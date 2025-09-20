Погрузит в "темные века": мощная магнитная буря грозит блэкаутом всей Земле, — Daily Mail

Основатель Space Weather News Бен Дэвидсон утверждает, что Земля может оказаться на грани геомагнитной катастрофы из-за магнитных бурь. По его теории, внезапный солнечный взрыв может привести к быстрому смещению магнитных полюсов и отбросить все человечество к условиям средневековья.

Предположение Бена Дэвидсона о мощной магнитной буре, которую он называет теорией "микроновой", не находит общей поддержки в научном сообществе и считается спекулятивным. Однако в подкасте Мэтта Билла Limitless Дэвидсон настаивает, что процессы, которые могут привести к цунами, климатическому хаосу и массовому вымиранию, разворачиваются уже сейчас, пишет Daily Mail.

По словам Дэвидсона, геомагнитный цикл проходит каждые 6 000 лет, а более серьезные события — каждые 12 000 лет.

С 1800-х годов магнитное поле Земли, которое защищает нас от солнечной и космической радиации, ослабло на 15%, Северный и Южный магнитные полюса быстро сталкиваются в Бенгальском заливе, а полярные сияния появляются на низких широтах по 15-20 раз в несколько лет, тогда как раньше их видели от одного до трех в десятилетие, отмечают журналисты.

"Все, что мы ожидаем увидеть, разворачивается сейчас, подтверждая, что мы не просто должны присутствовать на этом событии — оно уже происходит, и это огромная угроза", — сказал Дэвидсон в интервью изданию.

По его словам, геологические записи свидетельствуют, что катастрофа на Земле из-за ослабления магнитного поля и ускорения движения полюсов может произойти в течение 10-25 лет.

Мощная магнитная буря может обесточить всю планету

Журналисты отметили, что человечество уже переживало разрушительное солнечное событие в 1859 году — оно известно как событие Керрингтона, или Солнечный супершторм. Это была самая мощная из когда-либо зафиксированных геомагнитных бурь, и она привела к сбоям в работе телеграфных систем: операторов било током, провода загорались из-за коротких замыканий, а сообщения приходилось отправлять беспроводным способом.

На сегодня магнитная буря такого масштаба обесточит электросети, оставит человечество без водоснабжения и пищевых продуктов, вызовет проблемы в ведении сельского хозяйства и работе GPS, а службы экстренной помощи не смогут быстро реагировать на инциденты, предупредил Дэвидсон.

"В течение трех дней на заправках не будет бензина. В магазинах не будет еды", — спрогнозировал он.

В своих предсказаниях он ссылался на оценки правительства США, согласно которым подобный общественный коллапс может привести к гибели до 90% людей.

