Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 листопада 2025 року

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 9 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви вирішите не сперечатися з обставинами — і вчините мудро. Події почнуть розгортатися на вашу користь, варто лише зберегти спокій.

Телець

Ви зрозумієте, що втома — не ворог, а сигнал до оновлення. Якщо дозволите собі перепочинок, до вечора з'явиться ясність і нова енергія для дій.

Близнюки

Сьогодні на вас чекає цікавий збіг, ніби всесвіт підморгне вам. Не ігноруйте цей знак — він приведе до несподіваного відкриття.

Рак

Ви вирішите зробити те, що довго відкладали, і здивуєтеся, як легко все вийде. День подарує відчуття завершеності та впевненості.

Лев

Сьогодні вам надійде пропозиція або ідея, яка спочатку здасться дрібницею. Але саме вона запустить процес, про який ви давно мріяли.

Діва

Ви зрозумієте, що не все потрібно тримати під контролем. Коли відпустите ситуацію, все несподівано складеться краще, ніж якби ви намагалися керувати.

Терези

Сьогодні ви отримаєте приємний відгук від людини, з якою зв'язок здавався втраченим. Це нагадає, що стосунки теж уміють відроджуватися.

Скорпіон

Ви вирішите діяти спокійно, без звичного натиску — і саме це принесе результат. Іноді м'якість стає найкращою стратегією.

Стрілець

Сьогодні випадкова зустріч або розмова підкинуть вам ідею, яку варто розвинути. Вона може стати початком чогось набагато більшого.

Козеріг

Ви несподівано усвідомлюєте, що досягли більшого, ніж думали. Цей день принесе тиху гордість за себе і впевненість у наступному кроці.

Водолій

Сьогодні ви приймете рішення, яке змінить атмосферу навколо вас. Усе почне рухатися швидше, а натхнення повернеться в найдрібніших дрібницях.

Риби

Ви відчуєте, що все йде своєю чергою, навіть якщо поки непомітно. Цей день стане м'яким нагадуванням — не все потрібно розуміти відразу.

