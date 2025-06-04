4 июня 2025 года: Митрофанов день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и ссориться. Если задождило, то так будет еще 2-3 дня.

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Что случилось 4 июня?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Митрофана, который был патриархом Константинопольским, жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.

Также 4 июня —День памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Что нельзя делать 4 июня:

лениться;

ссориться;

употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

если задождило, то так будет еще 2-3 дня;

северо-западный ветер – к непогоде;

цветы усиливают запах – к дождю;

муравьи ползают далеко от муравейника — к улучшению погоды и жаре.

Родились 4 июня:

470 год до н. э — греческий философ Сократ;

1867 год — Карл Густав Маннергейм, финский государственный деятель, маршал, президент Финляндии (1944—1946);

1975 год — Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов".

Также в этот день:

1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;

1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;

1921 год — во Франции впервые представляют духи "Шанель" ("Chanel № 5");

2014 год — официально учреждают 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь".

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.