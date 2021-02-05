Предупреждал заранее: почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

Незадолго до церемонии бракосочетания в Вестминстерском аббатстве наследник королевского престола объявил о своем решении не носить кольцо после свадьбы. За 10 лет своего брака своего мнения принц не поменял.

Несмотря на то, что в апреле этого года исполняется 10 лет браку Кейт Миддлтон и принца Уильяма, герцог Кембриджский все эти годы упорно игнорирует обручальное кольцо, позволив его надеть себе только в день бракосочетания. Однако, пишет HELLO, это не значит, что принц делает это с тайным умыслом.

На самом деле Уильям еще до свадьбы официально объявил, что не будет носить кольцо, потому что в принципе не любит никакие украшения. Из аксессуаров он предпочитает только хорошие часы, не более того.

Оказалось, что он – не единственный мужчина из королевского семейства, который так поступил. Его дед, принц Филипп, который женат на королеве Елизавете II уже более 70 лет, никогда не носил обручального кольца.

Отец Уильяма, принц Чарльз, хоть и носит упомянутую вещь, однако прячет ее под под именной печаткой на мизинце, где его никто не видит.

Единственный, кто не игнорирует обручальное кольцо, – принц гари. Он не снимает свое кольцо из платины со дня свадьбы с Меган Маркл. У герцогини Сассекской обручальное кольцо изготовлено из куска валлийского золота, подаренного ей королевой. Оба кольца были изготовлены в мастерской Cleave and Company, где делают ювелирные украшения для королевского двора.

Что касается Кейт Миддлтон, то она никогда не снимает сапфировое помолвочное кольцо, подарок Уильяма. Оно сделано из золота из шахты Clogau St David и ранее принадлежало принцессе Диане, матери принца.

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Напомним, во время свадебной церемонии принц Уильям не смог с первого раза надеть кольцо на палец Кейт.