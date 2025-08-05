Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 серпня 2025 року

Інтуїція сьогодні підкаже несподіваний хід, який спрацює ідеально. До вечора це рішення принесе легкість і відчуття, що все йде своєю чергою.

Related video

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 5 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Вранці прийде ідея, яку краще реалізувати відразу. Удень обставини складуться так, що ви легко обійдете перешкоду, а ввечері отримаєте підтвердження успіху.

Телець

Сьогодні ви зможете побачити вигоду там, де її не чекали. Дрібна деталь у розмові або документі відкриє шлях до рішення, яке раніше здавалося закритим.

Близнюки

День подарує несподіваний збіг — потрібна людина опиниться поруч у потрібний момент. Увечері це призведе до початку нового корисного процесу.

Рак

Усе, що сьогодні сповільниться, зіграє на вашу користь. Випадкова пауза дасть змогу помітити важливу деталь і уникнути помилки, яка могла б дорого коштувати.

Лев

Плани трохи зміняться, але саме це приведе вас до зустрічі, яка запустить позитивні зміни. До вечора відчуєте прилив упевненості.

Діва

Ситуація, яка давно потребувала уваги, вирішиться швидше, ніж ви розраховували. День принесе відчуття впорядкованості та внутрішнього спокою.

Терези

Невелике зрушення в планах відкриє дорогу до потрібної інформації. Сьогодні ви отримаєте відповідь, яка допоможе відразу закрити одне зі старих питань.

Скорпіон

Інтуїція сьогодні підкаже несподіваний хід, який спрацює ідеально. До вечора це рішення принесе легкість і відчуття, що все йде своєю чергою.

Стрілець

На вас чекає коротке, але продуктивне знайомство, яке принесе користь у найближчому майбутньому. Сьогоднішній вибір виявиться набагато важливішим, ніж здається.

Козеріг

Раптова можливість проявити себе з'явиться вже в першій половині дня. До вечора зрозумієте, що це стало відправною точкою для нових досягнень.

Водолій

День буде щедрий на збіги, які допоможуть прискорити справи. Опинившись у потрібному місці, ви отримаєте результат швидше, ніж планували.

Риби

Маленька перемога на початку дня задасть тон усьому тижню. Ви швидко впораєтеся із завданням, яке відкладали, і відчуєте впевненість у подальших кроках.

Також Фокус писав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2025 року.