4 червня 2025 року: Митрофанів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися і сваритися. Якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні.

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Що сталося 4 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, який був патріархом Константинопольським, жив за часів Костянтина Великого і прославився своєю мудрістю і праведним життям.

Також 4 червня — День пам'яті дітей загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

Що не можна робити 4 червня:

лінуватися;

сваритися;

вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні;

північно-західний вітер — до негоди;

квіти посилюють запах — до дощу;

мурахи повзають далеко від мурашника — до поліпшення погоди та спеки.

Народилися 4 червня:

470 рік до н. е. — грецький філософ Сократ;

1867 рік — Карл Густав Маннергейм, фінський державний діяч, маршал, президент Фінляндії (1944-1946);

1975 рік — Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка "Оскара" і трьох "Золотих глобусів".

Також цього дня:

1771 рік — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Берінг відкриває Аляску;

1874 рік — відбуваються перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;

1921 рік — у Франції вперше представляють парфуми "Шанель" ("Chanel № 5");

2014 рік — офіційно засновують 25-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь".

Також Фокус писав церковний календар на червень 2025 року.