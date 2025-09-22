Новая магнитная буря ударит по Земле: чем это грозит

22 сентября ожидается кратковременный шторм уровня G1. Магнитная буря сегодня может оказать влияние на метеозависимых людей.

Related video

Причиной магнитной бури сегодня, 22 сентября, может стать высокоскоростной поток солнечного ветра, который поступает из корональной дыры на Солнце. Он может вызвать возмущения в магнитосфере Земли и стать причиной кратковременных активных периодов. Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Магнитная буря сегодня — прогноз на 22 сентября

Прогноз магнитных бурь Фото: Скриншот

Осенью солнечная активность часто растет, и это чувствуют миллионы людей во всем мире. Прогноз магнитных бурь сентября 2025 года демонстрирует, что очередное возмущение стоит ожидать сегодня, 22 сентября.

Отмечается, что на минувших выходных, 19-21 сентября, ситуация с магнитными бурями оставалась стабильной: геомагнитные условия классифицировали как "тишину". Но в интервале 21-22 сентября вероятен выход показателей магнитных бурь на уровень слабого шторма. По данным Meteoagent, К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, приблизится к 5. Это означает, что есть вероятность слабой магнитной бури.

Шторм G1 относится к самой низкой категории магнитных возмущений и, как правило, не имеет существенных последствий. Однако службы космической погоды внимательно отслеживают развитие ситуации в календаре магнитных бурь.

О том, что 21 сентября Землю будет штормить магнитная буря, сообщает и Британская геологическая служба. По ее данным, на нашу планету обрушится высокоскоростной поток из корональной дыры. Ожидается, что это приведет к некоторым активным периодам с небольшой вероятностью отдельных периодов магнитной бури уровня G1.

Прогноз магнитных бурь

Новое исследование магнитных бурь показало, что Солнце "просыпается". Его активность постепенно усиливается, хотя ранее предполагалось обратное.

"Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности. Поэтому стало сюрпризом увидеть обратную тенденцию. Солнце медленно просыпается", — говорят авторы исследования.

Магнитные бури прогноз — как она влияет на здоровье

Ожидается, что теперь магнитных бурь станет больше. Также более частыми станут солнечные вспышки, которые опасны для спутников, космических станций и астронавтов. Сильная магнитная буря может провоцировать у метеочувствительных людей повышенное давление, сердцебиение, нарушение сна, снижение концентрации и раздражительность. Также возможны сбои в работе связи или точности GPS. Тем, кто страдает от магнитных бурь рекомендуют минимизировать физические и эмоциональные перегрузки, больше отдыхать и пить больше воды.

Напомним, основатель Space Weather News Бен Дэвидсон считает, что Земля может оказаться на грани геомагнитной катастрофы из-за магнитных бурь. По его теории, внезапный солнечный взрыв может привести к быстрому смещению магнитных полюсов и отбросить все человечество к условиям средневековья.

А 3 сентября Фокус со ссылкой на прогноз Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США писал, когда ожидаются магнитные бури в течение ближайшего месяца и какие дни будут самыми тяжелыми.