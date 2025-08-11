Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на тижні з 11 по 17 серпня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

Цей тиждень може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 11-17 серпня варто бути обережнішим і в чому саме.

Близнюки

Тиждень може принести для Близнюків сюрпризи, які змусять переглянути погляди на поточні проєкти або стосунки. Інформація, що надходить з усіх боків, може бути неповною або вводити в оману. Постарайтеся не поспішати з висновками і довіряти тільки перевіреним джерелам. Не виключені непорозуміння і дрібні конфлікти, якщо не контролювати емоції. У такі моменти краще взяти паузу, щоб прояснити ситуацію, ніж діяти імпульсивно. Уважність і витримка допоможуть уникнути непотрібних ускладнень.

Діва

Цього тижня планам Дів може перешкодити низка несподіваних обставин — від технічних збоїв до змін у розкладі. Не варто ухвалювати важливі рішення поспіхом або під тиском. Увага до деталей важлива, але не варто зациклюватися на дрібницях, які можуть відволікти від дійсно значущих питань. Краще дати собі час на переосмислення ситуації, щоб уникнути помилок. Пам'ятайте, що зараз важливо зберігати спокій і гнучкість, а не намагатися силою керувати всім навколо.

Скорпіон

Тиждень вимагатиме від Козерогів додаткової енергії і терпіння — можливі непередбачені труднощі, пов'язані з роботою або обов'язками. Не варто намагатися впоратися з усім одразу, інакше є ризик вигоріти і втратити концентрацію. Рекомендується розставити пріоритети і не боятися просити підтримки, якщо це необхідно. У спілкуванні з колегами і близькими краще проявляти стриманість і уникати конфліктних ситуацій — навіть якщо є бажання наполягти на своєму, іноді поступливість допоможе зберегти баланс і не погіршити проблеми. Дбайливе ставлення до себе й оточення буде вашим головним союзником.

