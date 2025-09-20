Занурить у "темні віки": потужна магнітна буря загрожує блекаутом усій Землі, — Daily Mail

Засновник Space Weather News Бен Девідсон стверджує, що Земля може опинитися на межі геомагнітної катастрофи через магнітні бурі. За його теорією, раптовий сонячний вибух може призвести до швидкого зсуву магнітних полюсів і відкинути все людство до умов середньовіччя.

Припущення Бена Девідсона про потужну магнітну бурю, яку він називає теорією "мікронової", не знаходить загальної підтримки в науковому товаристві та вважається спекулятивно. Проте в подкасті Метта Білла Limitless Девідсон наполягає, що процеси, які можуть призвести до цунамі, кліматичного хаосу та масового вимирання, розгортаються вже зараз, пише Daily Mail.

За словами Девідсона, геомагнітний цикл проходить кожні 6 000 років, а більш серйозні події — кожні 12 000 років.

З 1800-х років магнітне поле Землі, яке захищає нас від сонячної та космічної радіації, ослабло на 15%, Північний і Південний магнітні полюси швидко зіштовхуються в Бенгальській затоці, а полярні сяйва з'являються на низьких широтах по 15-20 разів на кілька років, тоді як раніше їх бачили від одного до трьох на десятиліття, зазначають журналісти.

"Усе, що ми очікуємо побачити, розгортається зараз, підтверджуючи, що ми не просто маємо бути присутніми на цій події — вона вже відбувається, і це величезна загроза", — сказав Девідсон в інтерв'ю виданню.

За його словами, геологічні записи свідчать, що катастрофа на Землі через послаблення магнітного поля та прискорення руху полюсів може статися протягом 10-25 років.

Потужна магнітна буря може знеструмити всю планету

Журналісти зазначили, що людство вже переживало руйнівну сонячну подію у 1859 році — вона відома як подія Керрінгтона, або Сонячний супершторм. Це була найпотужніша з колись зафіксованих геомагнітних бур, і вона призвела до збоїв у роботі телеграфних систем: операторів било струмом, дроти загорялися через короткі замикання, а повідомлення доводилося надсилати бездротовим способом.

На сьогодні магнітна буря такого масштабу знеструмить електромережі, залишить людство без водопостачання та харчових продуктів, спричинить проблеми у веденні сільського господарства та роботі GPS, а служби екстреної допомоги не зможуть швидко реагувати на інциденти, попередив Девідсон.

"Протягом трьох днів на заправках не буде бензину. У магазинах не буде їжі", — спрогнозував він.

У своїх передбаченнях він посилався на оцінки уряду США, згідно з якими подібний суспільний колапс може призвести до загибелі до 90% людей.

Нагадаємо, 3 вересня Фокус з посиланням на прогноз Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США писав, коли очікуються магнітні бурі протягом найближчого місяця та які дні будуть найважчими.

5 серпня ЗМІ писали про три потужні спалахи за добу на Сонці. Земля знаходилася на лінії удару плазми.