28 жовтня 2024 року: святої Параскеви — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прясти, вишивати і шити, а також відмовляти в допомозі.
Що сталося 28 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Параскеви. Вона народилася в забезпеченій родині, але вирішила вести аскетичне життя ще в юності. За часів імператора Діоклетіана почалися гоніння за християнами. Параскеву схопили і привели на суд. Її довго катували, а потім обезголовили.
Що не можна робити 28 жовтня:
- прясти, вишивати і шити;
- відмовляти в допомозі;
- фарбувати щось.
Народні повір'я та прикмети:
- з вишні ще не опало листя — тепло ще протримається;
- ранковий іній — буде мороз;
- коло навколо місяця — до бурі;
- ранковий туман — до відлиги.
День ангела святкують:
Панас, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.
Народилися 28 жовтня:
1955 рік — Білл Гейтс, засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт";
1967 рік — Джулія Робертс, американська акторка і продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" тощо.
А також у цей день:
1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;
1938 рік — 17 тисяч польських євреїв заарештовують у Третьому Рейху і відсилають до польського кордону, проте польський уряд відмовився їх прийняти;
2007 рік — представлений список "100 геніїв сучасності, що живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph, до якого входить український художник Іван Марчук.
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