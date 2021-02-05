Попереджав заздалегідь: чому принц Вільям не носить обручку

Незадовго до церемонії одруження у Вестмінстерському абатстві спадкоємець королівського престолу оголосив про своє рішення не носити обручку після весілля. За 10 років свого шлюбу своєї думки принц не змінив.

Незважаючи на те, що у квітні цього року виповнюється 10 років шлюбу Кейт Міддлтон і принца Вільяма, герцог Кембриджський усі ці роки наполегливо ігнорує обручку, дозволивши її надіти собі тільки в день одруження. Однак, пише HELLO, це не означає, що принц робить це з таємним наміром.

Насправді Вільям ще до весілля офіційно оголосив, що не буде носити кільце, тому що в принципі не любить ніякі прикраси. З аксесуарів він вважає за краще тільки хороший годинник, не більше того.

Виявилося, що він — не єдиний чоловік з королівського сімейства, який так вчинив. Його дід, принц Філіп, який одружений на королеві Єлизаветі II уже понад 70 років, ніколи не носив обручки.

Батько Вільяма, принц Чарльз, хоч і носить згадану річ, проте ховає її під під іменною печаткою на мізинці, де її ніхто не бачить.

Єдиний, хто не ігнорує обручку, — принц Гаррі. Він не знімає своє кільце з пальця з дня весілля з Меган Маркл. У герцогині Сассекської обручка виготовлена зі шматка валлійського золота, подарованого їй королевою. Обидва кільця були виготовлені в майстерні Cleave and Company, де роблять ювелірні прикраси для королівського двору.

Що стосується Кейт Міддлтон, то вона ніколи не знімає сапфірове вінчальне кільце, подарунок Вільяма. Воно виготовлене із золота з шахти Clogau St David і раніше належало принцесі Діані, матері принца.

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Нагадаємо: під час весільної церемонії принц Вільям не зміг з першого разу надіти кільце на палець Кейт.