4 червня 2025 року: Митрофанів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися і сваритися. Якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні.
Що сталося 4 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, який був патріархом Константинопольським, жив за часів Костянтина Великого і прославився своєю мудрістю і праведним життям.
Також 4 червня — День пам'яті дітей загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.
Що не можна робити 4 червня:
- лінуватися;
- сваритися;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні;
- північно-західний вітер — до негоди;
- квіти посилюють запах — до дощу;
- мурахи повзають далеко від мурашника — до поліпшення погоди та спеки.
Народилися 4 червня:
470 рік до н. е. — грецький філософ Сократ;
1867 рік — Карл Густав Маннергейм, фінський державний діяч, маршал, президент Фінляндії (1944-1946);
1975 рік — Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка "Оскара" і трьох "Золотих глобусів".
Також цього дня:
1771 рік — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Берінг відкриває Аляску;
1874 рік — відбуваються перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;
1921 рік — у Франції вперше представляють парфуми "Шанель" ("Chanel № 5");
2014 рік — офіційно засновують 25-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь".
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