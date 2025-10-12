Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 жовтня 2025 року

Події складуться так, що інтуїція виведе вас на правильний шлях. Довіртеся внутрішньому почуттю, навіть якщо воно проти логіки — результат підтвердить вашу правоту.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 12 жовтня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні з'явиться шанс змінити звичний порядок справ. Не поспішайте погоджуватися на першу пропозицію — до вечора з'явиться варіант, який виявиться вигіднішим.

Телець

Несподіване натхнення допоможе побачити рішення там, де раніше був глухий кут. Використовуйте цей імпульс, щоб просунути особистий проєкт або розмову, яку відкладали.

Близнюки

День подарує можливість проявити себе в новій ролі. Погодьтеся на спонтанну ідею — вона приведе до цікавих людей і відкриє шлях до довгоочікуваних змін.

Рак

Сьогодні буде шанс навести лад у справах, не відчуваючи втоми. Енергія дня дасть змогу розібратися з тим, що давно тягнуло вас назад. Ранок почнеться спокійно, вечір — продуктивно.

Лев

Ваші слова сьогодні набудуть ваги. Використовуйте момент, щоб озвучити ідею або прохання — її буде почуто. Увечері з'явиться привід порадіти першому результату.

Діва

День обіцяє ясність у тому, що довго залишалося незрозумілим. Не ухвалюйте рішення відразу — нехай факти самі вишикуються в логічний ланцюжок. Все стане на свої місця.

Терези

Вам вдасться повернути контроль над ситуацією, де раніше панував хаос. Головне — діяти спокійно. До середини дня з'явиться союзник, який допоможе завершити розпочате.

Скорпіон

Події складуться так, що інтуїція виведе вас на правильний шлях. Довіртеся внутрішньому почуттю, навіть якщо воно проти логіки — результат підтвердить вашу правоту.

Стрілець

Можливість, на яку ви не розраховували, відкриється випадково. Не відмовляйтеся від неї, навіть якщо доведеться трохи ризикнути — цей крок принесе довгострокову користь.

Козеріг

Сьогодні обставини змусять вас вийти зі звичного графіка. Прийміть це як шанс поглянути на все під новим кутом — до вечора з'явиться свіжа ідея або рішення.

Водолій

День пройде під знаком гнучкості. Доведеться підлаштуватися під обставини, що змінилися, але саме це призведе до несподіваного і приємного результату.

Риби

Хтось звернеться до вас за порадою, і саме в цій розмові ви зрозумієте, як розв'язати власне завдання. Увечері варто приділити час відпочинку та новим думкам.

