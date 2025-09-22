Нова магнітна буря вдарить по Землі: чим це загрожує

22 вересня очікується короткочасний шторм рівня G1. Магнітна буря сьогодні може вплинути на метеозалежних людей.

Причиною магнітної бурі сьогодні, 22 вересня, може стати високошвидкісний потік сонячного вітру, який надходить із корональної діри на Сонці. Він може викликати збурення в магнітосфері Землі і стати причиною короткочасних активних періодів. Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Магнітна буря сьогодні — прогноз на 22 вересня

Прогноз магнітних бур Фото: Скриншот

Восени сонячна активність часто зростає, і це відчувають мільйони людей у всьому світі. Прогноз магнітних бур вересня 2025 року демонструє, що чергове збурення варто очікувати сьогодні, 22 вересня.

Зазначається, що на минулих вихідних, 19-21 вересня, ситуація з магнітними бурями залишалася стабільною: геомагнітні умови класифікували як "тишу". Але в інтервалі 21-22 вересня ймовірний вихід показників магнітних бур на рівень слабкого шторму. За даними Meteoagent, К-індекс, який показує силу магнітних бур, наблизиться до 5. Це означає, що є ймовірність слабкої магнітної бурі.

Шторм G1 належить до найнижчої категорії магнітних збурень і, як правило, не має суттєвих наслідків. Однак служби космічної погоди уважно відстежують розвиток ситуації в календарі магнітних бур.

Про те, що 21 вересня Землю штормитиме магнітна буря, повідомляє і Британська геологічна служба. За її даними, на нашу планету обрушиться високошвидкісний потік із корональної діри. Очікується, що це призведе до деяких активних періодів із невеликою ймовірністю окремих періодів магнітної бурі рівня G1.

Прогноз магнітних бур

Нове дослідження магнітних бур показало, що Сонце "прокидається". Його активність поступово посилюється, хоча раніше передбачалося зворотне.

"Усі ознаки вказували на те, що Сонце вступає в тривалу фазу низької активності. Тому стало сюрпризом побачити зворотну тенденцію. Сонце повільно прокидається", — кажуть автори дослідження.

Магнітні бурі прогноз — як вона впливає на здоров'я

Очікується, що тепер магнітних бур стане більше. Також частішими стануть сонячні спалахи, які небезпечні для супутників, космічних станцій і астронавтів. Сильна магнітна буря може провокувати в метеочутливих людей підвищений тиск, серцебиття, порушення сну, зниження концентрації та дратівливість. Також можливі збої в роботі зв'язку або точності GPS. Тим, хто страждає від магнітних бур рекомендують мінімізувати фізичні та емоційні перевантаження, більше відпочивати і пити більше води.

Нагадаємо, засновник Space Weather News Бен Девідсон вважає, що Земля може опинитися на межі геомагнітної катастрофи через магнітні бурі. За його теорією, раптовий сонячний вибух може призвести до швидкого зміщення магнітних полюсів і відкинути все людство до умов середньовіччя.

А 3 вересня Фокус із посиланням на прогноз Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США писав, коли очікуються магнітні бурі протягом найближчого місяця і які дні будуть найважчими.