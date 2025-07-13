Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 14 по 20 липня 2025 року

Ви захочете ясності у стосунках і отримаєте її. Розмови про почуття принесуть гармонію. У стосунках імовірний сплеск пристрасті.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 14 до 20 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень підійде для відвертої розмови. У парі настане момент, коли потрібно буде озвучити важливе. Самотнім Овнам варто прислухатися до випадкових слів — можливо, це знак.

Телець

Тиха стабільність буде особливо цінною. Увага до дрібниць, турбота і спільні вечори принесуть відчуття затишку. Якщо ви в пошуку — почуття можуть прокинутися до людини, з якою давно знайомі.

Близнюки

Вам захочеться порядку — навіть у почуттях. Ви будете схильні аналізувати, але не забувайте про живі прояви любові. Самотні Близнюки можуть помітити, що інтерес виникає до тих, хто на вас зовсім не схожий.

Рак

Стане зрозуміло, чого вам не вистачає в коханні. Тиждень підійде для м'яких змін і душевних зізнань. Самотнім Ракам краще не відштовхувати емоції — нехай вони підкажуть напрямок.

Лев

Романтика набирає обертів. Вас тягнутиме до красивих жестів, теплих зустрічей і вогню в очах. У парі — пристрасть оновиться. Самотнім Левам не варто ховати свій блиск.

Діва

Вам захочеться говорити, фліртувати, відчувати інтерес. Вас помічатимуть — особливо там, де ви самі цього не чекаєте. У стосунках — час повернути легкість і гру.

Терези

Тиждень про красу почуттів. Уміння бути ніжними, уважними і делікатними допоможе зміцнити зв'язок. Самотнім Терезам важливо бути відкритими — хтось уже тягнеться до вас.

Скорпіон

Любов стане глибшою, якщо ви дозволите собі бути вразливими. Можлива розмова, яка все змінить. Самотнім Скорпіонам зірки готують майже магнетичну зустріч.

Стрілець

Вам захочеться чогось нового — і в почуттях теж. Флірт, сміх, нові знайомства — усе можливо. Але варто розуміти, що саме ви шукаєте. У парі — ідеальний час для спільної міні-подорожі.

Козеріг

Думатимете про майбутнє і стабільність. Гарний час для прояснення почуттів. У стосунках — стануть важливими повага і підтримка. Самотнім Козерогам доля може подарувати знайомство на тлі спільної мети.

Водолій

Хочеться дихати вільно, але поруч може опинитися людина, яка не обмежує, а надихає. У стосунках — час говорити про нові бажання. Самотнім Водоліям — бути трохи сміливішими.

Риби

Сни, спогади та інтуїція можуть підкидати сигнали. Ви відчуєте, хто важливий. У парі можливий зворушливий момент, який багато що змінить. Самотні Риби — приготуйтеся до красивої, доброї несподіванки.

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