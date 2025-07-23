Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 липня 2025 року

Сьогодні є шанс почути натяк, який багато що пояснить. Краще не поспішати з реакцією: правильні дії прийдуть пізніше. Головне — не проігнорувати знак.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 23 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви знайдете потрібні слова, не підбираючи їх спеціально. Ваша інтуїція виявиться точнішою за будь-які плани. Хтось розкриється — і це буде приємно.

Телець

Ви випадково потрапите в потрібне місце в потрібний час. Момент, який здасться дрібницею, пізніше виявиться початком чогось більшого.

Близнюки

Сьогодні ви приймете нестандартне рішення — і здивуєте навіть себе. День почне грати новими фарбами, якщо дозволите собі вийти за межі знайомого.

Рак

Сьогодні випаде шанс переглянути своє "треба" і вибрати "хочу". Увага до себе принесе спокій. Одна відверта розмова стане точкою перезапуску.

Лев

Сьогодні ви несподівано насолодитеся тим, що раніше здавалося рутиною. У дрібницях проявиться гармонія. День складеться, якщо не квапити висновки.

Діва

Ви опинитеся в центрі уваги без зусиль цього дня. Це дасть вам простір для прояву справжнього. Не бійтеся бути м'якшими, ніж зазвичай.

Терези

Сьогодні ви приймете рішення, яке давно витало в повітрі. Легкість прийде не відразу, але ви відчуєте, що вчинили правильно.

Скорпіон

Вам стане зрозумілим чужий мотив сьогодні — і це дасть вам перевагу. День підійде для дій, які не потребують схвалення. Вас помітять.

Стрілець

Ви відчуєте азарт — не ігровий, а справжній, живий. Натхнення може прийти в несподіваних формах. Не ігноруйте спонтанність.

Козеріг

Сьогодні ви зміните кут зору — і багато що проясниться. Одна відповідь дасть ясність одразу в кількох питаннях. Ви здивуєтеся, як це все пов'язано.

Водолій

Сьогодні ви почуєте натяк, який багато що пояснить. Краще не поспішати з реакцією: правильні дії прийдуть пізніше. Головне — не проігнорувати знак.

Риби

Ви вийдете за рамки власної ідеї та побачите нову. День, коли легко пробувати і не боятися дивного. Хтось вас у цьому підтримає.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині літа 2025 року.