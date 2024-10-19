Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Раки, Леви та Близнюки: таро-прогноз на кохання до кінця 2024 року

таро-прогноз на любов до кінця 2024 року
Фото: колаж Фокус | таро-прогноз на любов до кінця 2024 року

Розбираємося, кому точно пощастить у коханні наприкінці поточного року.

Related video

Ми опинилися в епіцентрі останнього кварталу 2024 року і його невблаганних подій, у яких, здавалося б, немає місця для романтики. Але, як відомо, доля час не обирає і, як би там не було, ми робимо прогноз на любовні стосунки для всіх знаків до кінця 2024 року.

Овен

Fullscreen

На цей імпульсивний знак можуть очікувати найнеймовірніші любовні пригоди та романтичні епізоди, яких давно не з вами не траплялося. Цікавий період для представників знака вогню в цій сфері життя!

Телець

Fullscreen

На Тельців чекає не період, а справжнє поле бою в частині романтичних стосунків. Вам доведеться відкрито за себе поборотися... або за свого партнера. Результат боротьби буде позитивним, але шлях нелегкий.

Близнюки

Fullscreen

На Близнюків чекає візит закордонного шанувальника або поїздка і знайомство. Для чоловіків — усе те саме, тільки стосовно себе. Можливі поїздки, важливі відрядження, які обернуться цікавими пригодами і романтикою.

Рак

Fullscreen

У Раків — велика і яскрава перспектива в романтичній сфері життя! Тут нічого додати, бо коли добре — це добре! Просто очікуйте.

Лев

Fullscreen

У Львів також цікава перспектива. У незаміжніх Левів ймовірне знайомства з двома претендентами на руку і серце. Хоча, один із них може виявитися несерйозним, а от перший — може в перспективі допомагати вам матеріально або взагалі — взяти ваші витрати на себе.

Діва

Fullscreen

У Дів суперечливий період З одного боку, вас переповнюватимуть і захльостуватимуть емоції, з іншого — ви опинитеся в якійсь виснажливій боротьбі з вітряними млинами. Не найпростіший період в особистому плані.

Ваги

Fullscreen

Терезам слід уникати провокацій і самим не провокувати. Будь-які маніпуляції в цей період можуть обернутися проти вас. Одним словом, щирість у стосунках — запорука вашого щастя або просто удачі в цей період. Особливо це стосується жінок.

Скорпіон

Fullscreen

У скорпіонів у цей період будуть зовсім інші завдання... Можна сказати прямо: для представників знака — це не найромантичніший період. Точніше — зовсім ні. Вас турбуватимуть сфера фінансів, соціуму, реалізації, але точно не романтичних стосунків.

Стрілець

Fullscreen

Стрільцям доведеться пережити крах ілюзій і початок чогось нового і важливого, що цілком може змінити ваше життя назавжди. Головне — швидко закінчити з тим або тим, хто давно і фактично втратив актуальність для вас.

Козеріг

Fullscreen

Козерогів у коханні очікують.... гроші! Як не дивно, або навпаки — логічно для Козерога, його коханням і везінням у цей період стануть пентаклі у великих кількостях. Ну що ж! Раз така удача йде в руки, гріх ігнорувати.

Водолій

Fullscreen

Аналогічна історія для Водоліїв, щоправда, дещо складніше йтимуть гроші, ніж до Козерогів, але в підсумку результат буде таким самим благополучним.

Риби

Fullscreen

Рибам не вдасться створити сім'ю в цей період або здійснити перспективні знайомства. Найімовірніше, ви будете зайняті необхідністю відстоювати своє становище в суспільстві або авторитет на роботі.