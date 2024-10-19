Раки, Леви та Близнюки: таро-прогноз на кохання до кінця 2024 року

Розбираємося, кому точно пощастить у коханні наприкінці поточного року.

Related video

Ми опинилися в епіцентрі останнього кварталу 2024 року і його невблаганних подій, у яких, здавалося б, немає місця для романтики. Але, як відомо, доля час не обирає і, як би там не було, ми робимо прогноз на любовні стосунки для всіх знаків до кінця 2024 року.

Овен

На цей імпульсивний знак можуть очікувати найнеймовірніші любовні пригоди та романтичні епізоди, яких давно не з вами не траплялося. Цікавий період для представників знака вогню в цій сфері життя!

Телець

На Тельців чекає не період, а справжнє поле бою в частині романтичних стосунків. Вам доведеться відкрито за себе поборотися... або за свого партнера. Результат боротьби буде позитивним, але шлях нелегкий.

Близнюки

На Близнюків чекає візит закордонного шанувальника або поїздка і знайомство. Для чоловіків — усе те саме, тільки стосовно себе. Можливі поїздки, важливі відрядження, які обернуться цікавими пригодами і романтикою.

Рак

У Раків — велика і яскрава перспектива в романтичній сфері життя! Тут нічого додати, бо коли добре — це добре! Просто очікуйте.

Лев

У Львів також цікава перспектива. У незаміжніх Левів ймовірне знайомства з двома претендентами на руку і серце. Хоча, один із них може виявитися несерйозним, а от перший — може в перспективі допомагати вам матеріально або взагалі — взяти ваші витрати на себе.

Діва

У Дів суперечливий період З одного боку, вас переповнюватимуть і захльостуватимуть емоції, з іншого — ви опинитеся в якійсь виснажливій боротьбі з вітряними млинами. Не найпростіший період в особистому плані.

Ваги

Терезам слід уникати провокацій і самим не провокувати. Будь-які маніпуляції в цей період можуть обернутися проти вас. Одним словом, щирість у стосунках — запорука вашого щастя або просто удачі в цей період. Особливо це стосується жінок.

Скорпіон

У скорпіонів у цей період будуть зовсім інші завдання... Можна сказати прямо: для представників знака — це не найромантичніший період. Точніше — зовсім ні. Вас турбуватимуть сфера фінансів, соціуму, реалізації, але точно не романтичних стосунків.

Стрілець

Стрільцям доведеться пережити крах ілюзій і початок чогось нового і важливого, що цілком може змінити ваше життя назавжди. Головне — швидко закінчити з тим або тим, хто давно і фактично втратив актуальність для вас.

Козеріг

Козерогів у коханні очікують.... гроші! Як не дивно, або навпаки — логічно для Козерога, його коханням і везінням у цей період стануть пентаклі у великих кількостях. Ну що ж! Раз така удача йде в руки, гріх ігнорувати.

Водолій

Аналогічна історія для Водоліїв, щоправда, дещо складніше йтимуть гроші, ніж до Козерогів, але в підсумку результат буде таким самим благополучним.

Риби

Рибам не вдасться створити сім'ю в цей період або здійснити перспективні знайомства. Найімовірніше, ви будете зайняті необхідністю відстоювати своє становище в суспільстві або авторитет на роботі.