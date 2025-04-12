Меган Маркл пригостила свої дітей паскою, яку принцу Гаррі подарували в Україні

Особливе великоднє пригощання, подароване принцу, зробили із зерна, яке зібрали із розмінованих українських полів.

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Знімком із сторіз герцогині Сассекської поділилась Юлія Свириденко, перша віцепрезидентка та міністерка економіки України.

Меган Маркл підписала сторіз: "особливий дарунок, який татко привіз із України".

Фото: скриншот

Юлія Свириденко нагадала, що пасочка, якою смакувала родина принца Гаррі у Каліфорнії, справді особлива, її зготували бабусі із Сумщини із борошна, яке виготовили з зерна, зібраного із розмінованих полів України.

"Ваша Королівська Високість, хочу висловити щиру вдячність за все, що ваша родина робить для України, і за те, що ви допомагаєте нам привернути увагу світу до гуманітарного розмінування в Україні… Чудова група жінок, які живуть у прикордонній Сумській області, ураженій мінами, приготувала цей великодній хліб для вас і вашої родини. Сьогодні вони, як і всі ми, глибоко зворушені, знаючи, що на вашому столі буде ця символічна жертва – паска, виготовлена ​​з борошна, зібраного з розмінованих полів", — написала Свириденко.

Принц Гаррі під час візиту до України Фото: Facebook / Yulia Svyrydenko

Нагадаємо, британський принц Гаррі здійснив неоголошений візит в Україну в четвер, 10 квітня. Він побував у центрі Superhumans у Львові, де проходять лікування і реабілітацію поранені солдати ЗСУ та цивільні. Центр надає протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу безкоштовно.

Про візит члена британської королівської сім'ї оголосили лише після того, як він залишив територію України з міркувань безпеки.

Гаррі відвідав Superhumans у супроводі чотирьох ветеранів, учасників "Ігор нескорених" (Invictus Games) — міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі, заснованих Гаррі у 2014 році для участі в спорті постраждалих на війні солдатів. Як повідомив представник герцога, поїздка стала частиною його постійної роботи зі сприяння пораненим ветеранам.