Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року

Тиждень обіцяє яскраві почуття і трохи хаосу. Якщо ви у стосунках — чекайте спалаху пристрасті або суперечки, яка закінчиться примиренням. Вільним варто частіше виходити з дому: випадкова розмова може запалити інтерес.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 20 до 26 жовтня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень обіцяє яскраві почуття і трохи хаосу. Якщо ви у стосунках — чекайте спалаху пристрасті або суперечки, яка закінчиться примиренням. Вільним варто частіше виходити з дому: випадкова розмова може запалити інтерес.

Телець

Ваше серце шукає стабільності, але Всесвіт натякає на зміни. Можливо, хтось поруч чекає вашого кроку. Проявіть ніжність — вона зараз сильніша за будь-які слова.

Близнюки

Флірт стане вашим головним інструментом впливу. Ви відчуваєте людей тонше, ніж зазвичай, і це допоможе створити особливий зв'язок. Головне — не гратися почуттями заради розваги.

Відео дня

Рак

Цей тиждень буде про довіру. Хтось перевірить вашу емоційну стійкість — не поспішайте закриватися. Любов вимагає щирості, навіть якщо трохи страшно.

Лев

Ви знову в центрі уваги, і тяжіння працює без зусиль. Якщо є симпатія — зробіть перший крок. Тільки пам'ятайте: кохання — це не сцена, а діалог.

Діва

Вам захочеться порядку і ясності, але почуття рідко піддаються логіці. Дозвольте емоціям трохи вибитися з-під контролю — можливо, це те, чого вам давно не вистачало.

Терези

Тиждень балансує між романтикою і сумнівами. Старі спогади можуть спливти несподівано — не дозволяйте їм керувати сьогоденням. У стосунках можлива важлива розмова.

Скорпіон

Любовна енергія зашкалює. Пристрасть може бути як натхненням, так і випробуванням. Не плутайте силу почуттів із контролем — дайте партнеру простір дихати.

Стрілець

Свобода — ваше паливо, але цього тижня з'явиться бажання прив'язатися. Не бійтеся бути вразливими: саме через відкритість народжується справжнє.

Козеріг

Ви станете теплішими, ніж зазвичай, і це помітять. Стримана прихильність здатна перетворитися на глибоке почуття. Головне — не ховати емоції за справами.

Водолій

Тиждень приносить несподіване емоційне пробудження. Хтось може зруйнувати ваші колишні уявлення про кохання. Дайте шанс новому формату стосунків.

Риби

Ви відчуєте, що кохання — не завжди буря, іноді це тиха хвиля, на якій легко плисти удвох. Важливі дрібниці: погляд, дотик, збіг думок.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині осені 2025 року.