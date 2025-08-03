Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 4 по 10 серпня 2025 року

Тиждень підштовхне до перегляду витрат. Несподівано з'явиться можливість заощадити на великій статті. Наприкінці тижня чекайте корисної фінансової поради.

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Тиждень з 4 по 10 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у фінансовому плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які фінансові несподіванки зірки готують нам найближчими днями.

Овен

Тиждень підштовхне до перегляду витрат. Несподівано з'явиться можливість заощадити на великій статті. Наприкінці тижня чекайте корисної фінансової поради.

Телець

Фінансові плани потребуватимуть гнучкості. Середа або четвер принесуть шанс збільшити дохід за рахунок швидкого рішення. Головне — не зволікати з відповіддю.

Близнюки

На початку тижня варто закрити дрібні борги і платежі. П'ятниця принесе ідею, як вигідно використати вільну суму або бонус.

Рак

Тиждень почнеться спокійно, але до вихідних надійде вигідна пропозиція. Варто уважно вивчити деталі, щоб отримати максимум користі.

Лев

Фінансові питання вирішуватимуться через контакти. Розмова або зустріч дадуть прямий шлях до потрібного ресурсу. Важливо діяти впевнено, але без поспіху.

Діва

Тиждень підходить для впорядкування бюджету. У середині може спливти забуте джерело доходу. Ви зумієте його використати найближчими днями.

Терези

Варто приділити увагу підпискам і регулярним витратам — знайдеться те, від чого можна відмовитися без втрат. Кінець тижня принесе несподіваний бонус.

Скорпіон

Тиждень допоможе стабілізувати грошовий потік. Можлива затримка платежу, але вона відкриє час для підготовки до більшої угоди.

Стрілець

Фінансові справи прискоряться до середини тижня. З'явиться шанс вигідно обміняти, купити або продати. Не відкладайте, момент буде коротким.

Козеріг

Тиждень відкриє нові шляхи для заробітку, але потрібен чіткий розподіл часу. Вигода буде там, де зараз найменше уваги.

Водолій

Тиждень схилить до більш розумного підходу до витрат. У суботу або неділю може прийти новина про гроші, на яку ви давно чекали.

Риби

Ваші ідеї можуть перетворитися на прибуток, якщо вчасно їх запропонувати. Середина тижня дасть шанс заявити про себе у вигідному контексті.

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