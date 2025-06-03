3 июня 2025 года: мученика Лукилиана — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать и заключать сделки. Дождь в этот день обещает большое количество грибов осенью.
Что случилось 3 июня?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Лукиллиана. Сначала он был языческим жрецом, но отрекся от своей веры и принял христианство. Проповедовал Лукиллиан Слово Божие и обратил ко Христу немало своих граждан. Узнали о деятельности бывшего жреца иудеи и донесли на него, из-за чего Лукиллиана бросили в тюрьму, подвергли пыткам, а затем отрубили голову.
Также 3 июня — Всемирный день велосипеда.
Что нельзя делать 3 июня:
- работать;
- ссориться с близкими;
- заключать сделки.
Народные приметы и поверья:
- дождь — ждите большое количество грибов осенью;
- утром туман стелется по воде — к солнечной погоде;
- ветер дует с севера вечером — будет ясный день.
День ангела празднуют:
Афанасий, Денис, Дмитрий, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан.
Родились 3 июня:
1545 год — Иван Вышенский, украинский писатель-полемист;
1974 год – Сергей Ребров, украинский футболист.
Также в этот день:
1527 год — начался Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;
1892 год — основан английский футбольный клуб "Ливерпуль";
2017 год – начинает действовать социальная сеть Ukrainians.
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.