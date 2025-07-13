Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 14 по 20 липня 2025 року

Тиждень почнеться з почуття піднесення — ви будете на чолі подій, навіть якщо не планували. Це гарний час для багатьох знаків, щоб показати себе, виступити, заявити про проєкт.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 14 до 20 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Внутрішній голос стане головним порадником — не ігноруйте інтуїцію. Тиждень підійде для усамітнення, аналізу, духовних практик. Не бійтеся відмовитися від спілкування, якщо відчуваєте перенапруження.

Телець

Тиждень активний і сповнений можливостей. Головне — бути гнучким. Можливі цікаві пропозиції або поїздки. Але не все буде йти гладко: уникайте поспішних рішень і конфліктів.

Близнюки

Тиждень почнеться з почуття піднесення — ви будете на чолі подій, навіть якщо не планували. Головне — не тисніть на інших: м'якість допоможе вам домогтися більшого. Фінансові рішення краще відкласти на другу половину тижня.

Рак

Тиждень підійде для спілкування, навчання і будь-яких переговорів. Ваше слово буде вагомим. Але не розпорошуйтеся: якщо хапатися за все — можна нічого не завершити. П'ятниця — вдалий день для фінансів.

Лев

Захочеться затишку і душевного тепла — дайте собі це. Не заганяйте себе в гонку, особливо якщо відчуваєте втому. Можлива важлива новина з минулого. Приділіть увагу здоров'ю і розпорядку дня.

Діва

Ваш тиждень — спонтанний і яскравий. Можливі зустрічі, які змінять погляд на звичні речі. Добре починати щось нове, особливо у сфері спілкування або творчості. Не стримуйте себе в емоціях — будьте справжніми.

Терези

Ідеальний час для естетики, задоволень і приємних зустрічей. Тиждень подарує шанс насолодитися простими радощами життя. Будьте уважні до витрат — захочеться багато чого, але не все потрібно.

Скорпіон

Ви будете на висоті — енергія зашкалює. Це гарний час, щоб показати себе, виступити, заявити про проєкт. Головне — не переоцініть сили. У вихідні — шанс на романтичне або творче натхнення.

Стрілець

Зірки натякають на вдале завершення давньої справи. Можливо, ви нарешті отримаєте заслужену похвалу або результат. У стосунках — важливо говорити прямо, не ухиляючись. Підтримка друзів буде особливо цінною.

Козеріг

Вам варто трохи відсторонитися і прислухатися до інтуїції — вона підкаже, кому можна довіряти, а кому ні. Можливий несподіваний поворот у стосунках. У роботі — проявіть ініціативу, навіть якщо є страх бути незрозумілим.

Водолій

Тиждень пройде під знаком порядку: захочеться навести чистоту і в справах, і в голові. Можливі хороші звістки, пов'язані з роботою. Але в особистому — не прагніть усе контролювати, дозвольте подіям розвиватися природно.

Риби

Час задуматися про майбутнє. Добре йдуть будь-які плани, пов'язані з кар'єрою, нерухомістю, довгостроковими проєктами. Але не забувайте про відпочинок — вам потрібне відновлення. Сім'я потребуватиме уваги.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині літа 2025 року.