"Уровень детализации": почему Чарльз ІІІ изменил дизайн новых монет (фото)

Король Великобритании внес свой вклад в дизайн новых монет достоинством 1 фунт стерлингов. Его Величество очень внимателен к деталям.

Related video

Главный гравер Королевского монетного двора в Лондоне Гордон Саммерс рассказал, что король Великобритании Чарльз ІІІ вмешался, чтобы изменить дизайн своей новой монеты достоинством в 1 фунт стерлингов из-за опасений, что она "приносит неудачу", сообщает Times.

По опросу, проведенному Королевским монетным двором, из всех восьми дизайнов фаворитом была признана монета достоинством 1 фунт стерлингов.

"Фунт стерлингов — это культовая монета. За мою жизнь у нас в обращении был только один монарх. Поэтому тот факт, что у нас в обращении есть монеты короля, довольно важен. Это действительно новая эра", — отметил гравер.

Официальное изображение монарха изображено на трех миллионах монет, выпущенных почтовыми отделениями и банками по всей Британии. Новые монеты, призванные продемонстрировать "приверженность короля охране природы и окружающему миру", поступили в обращение после выпуска новых 50-пенсовых монет. Коллекция вдохновлена ​​растениями и животными, обитающими в четырех странах Соединенного Королевства, и в каждом из дизайнов короля представлены представители дикой природы — от пчел и лосося до растений. Новый дизайн всех монет включает мотив "трех С", который напоминает аналогичный дизайн, использовавшийся Карлом II после его восстановления на престоле в 1660 году.

1 фунт стерлингов Фото: Getty Images

Раньше буквы "С" были перевернуты, пока не вмешался король Чарльз III. По словам Гордона Саммерса, король Великобритании был внимателен к деталям новых монет и стремился внести изменения, несмотря на опасения, что это "принесет неудачу".

"Чарльз посчитал, что буква C внизу похожа на перевернутую подкову и выглядит немного несчастливой. Вот на какой уровень детализации он обращал внимание", — отметил сотрудник монетного двора.

Кроме того, Чарльз настоял на том, чтобы его лицо на на "аверсе" монет было обращено влево, в отличие от его покойной матери королевы Елизаветы II, чей портрет обращен вправо.

Изображение Чарльза ІІІ на английском фунте Фото: Getty Images

Напомним, 2 августа Фокус писал о том, что король Чарльз ІІІ собирается сделать важный шаг относительно Меган Маркл.