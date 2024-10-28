28 жовтня 2024 року: святої Параскеви — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прясти, вишивати і шити, а також відмовляти в допомозі.

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Що сталося 28 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Параскеви. Вона народилася в забезпеченій родині, але вирішила вести аскетичне життя ще в юності. За часів імператора Діоклетіана почалися гоніння за християнами. Параскеву схопили і привели на суд. Її довго катували, а потім обезголовили.

Що не можна робити 28 жовтня:

прясти, вишивати і шити;

відмовляти в допомозі;

фарбувати щось.

Народні повір'я та прикмети:

з вишні ще не опало листя — тепло ще протримається;

ранковий іній — буде мороз;

коло навколо місяця — до бурі;

ранковий туман — до відлиги.

День ангела святкують:

Панас, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.

Народилися 28 жовтня:

1955 рік — Білл Гейтс, засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт";

1967 рік — Джулія Робертс, американська акторка і продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" тощо.

А також у цей день:

1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1938 рік — 17 тисяч польських євреїв заарештовують у Третьому Рейху і відсилають до польського кордону, проте польський уряд відмовився їх прийняти;

2007 рік — представлений список "100 геніїв сучасності, що живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph, до якого входить український художник Іван Марчук.

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