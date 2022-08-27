Осіння погода цього року напрочуд хороша, і це чудова нагода "вигуляти" ефектні модні образи, поки не настали холоди. Фокус пропонує кілька безпрограшних рішень на кожен день.

Вересень 2022 року впевнено радує нас теплими днями та сонячною погодою. І цей несподівано приємний факт дає нам чудову нагоду для експериментів із осінніми образами. Нарешті з'явилася можливість дістати з шафи та почати носити все те, що купили ще на весняний сезон 2022 року, алещо так і залишилося висіти, чекаючи на закінчення нескінченного карантину.

Утім, одиниці одягу, що залишилися з попередніх сезонів, теж можуть послужити нам добру службу, якщо ми придумаємо, з чим їх поєднувати і як правильно комбінувати цей одяг із іншими скарбами наших гардеробів. Фокус зібрав найбезпрограшніші трендові образи сезону осінь-2022.

Бежевий тренч

Цей "король" осіннього гардеробу не втрачає своєї актуальності ніколи, його вважають безумовною класикою.

Іншими словами, це ідеальна інвестиція у ваш гардероб. До речі, ваші улюблені джинси, легінси в поєднанні з водолазкою стануть ідеальним рішенням для вашого повсякденного образу. З таким кежуал-комплектом ви зможете більше не замислюватися на тему "що ж сьогодні вдягнути?". У бежевому тренчі та блакитних або синіх джинсах ви матимете бездоганний вигляд щодня.

Об'ємний светр (оверсайз)

За традицією холодного сезону, затишний оверсайз виходить у топ модних тенденцій із приходом перших прохолодних днів. І, звичайно ж, насамперед це стосується трикотажу. Так що об'ємний светр, кардиган і парочка світшотів у вашому гардеробі просто обов'язкові! Носити оверсайз можна зі штанами та зі спідницею, злегка "зачепивши" його за пояс.

Штанний костюм на осінь

Окрім модних штанів і джинсів, які, за замовчуванням, присутні в гардеробі сучасної дами, нам слід придбати ще й трендовий штанний костюм. Особливо, якщо ви працюєте в офісі й брючний костюм може стати ефектною складовою вашого щоденного дрес-коду.

Класичний образ штанного костюма давно залишився в минулому, йому на зміну прийшли сучасні кежуал-рішення зі штанами будь-яких стилів. Їх можна сміливо комбінувати з кросівками та кедами, якими можна замінити на туфлі-човники після довгого робочого дня.

На сонячну осінь можна придбати штанний костюм у пудрових відтінках, а яскраво виражені колірні рішення слід приберегти на холоднішу пору року. Хоча якщо ви вирішите надіти ультраяскравий костюм у сонячний погожий день, хто ж вам заборонить? Ефектно доповнити такий костюм можна легкою блузою або обтислою водолазкою, які виглядатимуть з-під жакета. Це може стати вашим топовим образом осені 2022 року.

Шкіряні образи

Ефектний одяг зі шкіри — це, мабуть, найгарячіший тренд сезону осінь 2022. Рішення для бравих трендсеттерів — тотал лук зі шкіряних речей. До речі, простір для маневрів і експериментів у цьому випадку великий! Ви можете сміливо комбінувати різні відтінки шкіри або створювати образ у єдиному колірному рішенні — у будь-якому випадку ви станете центром уваги для багатьох.

Осінні образи із сукнями

Ми не можемо уявити собі сучасну дівчину, яка не має хоча б кількох суконь. І, до речі, в осінній сезон 2022 року трендові сукні особливо затребувані, адже вони ефектно поєднуються як із пальто, так і зі шкіряною курткою чи трикотажним кардиганом.

Можна зупинити вибір на мереживному вбранні або багатошарових рішеннях у стилі позаминулого століття. До речі, такі сукні восени 2022 року в моді як ніколи. У фокусі відкриті плечі й область ключиць, глибокі декольте та вирізи на спині, а також у тренді квіткові принти.

Образи з жакетом

Схоже, вересень 2022 ще нас радуватиме погодою якийсь час. Тому ще не час прибирати жакети та легкі светри в шафу на зиму. Між іншим, жакет зовсім не обов'язково має бути частиною костюма: ви можете його носити, наприклад, із мініспідницею, джинсами, класичними брюками. А поєднувати оверсайз жакет можна як із кедами, так і з класичними човниками на підборах. І не варто забувати про великі аксесуари, адже стильні окуляри, ефектні сережки чи модна сумка зможуть стати ключовим і визначальним акцентом вашого образу.