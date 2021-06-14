Чоловік покликав заміж сестер-близнюків, купивши на заручини однакові кільця (відео)

В Австралії багатоженство заборонене, але тріо, яке разом з 2012 року, усе-таки сподівається узаконити свої стосунки.

37-річний австралійський електрик Бен Бірн зробив пропозицію руки і серця 35-річним однояйцевим сестрам-близнятам Анні і Люсі ДеСінк в останньому епізоді реаліті-шоу TLC Extreme Sisters ("Екстремальні сестри"), пише Daily Mail.

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Чоловік подарував обом сестрам однакові обручки з трьома обручами, щоб позначити їхній незвичайний союз.

"Анно, ти для мене — весь світ, і я хочу провести своє життя з тобою, і ти, Люсі, для мене весь світ, і я теж хочу провести своє життя з тобою. Я люблю вас, я люблю вас обох. Я готовий зробити все, щоб ви були щасливі", — сказав він.

Сестри зустрічаються з Беном з 2012 року і не хочуть ділити його, будучи впевненими, що він ощасливить їх обох. У 2019 вони розповідали в ЗМІ, що намагаються завагітніти одночасно, проте це дається їм дуже непросто.

Сестри ділять двоспальне ліжко з Беном посередині в будинку їхньої матері. Вони дуже хочуть вийти за чоловіка заміж, проте в Австралії заборонено багатоженство. Однак, Анна і Люсі не втрачають надії зробити це за кордоном.

Сестри показали історію своїх відносин у реаліті-шоу, куди запросили і Бена, який не став відмовлятися. Причому в проекті історія цієї трійки показана більше очима якраз Бірна.

"Люди чекали, щоб почути його голос, його погляд і те, як це жити з двома подругами. Бен такий спокійний хлопець, він просто любить нас такими, якими ми є", — розповідали сестри.

Анна і Люсі, які отримали титул "найбільш однояйцевих близнюків", настільки близькі, що разом ходять у туалет, приймають душ і відміряють їжу, щоб переконатися, що їдять однаково.

"Ми ніколи не розлучаємося. Не думаю, що ми б працювали одне без одного. У нас є тривога розлуки. Ми повʼязані одне з одним", — говорять ДеСінк про себе. За їхніми словами, вони їдять лише один раз на день і тренуються по шість годин щодня, щоб підтримувати струнку фігуру.

На своїй сторінці в соцмережі сестри діляться фотографіями і відео, на яких позують в однакових нарядах, а також разом зі своїм загальним коханим.

Тим часом ще одна пара сестер-близнят через чоловіка стали ворогами. Йдеться про сестер Шарлотту і Сесілію Бонстром зі Швеції. Чоловік останньої, засновник модного будинку Zadig & Voltaire, француз Тьєррі Жилʼє кинув її заради того, щоб одружитися з Шарлоттою.