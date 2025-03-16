16 березня 2025 року: Савіна Єрмопольського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна давати гроші в борг і працювати з деревом. Якщо цього дня тепло, то вся весна буде теплою.

Related video

Що сталося 16 березня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять мученика Савіна Єрмопольського, якого в єгипетському місті Гермополь у III столітті піддали тортурам і жорстокій смерті за його віру в Христа.

Що не можна робити 16 березня:

їсти хліб після сніданку;

сваритися;

давати гроші в борг;

працювати з деревом.

Народні прикмети та повір'я:

швидкий рух хмар по небу — погода налагодиться;

птахи купаються в калюжі — чекайте на тепло;

у річці низький рівень води — до поганого врожаю;

якщо цього дня тепло, то вся весна буде теплою;

за старих часів говорили про цей день"на Савіна сани покинь, віз посунь".

День ангела святкують:

Олександр, Антоній, Еміліан, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим.

Народилися 16 березня:

1959 — Єнс Столтенберг, норвезький політик і державний діяч, генеральний секретар НАТО (з 2014)

А також цього дня:

1521 — португальський мореплавець Фернан Магеллан під час першої навколосвітньої подорожі досяг берегів Філіппін.

1831 — у Парижі виходить роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері"

1917 — Компанія "Maybelline" випускає туш для вій, "першу сучасну косметику для очей на кожен день"

Також Фокус писав церковний календар на березень 2025 року