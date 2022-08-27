Осенняя погода в этом году на редкость хороша, и это отличный повод "выгулять" эффектные модные образы, пока еще не настали холода. Фокус предлагает несколько беспроигрышных решений на каждый день.

Сентябрь 2022 уверенно радует нас теплыми днями и солнечной погодой. И этот неожиданно приятный факт дает нам прекрасную возможность для экспериментов с осенними образами. Наконец-то появилась возможность достать из шкафа и начать носить все то, что было куплено еще на весенний сезон - 2022, но так и осталось висеть, дожидаясь окончания бесконечного карантина.

Впрочем, единицы одежды, оставшиеся с предыдущих сезонов, тоже могут сослужить нам добрую службу, если мы придумаем, с чем их сочетать и как правильно комбинировать эту одежду с другими "сокровищами" наших гардеробов. Фокус собрал самые беспроигрышные трендовые образы сезона осень-2022.

Бежевый тренч

Этот "король" осеннего гардероба не теряет своей актуальности никогда, считаясь безусловной классикой.

Другими словами, это идеальная инвестиция в ваш гардероб. К слову, ваши любимые джинсы, леггинсы, в сочетании с водолазкой, станут идеальным решением для вашего повседневного образа. С таким кэжуал-комплектом вы сможете больше не задумываться на тему "что же сегодня надеть?". В бежевом тренче и голубых или синих джинсах вы будете выглядеть безупречно каждый день.

Объемный свитер (оверсайз)

По традиции холодного сезона, уютный оверсайз выходит в топ модных тенденций с приходом первых прохладных дней. И, конечно же, в первую очередь это касается трикотажа. Так что объемный свитер, кардиган и парочка свитшотов в вашем гардеробе быть просто обязаны! Носить оверсайз можно с брюками и с юбкой, слегка "зацепив" его за пояс.

Брючный костюм на осень

Кроме модных брюк и джинсов, которые, по умолчанию, присутствуют в гардеробе современной дамы, нам следует приобрести еще и трендовый брючный костюм. В особенности, если вы работаете в офисе и брючный костюм может стать эффектной составляющей вашего ежедневного дресс-кода.

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Классический образ брючного костюма давно остался в прошлом, ему на смену пришли современные кэжуал-решения с брюками любых стилей. Их можно смело комбинировать с кроссовками и кедами, которыми можно заменить туфли-лодочки после длинного рабочего дня.

Солнечной осенью можно приобрести брючный костюм в пудровых оттенках, а ярко выраженные цветовые решения следует приберечь на более холодное время года. Хотя если вы решите надеть ультра-яркий костюм в солнечный погожий день, кто же вам запретит? Эффектно дополнить такой костюм можно легкой блузой или облегающей водолазкой, которые будут выглядывать из-под жакета. Это может стать вашим топовым образом осени 2022.

Кожаные образы

Эффектная одежда из кожи – это, пожалуй, самый горячий тренд сезона осень 2022. Решение для бравых трендсеттеров – тотал лук из кожаных вещей. К слову, пространство для маневров и экспериментов в этом случае велико! Вы можете смело комбинировать различные оттенки кожи или создавать образ в едином цветовом решении – в любом случае, вы станете центром внимания для многих.

Осенние образы с платьями

Мы не можем представить себе современную девушку, у которой нет хотя бы нескольких платьев. И кстати, в осенний сезон 2022 трендовые платья особенно востребованы, ведь они эффектно сочетаются как с пальто, так и с кожаной курткой или трикотажным кардиганом.

Можно остановить выбор на кружевных нарядах или многослойных решениях в стиле позапрошлого века. К слову, такие платья осенью 2022 в моде как никогда. В фокусе открытые плечи и область ключиц, глубокие декольте и вырезы на спине, а также в тренде цветочные принты.

Образы с жакетом

Похоже, сентябрь 2022 еще будет нас радовать погодой какое-то время. Поэтому еще не время убирать жакеты и легкие свитера в шкаф на зиму. Между прочим, жакету совсем не обязательно быть частью костюма: вы можете его носить, например, с мини-юбкой, джинсами, классическими брюками. А сочетать оверсайз-жакет можно как с кедами, так и с классическими лодочками на каблуках. И не стоит забывать о крупных аксессуарах, ведь стильные очки, эффектные серьги или модная сумка смогут стать ключевым и определяющим акцентом вашего образа.

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