4 июня 2025 года: Митрофанов день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться и ссориться. Если задождило, то так будет еще 2-3 дня.
Что случилось 4 июня?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Митрофана, который был патриархом Константинопольским, жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.
Также 4 июня —День памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Что нельзя делать 4 июня:
- лениться;
- ссориться;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- если задождило, то так будет еще 2-3 дня;
- северо-западный ветер – к непогоде;
- цветы усиливают запах – к дождю;
- муравьи ползают далеко от муравейника — к улучшению погоды и жаре.
Родились 4 июня:
470 год до н. э — греческий философ Сократ;
1867 год — Карл Густав Маннергейм, финский государственный деятель, маршал, президент Финляндии (1944—1946);
1975 год — Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов".
Также в этот день:
1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;
1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;
1921 год — во Франции впервые представляют духи "Шанель" ("Chanel № 5");
2014 год — официально учреждают 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь".
Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2025 года.