Кейт Міддлтон вийшла у світ у розкішному пальті від улюбленого дизайнера (фото)

Принцеса Кетрін, яка понад рік лікувалася від раку, з радістю повертається до своїх обов'язків. Кількість її виходів на публіку зростає з кожним днем.

Related video

43-річна принцеса Уельська Кетрін разом з чоловіком, принцом Вільямом, втретє вийшли у світ разом. Кейт після річної боротьби з раком поступово повертається до виконання своїх королівських обов'язків, і все частіше з'являється на публіці. Подружжя відвідало матч з регбі між збірними Уельсу та Англії з регбі Six Nations, який відбувся на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі, Уельс. Відповідна інформація з'явилася на сторінці пари в соцмережі.

Хоча Вільям і Міддлтон були присутні на грі разом, насправді вони були там, щоб підтримати команди, які змагаються між собою. Майбутній король є патроном Союзу регбі Уельсу, а його дружина — покровителькою Союзу регбі Англії. Це їхній перший спільний виступ на турнірі з регбі з 2022 року.

Перед грою пара поговорила з травмованими гравцями на стадіоні на зустрічі, організованій Благодійним фондом регбі Уельсу, покровителем якого також є Вільям, після чого попрямувала на трибуни, щоб подивитися матч, де Англія здобула перемогу з рахунком 14-68.

"Приємно зустрітися з гравцями, яких підтримує Welsh Rugby Charitable Trust, перед матчем у Кардіффі", — йдеться на сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram.

Для виходу у світ Кейт обрала темно-синє пальто із золотими ґудзиками від Alexander McQueen, свого улюбленого дизайнера, якому 17 березня виповнилося б 56 років. Образ вона доповнила чорною водолазкою, чорними замшевими чобітьми на підборах від Gianvito Rossi і невеликою чорною сумочкою від лондонського бренду Grace Han. З прикрас королівська особа вибрала золоті сережки-пусети з синім каменем від S H Y L A.

Днем пізніше принцеса Уельська прийняла парад 1-го батальйону полку Ірландської гвардії в Олдершоті, Гемпшир. Це перший парад, який Кейт провела наодинці як полковник Ірландської гвардії. Минулого року вона пропустила святкування через діагностований у неї рак, а востаннє на параді 2023 року до неї приєднався принц Уельський.

Вона нагородила солдатів медалями за вислугу років і зразкову поведінку і вручила традиційні гілочки конюшини офіцерам і гвардійцям у казармах Веллінгтона. Крім того, вона нагородила бойовими медалями солдатів Ірландської гвардії, які нещодавно повернулися з Іраку. Один офіцер вручив Кетрін її власну гілочку конюшини.

Традиція дарування конюшини королівськими дамами була започаткована королевою Олександрою на початку 1900-х років. Потім принцеса подарувала свіжі гілочки конюшини членам Ірландської гвардії під час параду на честь Дня Святого Патрика.

На параді принцеса одягла золоту брошку у вигляді конюшини, виготовлену Cartier і надану їй Ірландською гвардією для цього випадку.

Кейт розповіла солдатам та їхнім родинам, як їй не вистачало участі в церемонії протягом останніх двох років.

На зустрічі з військовими королівська особа була в темно-зеленому пальто і капелюшку в колір вбрання, а також у замшевих чоботях, у яких її бачили днем раніше.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кейт Міддлтон показала на публіці свої кулінарні навички.