3 червня 2025 року: мученика Лукіліана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати й укладати угоди. Дощ цього дня обіцяє велику кількість грибів восени.
Що сталося 3 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лукілліана. Спочатку він був язичницьким жерцем, але зрікся своєї віри і прийняв християнство. Проповідував Лукілліан Слово Боже і навернув до Христа чимало своїх громадян. Дізналися про діяльність колишнього жерця іудеї та донесли на нього, через що Лукілліана кинули до в'язниці, піддали тортурам, а потім відрубали голову.
Також 3 червня — Всесвітній день велосипеда.
Що не можна робити 3 червня:
- працювати;
- сваритися з близькими;
- укладати угоди.
Народні прикмети та повір'я:
- дощ — чекайте велику кількість грибів восени;
- вранці туман стелиться по воді — до сонячної погоди;
- вітер дме з півночі ввечері — буде ясний день.
День ангела святкують:
Афанасій, Денис, Дмитро, Клавдій, Лук'ян, Павло, Феодосій, Юліан.
Народилися 3 червня:
1545 рік — Іван Вишенський, український письменник-полеміст;
1974 рік — Сергій Ребров, український футболіст.
Також цього дня:
1527 рік — почалася Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;
1892 рік — засновано англійський футбольний клуб "Ліверпуль";
2017 рік — починає діяти соціальна мережа Ukrainians.
Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.