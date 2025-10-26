Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 жовтня 2025 року

Сьогодні день подарує можливість проявити лідерство там, де ви не планували. Люди прислухаються, бо відчують вашу впевненість.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 26 жовтня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви зрозумієте, що не все потрібно робити на швидкості. Один уповільнений крок покаже більше, ніж десяток швидких — у цьому дні з'явиться глибина.

Телець

Ви несподівано відчуєте натхнення у звичайних речах. Проста рутина відкриється з нового боку, і в ній з'явиться особливий сенс.

Близнюки

Сьогодні з'явиться шанс розібратися в питанні, яке довго турбувало. Відповідь прийде не через слова, а через раптове внутрішнє "все ясно".

Рак

Ви зробите крок, який давно відкладали. І зрозумієте, що труднощі були не в справі, а в страху почати — тепер усе піде легше.

Відео дня

Лев

Сьогодні день подарує можливість проявити лідерство там, де ви не планували. Люди прислухаються, бо відчують вашу впевненість.

Діва

Ви помітите, що хтось бачить вашу роботу і цінує її більше, ніж ви думали. Це додасть спокійної мотивації та бажання йти далі.

Терези

Сьогодні на вас чекає момент ясності — ви точно зрозумієте, чого хочете. Навіть дрібна дія в цьому напрямку принесе задоволення.

Скорпіон

Ви несподівано відчуєте легкість у тому, що раніше здавалося важким. Нове сприйняття змінить не обставини, а саму атмосферу дня.

Стрілець

Сьогодні вам посміхнеться випадок. Головне — не пройти повз. Все станеться просто, але наслідки виявляться куди значнішими, ніж здається.

Козеріг

Ви зрозумієте, що настав час перестати бути занадто серйозним. День покаже, як трохи гри та самоіронії відкривають потрібні двері.

Водолій

Сьогодні вам вдасться поєднати ідею і дію. Усе, що раніше існувало тільки в голові, почне набувати форми і реальної ваги.

Риби

Ви помітите, як один збіг призведе до іншого. Події дня ніби самі вишикуються в лінію, яка вкаже на правильний шлях.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині осені 2025 року.