Астрологічний прогноз на 2025 рік: що на нас чекає в рік Зеленої Змії

Вже невдовзі настане 2025 рік. За астрологічним прогнозом, цей рік буде сповнений змін та нових можливостей. Про те, як планети впливатимуть на ваше життя та як використати цей період для планування свого майбутнього детальніше читайте в матеріалі.

Транзити року Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла про найбільш серйозні транзитні впливи у 2025 році.

"З астрологічного погляду це дуже важлива тема, оскільки транзити (рух планет зодіакальним колом, що впливає на сфери життя як усього соціуму, так і кожної людини) дуже зумовлюють нашу свідомість. Фактично планети нічого не створюють у цьому світі – вони лише впливають на нашу свідомість, збуджуючи в ній ті чи інші ідеї. А оскільки до поля свідомості належить уся матерія від тонкої (образи й думки) до грубої (тіло людини, тіло планети), то ми реагуємо. При цьому, приймаючи або не приймаючи це структурування, ми створюємо в цьому світі щось прекрасне або навпаки", — пояснила астрологиня.

За її словами, у 2025 році буде багато планетних змін, зокрема, будуть ретроградними всі планети, що трапляється рідко. А ретроградності планет показують затримки, перегляди, обмеження та напруження у сферах за своїми показниками. Анія Аніма уточнила, що на щастя, протягом року будуть і періоди без ретроградностей – саме їх і варто використати для важливих починань.

Найбільш серйозні транзитні впливи у 2025 році

Лютий

За словами Анії Аніми, від початку року до 4 лютого ретро Юпітер у Тельці створює турбулентності й затримки в правовій, економічній сферах, змушуючи переглядати наші підходи до накопичення ресурсу й управління ресурсом, а також дає необхідність змін у сфері сімейних стосунків. Вона додала, що оскільки Юпітер у 2025 році ретроградний двічі, то на початку та наприкінці року, варто зазначити, що законопроєкти, підписані в цей час, мають тенденцію до перегляду в подальшому.

"Варто бути особливо уважним із договорами в цей час, уточнювати цілі партнерів і свої цілі. У цей період можливі ціннісні розбіжності, які можуть перешкодити ефективним взаємодіям або вимагати якихось доопрацювань", — пояснила астрологиня.

Вона додала, що також від початку року і до 24 лютого ретроградить ще одна планета – Марс (спочатку в Раку, потім у Близнюках). Її ретроградність може відчуватися нами як зменшення життєвих сил, втома, а наслідком може бути ослаблення здоров'я, роздратування, конфлікти, хвороби.

"Найчастіше за такого планетного впливу люди не одразу розуміють, що вони вже перевтомилися і їм потрібно відпочити та привести себе до ладу, і продовжують проявляти активність. А отже, потім доведеться більше ресурсів витратити на відновлення здоров'я. Рекомендація: перегляньте, на що ви витрачаєте свої сили? Наскільки це ефективно і результативно? Можливо, варто переглянути свої способи використання ресурсів (сил, часу, уваги) і вкладати їх саме в те, що вам реально потрібно? Ми живемо в такий період, коли час дуже прискорився. Тому зробити все, що ви хотіли б – нереально. Що найголовніше вам потрібно реалізувати у своєму житті?", — пояснила експертка.

Практично відразу, за словами астрологині, після цього – 2 березня в ретро-рух переходить Венера в Рибах і перебуває в ньому до 13 квітня. Це впливає відразу на кілька сфер: фінанси, стосунки, духовний розвиток, творчість. Вона додала, що у період ретро-Венера варто відмовитися від великих фінансових вкладень у предмети розкоші і краси, від будь-яких операцій краси та інвестицій у творчі та шоу-проекти. Також у цей перод не рекомендується одружуватися і розлучатися. Зате спрямувати свою увагу на глибокий духовний розвиток без одержимості новомодними езотеричними темами – дуже доречно. Анія Аніма уточнила, що можуть повертатися якісь теми у стосунках, колишні кохані та колишні ілюзії. Також можуть приходити творчі ідеї, які варто фіксувати, щоб по закінченню періоду переглянути й оцінити на предмет їхньої затребуваності та реалізованості.

Березень

Анія Аніма також розповіла, що вже з 15 березня по 7 квітня в Рибах ретроградить Меркурій, чим завдає нам чимало хвилювань і занепокоєнь. Варто виключити в цей час купівлю гаджетів і квитків, бронювання готелів і загалом поставитися дуже уважно до будь-яких комунікацій.

"Бережіть нервову систему – свою і своїх близьких, не поспішайте з висновками. І загалом не поспішайте реалізовувати будь-які думки, які прийшли вам у голову. Ми забуваємо (чи не знаємо?), що думки ми можемо замовляти, як страви в ресторані. І якщо в голову приходять деструктивні думки – відмовлятися від них, замінюючи на конструктивні, добрі, веселі та світлі. Саме це дасть змогу якнайкраще контролювати й емоції. Адже емоції слідують за думками. Добрі настрої – результат нашого налаштування від вибору думок до проживаних емоцій", — пояснила астрологиня.

Також, згідно з астрологічним прогнозом на 2025 рік, березень ускладнюється весняний коридором затемнень, який триває з 9.03 до 3.04. Крім цього, за словами астрологині, 14 березня відбудеться місячне затемнення в Діві, а 29 березня – сонячне затемнення в Рибах.

"Це для нас усіх – іспит на тему тих активних життєвих уроків, які ми з вами проходили з весни 2023 року. Варто подивитися, наскільки ефективно ми розв'язуємо свої життєві виклики та питання, використовуючи логіку та інтуїцію, наскільки ми практичні та творчі, як ми розподіляємо свою увагу між духовним і матеріальним, що ставимо на перше місце у своєму житті та як ми розвиваємося", — додала астрологиня.

За її словами, у коридорі затемнень рекомендується перейти в режим інтроверсії: менше зовнішніх активностей, більше роботи над собою. У цей час варто відмовитися від важливих реалізацій, за винятком випадків, коли вони спрямовані не на особисту і матеріальну вигоду, а на віддачу, служіння, допомогу і загальний розвиток.

Вже 29 березня Сатурн змінює знак. За словами астрологині, попередні 2 роки він ішов по знаку Водолій і тепер починає свій рух по знаку Риб. Це задає абсолютно нові тренди. Вона пояснила, що транзит Сатурна по Рибах посилює внутрішні трансформації, спонукаючи до духовного пошуку й усвідомлення справжніх цінностей життя. Тому цей період вимагає дисципліни в управлінні своїми думками і потім уже – емоціями, подолання ілюзій і створення стійких основ для особистого зростання.

"Риби активують теми співчуття і творчості, а Сатурн допомагає впорядкувати інтуїтивні ідеї та перетворити їх на реальні досягнення. Транзит вчить балансувати між служінням іншим і збереженням власних кордонів, уникаючи емоційного вигорання. Це час для побудови духовної усвідомленості та роботи над довгостроковими проєктами, які матимуть стійкий ефект", — пояснила експертка.

Квітень

Вже з 14 квітня до 12 липня буде періодом без ретроградних впливів, а це значить, за словами астрологині, найбільш підходящий для стартів нових і довгострокових проєктів. Вона додала, що у цьому періоді варто вибрати найбільш підходящі дати і робити запуски. За її словами саме ретроградні місяці до цього допоможуть знайти, обробити й усунути всі перешкоди на шляху до ваших стартів.

Травень

18 травня 2025 року, за словами Анії Аніми, відбудеться ще один впливовий перехід планет. Тіньові планети Раху і Кету (північний і південний вузол) змінять знаки. Раху перейде у Водолій, Кету – у Лев. За словами астрологині, це дасть нам нові ідеї, виклики та тренди в соціумі.

"Суспільство рухається до руйнування старих ієрархій і впровадження новаторських рішень, включно з цифровізацією та екологічними технологіями. Раху у Водолії активізує прагнення до соціальних реформ, інновацій та колективної взаємодії; сприяє зростанню технологій, криптовалют і нових наукових відкриттів. Кету у Леві вимагає відмови від егоцентризму та акценту на служінні суспільству замість задоволення власного его і амбіцій. Цей транзит сприяє створенню нових спільнот, посиленню впливу технологій і прогресивних ідей. Виникає необхідність гармонізувати особисті амбіції з колективними інтересами. Детальніше про це варто поговорити вже у травні, а для тих, хто планує процеси заздалегідь – зверніть увагу саме на технологічний, соціальний та екологічний тренди", — резюмувала експертка.

Червень

Вже червень 2025 року, за словами Анії Аніми, виглядає доволі позитивним за своїми можливостями для комунікацій і ділових реалізацій, нових рішень і відповідальних підходів.

Липень

Липень, за словами експертки, уже несе в собі дві ретроградності: з 13.07 Сатурн переходить у ретро-рух у Рибах і починає гальмування в різних процесах із необхідністю перевірити себе на тему відповідальності та стресостійкості, вміння керувати своєю увагою, щоб не зливати свою енергію через деструктивні думки та емоції.

Серпень

Астрологиня уточнила, що з 18.07 по 11.08 – Меркурій ретроградний у Раку. Ретроградні транзити Сатурна в Рибах і Меркурія в Раку активізують стихію води (найемоційнішу з усіх), створюючи умови для глибокого аналізу і переосмислення свого життя, хоч це може бути непросто через високу емоційність. Вона уточнила, що Сатурн вимагає дисципліни і відповідальності на рівні думок, слів, дій, а ретроградний Меркурій підштовхує до аналізу сімейних зв'язків і особистої історії. Астрологиня пояснила, що цей перод — це час перегляду стратегій, пов'язаних із внутрішнім комфортом, підтримкою команди і стійкістю бізнесу.

"Посилення інтуїції та креативності може сприяти генерації нестандартних ідей, але важливо структурувати їх для практичної реалізації. Незважаючи на можливі затримки в комунікаціях, період сприятливий для катарсису (внутрішнього очищення), розвитку емпатії та створення нових основ для довгострокового зростання. Для людей, які йдуть шляхом духовного розвитку, це може бути непростий і сильний період", — розповіла експертка.

Вересень

Вже з 2 по 26 вересня, за словами Анії Аніми, на нас чекає другий коридор затемнень 2025 року. Так, 7 вересня відбудеться повне місячне затемнення, а повне сонячне затемнення очікуємо 21 вересня 2025 року. За її словами, кожен коридор затемнень – час турбулентний, тому на цей час краще зменшити зовнішню активність і змістити фокус уваги на внутрішні процеси.

"Цей коридор затемнень проявить перед нами нові виклики, пов'язані з балансом між принципами "Я – МИ" і відповідями на запитання: "Наскільки я – Людина, людяний і відповідальний – у своєму житті, роботі, соціальних взаємодіях?", "Як я можу оновити свої життєві підходи, щоб бути гідною людиною, здатною по-справжньому служити своїми справами Вищому принципу?". З викликами вересня допоможе справлятися здоровий глузд і готовність до колективної роботи", — пояснила астрологиня.

Жовтень

За словами Анії Аніми, жовтень може стати періодом стратегічних можливостей для бізнесу, акцентуючи увагу на переговорах, партнерствах та аналітичній роботі. Вона уточнила, що транзити місяця сприяють плідному спілкуванню, укладанню угод і практичному підходу до фінансів, посилюють концентрацію на довгострокових цілях і пошуку балансу між особистими інтересами і колективною стратегією. Астрологиня додала, що це час варто приділити для зміцнення зв'язків, планування і глибокого аналізу проєктів, що вимагають рішучості та гнучкості.

Вже 18 жовтня Юпітер перейде з Близнюків у Рак. Анія Аніма уточнила, що це дуже сильне положення, яке створює сприятливі умови для інвестицій у навчання та розвиток корпоративної культури, відкриває можливості для духовного і розвитку та освіти, зміцнення сімейних зв'язків.

Листопад

Листопад, за словами астрологині, стане місяцем переоцінки і уповільнення через ретроградний рух Меркурія (10-29.11), Юпітера (з 11.11) і Сатурна (до 28.11), що торкнеться сфери комунікацій і вплине на довгострокові стратегії, з'явиться необхідність перегляду старих рішень і переоцінки інвестицій. Однак початок місяця сприятливий для зміцнення партнерств і гармонізації процесів завдяки Венері у Терезах, а наприкінці листопада, з переходом Сатурна і Меркурія в директний рух, почнеться відновлення активності і стабілізація проєктів. Цей місяць вимагає фокусування на стратегічному плануванні й обережності в переговорах.

Грудень

Грудень, як пояснила Анія Аніма, стане часом для перегляду стратегій і активного планування майбутніх дій. Ретроградний Юпітер у Близнюках з 5 грудня підкреслює важливість аналізу інформації та коригування довгострокових цілей, більш пильної уваги до теми комунікацій, може вимагати перегляду комунікативних стратегій. Середина місяця принесе оптимізм і нові можливості для розширення бізнесу, міжнародного співробітництва та навчання. Меркурій у Козерозі з 29 грудня задає практичний тон для фіналізації проєктів і розроблення структурованих планів на наступний рік. Цей місяць сприятливий для зміцнення зв'язків, стратегічного мислення і підготовки до активного старту в новому році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що астрологиня розповіла, що віщує 2025 рік для різних сфер життя.

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