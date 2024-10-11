Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 12-13 жовтня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 12–13 жовтня — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 12–13 жовтня 2024 року.

Лев

На Левів чекають яскраві вихідні, сповнені романтичних зустрічей і нових знайомств. Якщо ви вже у стосунках, чекайте приємних сюрпризів від партнера. Для самотніх Левів є всі шанси зустріти людину, яка справить сильне враження. Скористайтеся цим періодом для спілкування і створення нових зв'язків, чи то особистих, чи то професійних.

Терези

Терезів чекає фінансовий успіх. Зірки сприяють новим проєктам і починанням, пов'язаним із роботою і грошима. Вдалі угоди або несподівані пропозиції можуть істотно поліпшити ваше матеріальне становище. Це ідеальний момент для того, щоб проявити себе на професійній ниві або знайти додаткове джерело доходу.

Козеріг

Для Козерогів ці вихідні принесуть довгоочікуване відчуття свободи і натхнення. Зірки підтримуватимуть будь-які творчі починання, і, можливо, ви знайдете нові шляхи для самовираження. Буде вдалим час для прогулянок, занять хобі та спілкування з однодумцями. Не пропустіть шанс зануритися в щось, що приносить вам радість і розширює горизонти.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у період Ретроградного Юпітера з 9 жовтня 2024 року