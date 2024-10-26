Календар магнітних бур на листопад 2024: найнебезпечніші дати
Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в листопаді метеозалежним людям — розповідаємо далі.
За даними метеорологів, у листопаді відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.
Коли магнітні бурі очікувати в листопаді 2024?
3 листопада — сильна магнітна буря
11 листопада — слабка магнітна буря
19-20 листопада — магнітна буря середньої інтенсивності
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
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