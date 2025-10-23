Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня 2025 року

Сьогодні багато чого залежатиме від вашого вміння розставляти пріоритети. Якщо почнете день із хаосу — потонете в дрібницях, але якщо сплануєте, встигнете більше, ніж очікували.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 23 жовтня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви візьметеся за справу, яку давно відкладали, і здивуєтеся, як легко все піде. Головне — не зупинятися після першого успіху. До вечора з'явиться шанс зміцнити корисне знайомство.

Телець

День підійде для наведення порядку — не тільки навколо, а й у голові. Розберіть справи, папери чи думки. Уже ввечері відчуєте легкість і впевненість у завтрашньому кроці.

Близнюки

Сьогодні багато чого залежатиме від вашого вміння розставляти пріоритети. Якщо почнете день із хаосу — потонете в дрібницях, але якщо сплануєте, встигнете більше, ніж очікували.

Рак

День підкаже, що час більше піклуватися про себе. Знайдіть час на відпочинок, навіть якщо здається, що немає можливості. Ваш спокій зараз важливіший за будь-який поспіх.

Лев

Сьогодні на вас чекає цікава розмова або зустріч, яка допоможе зрушити справу з мертвої точки. Прислухайтеся — пропозиція, що прозвучала між рядків, може виявитися вигідною.

Діва

Ви зрозумієте, що настав час закрити старий етап. Зробіть крок уперед: наведіть порядок у справах, поновіть список цілей або змініть звичний маршрут — мозок подякує.

Терези

Сьогодні ви здивуєте себе холоднокровністю. Навіть якщо з'являться непередбачені завдання, ви впораєтеся спокійно. Ближче до вечора з'явиться новина, яка прояснить те, що довго було незрозуміло.

Скорпіон

День підійде для рішучих дій, особливо там, де ви раніше сумнівалися. Одне конкретне рішення сьогодні зможе змінити найближчі тижні.

Стрілець

Ви отримаєте цікаву інформацію або ідею, яку варто розвинути. Не відкладайте — запишіть, обговоріть, почніть планувати. Навіть маленький крок задасть потрібний напрямок.

Козеріг

Ви зіткнетеся з несподіваним завданням, але саме воно допоможе проявити сильні сторони. Не бійтеся запропонувати нестандартне рішення — воно принесе результат і визнання.

Водолій

Сьогодні ви зможете просунутися в роботі або навчанні, якщо не будете відволікатися. День сприятливий для чіткого аналізу і практичних кроків — не для мрій, а для дій.

Риби

Сьогодні вам вдасться розібратися в питанні, яке давно тривожило. Головне — не шукати складних пояснень, а дивитися на факти. Увечері можлива приємна новина від близької людини.

