"Рівень деталізації": чому Чарльз ІІІ змінив дизайн нових монет (фото)

Король Великої Британії зробив свій внесок у дизайн нових монет номіналом 1 фунт стерлінгів. Його Величність дуже уважний до деталей.

Related video

Головний гравер Королівського монетного двору в Лондоні Гордон Саммерс розповів, що король Великої Британії Чарльз ІІІ втрутився, щоб змінити дизайн своєї нової монети номіналом в 1 фунт стерлінгів через побоювання, що вона "приносить невдачу", повідомляє Times.

За опитуванням, проведеним Королівським монетним двором, з усіх восьми дизайнів фаворитом було визнано монету номіналом 1 фунт стерлінгів.

"Фунт стерлінгів — це культова монета. За моє життя у нас в обігу був тільки один монарх. Тому той факт, що в нас в обігу є монети короля, досить важливий. Це дійсно нова ера", — зазначив гравер.

Офіційне зображення монарха зображено на трьох мільйонах монет, випущених поштовими відділеннями і банками по всій Британії. Нові монети, покликані продемонструвати "прихильність короля охороні природи і навколишнього світу", надійшли в обіг після випуску нових 50-пенсових монет. Колекція натхненна рослинами і тваринами, що мешкають у чотирьох країнах Сполученого Королівства, і в кожному з дизайнів короля представлені представники дикої природи — від бджіл і лосося до рослин. Новий дизайн усіх монет містить мотив "трьох С", який нагадує аналогічний дизайн, який використовував Карл II після його поновлення на престолі 1660 року.

1 фунт стерлінгів Фото: Getty Images

Раніше літери "С" були перевернуті, поки не втрутився король Чарльз III. За словами Гордона Саммерса, король Великої Британії був уважний до деталей нових монет і прагнув внести зміни, попри побоювання, що це "принесе невдачу".

"Чарльз порахував, що буква C внизу схожа на перевернуту підкову і виглядає трохи нещасливою. Ось на який рівень деталізації він звертав увагу", — зазначив співробітник монетного двору.

Крім того, Чарльз наполіг на тому, щоб його обличчя на "аверсі" монет було звернене ліворуч, на відміну від його покійної матері королеви Єлизавети II, чий портрет звернений праворуч.

Зображення Чарльза ІІІ на англійському фунті Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2 серпня Фокус писав про те, що король Чарльз ІІІ збирається зробити важливий крок щодо Меган Маркл.