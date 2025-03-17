Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими з 17 по 23 березня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

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Цей тиждень може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 17-23 березня варто бути обережнішим і в чому саме.

Скорпіон

Уникайте імпульсивних рішень цього тижня, особливо у фінансах. Цей тиждень може підкинути привабливі пропозиції, але за красивими словами можуть ховатися підступи. Перевіряйте всі деталі перед тим, як що-небудь підписувати.

Козеріг

Будьте обачні в особистих стосунках протягом усього тижня. Можливі непорозуміння або ситуації, коли вас можуть неправильно зрозуміти. Краще не починати серйозних розмов на емоціях і уникати різких слів — наслідки можуть бути складнішими, ніж здається.

Водолій

Увага до здоров'я цього тижня! Перевантаження, недосип і стрес можуть дати про себе знати. Не ігноруйте сигнали організму і постарайтеся розподіляти навантаження рівномірно. Особливо обережно ставтеся до харчового режиму — є ризик проблем зі ШКТ.

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