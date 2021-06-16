Популярна косметика несе ризик серйозних захворювань, аж до раку, — учені

У деяких косметичних продуктах, перевірених ученими, кількість токсичних хімічних речовин становила від 4 до 13.

Більша частина популярної декоративної косметики, яка продається в США і Канаді, містить високі рівні пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS), потенційно токсичного класу хімічних речовин, повʼязаних з раком та іншими серйозними захворюваннями. Такого висновку дійшли вчені з Університету Нотр-Дам, а результати дослідження опублікували в Journal of Environmental Science and Technology Letters.

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Учені протестували понад 200 косметичних продуктів, придбаних у торгових точках у США і через Інтернет у Канаді, включаючи основи під макіяж, консилери, тіні і засоби для брів, а також різні засоби для губ.

Дослідження виявило високий рівень фтору в рідких помадах, водостійкій туші для вій і тональних засобах, які часто рекламуються як "стійкі" та "зносостійкі". Так, з перевірених позицій фтор перевищував норму в 56% тональних кремів і продуктів для очей, 48% продуктів для губ і 47% протестованих тушей.

[ + – ] Популярна косметика представляє серйозну небезпеку для здоров'я Фото: Universtiy of Notre Dame

Далі вчені відібрали 29 продуктів з найбільш високими концентраціями фтору і протестували їх додатково. Зʼясувалося, що вони містять від 4 до 13 специфічних PFAS, причому тільки на одному з цих продуктів виробник вказав PFAS як інгредієнт на етикетці.

"Ці результати викликають особливе занепокоєння, якщо врахувати ризик впливу на споживача в поєднанні з розміром і масштабом багатомільярдної індустрії, яка щодня надає ці продукти мільйонам споживачів. Є індивідуальний ризик — це продукти, які наносяться навколо очей та рота і можуть вбиратися через шкіру або в слізний канал, а також при вдиханні або ковтанні. Це червоний прапор. Наші вимірювання вказують на широке використання PFAS у цих продуктах", — зазначив провідний дослідник Грем Післі.

[ + – ] При утилізації косметичних засобів вони також завдають шкоди навколишньому середовищу Фото: Universtiy of Notre Dame

PFAS представляють собою широкий клас хімікатів, які відштовхують воду, масло або тепло, і вони використовуються в харчовому пакуванні, посуді з антипригарним покриттям, вогнегасниках, харчовому пакуванні, водонепроникних тканинах, фарбах, восках, зубній нитці та багато іншого.

За словами Післі, коли PFAS потрапляють у кровотік, вони залишаються там і накопичуються. Існує також додатковий ризик забруднення навколишнього середовища, повʼязаний з виробництвом і утилізацією цих продуктів, від якого може постраждати набагато більше людей.

У 2019 Агентство з охорони навколишнього середовища оголосило загальнонаціональний план дій з вивчення PFAS і розробки обмежень на два таких хімікати, виявлених у питній воді, після декількох досліджень, що повʼязують їх з раком нирок, раком яєчок, гіпертонією, захворюванням щитоподібної залози, зниженням фертильності, низькою масою тіла при народженні й імунотоксичності в дітей.

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