стригти волосся: вважається, що волосся, підстрижене в період Місяця, що росте, може швидше рости або, навпаки, повільніше.
- Починати нові справи та проєкти: за багатьма переказами, починати щось нове в період Місяця, що росте, може не дати успіху або позитивних результатів.
- Садити рослини: у сільському господарстві рослини, посаджені в цей період Місяця, можуть давати слабкі врожаї або рости не так, як очікувалося.
- Планувати операції та медичні процедури: вважається, що рани зцілюються повільніше в цей період.
- Займатися збором лікарських трав: за деякими вченнями, трави, зібрані в період Місяця, що росте, можуть мати менш виражені лікувальні властивості.
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