Популярная косметика несет риск серьезных заболеваний, вплоть до рака, – ученые

В некоторых косметических продуктах, протестированных учеными, количество токсичных химических веществ составляло от 4 до 13.

Более половины популярной декоративной косметики, которая продается в США и Канаде, содержит высокие уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), потенциально токсичного класса химических веществ, связанных с раком и другими серьезными заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из Университета Нотр-Дам, а результаты исследования опубликовали в Journal of Environmental Science and Technology Letters.

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Ученые протестировали более 200 косметических продуктов, приобретенных в торговых точках в США и через Интернет в Канаде, включая основы под макияж, консилеры, тени и средства для бровей, а также различные средства для губ.

Исследование обнаружило высокий уровень фтора в жидких помадах, водостойкой туши для ресниц и тональных средствах, которые часто рекламируются как "стойкие" и "износостойкие". Так, из проверенных позиций фтор превышал норму в 56% тональных кремов и продуктов для глаз, 48% продуктов для губ и 47% протестированных тушей.

[ + – ] Популярная косметика представляет серьезную опасность для здоровья Фото: Universtiy of Notre Dame

Далее ученые отобрали 29 продуктов с наиболее высокими концентрациями фтора и протестировали их дополнительно. Выяснилось, что что они содержат от 4 до 13 специфических PFAS, причем только на одном из этих продуктов производитель указал PFAS в качестве ингредиента на этикетке.

"Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с размером и масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно предоставляет эти продукты миллионам потребителей. Есть индивидуальный риск – это продукты, которые наносятся вокруг глаз и рта и могут впитаться через кожу или в слезный канал, а также при вдыхании или проглатывании. Это красный флаг. Наши измерения указывают на широкое использование PFAS в этих продуктах", – отметил ведущий исследователь Грэм Писли.

[ + – ] При утилизации косметических средств они также наносят вред окружающей среде Фото: Universtiy of Notre Dame

PFAS представляют собой широкий класс химикатов, которые отталкивают воду, масло или тепло, и они используются в пищевой упаковке, посуде с антипригарным покрытием, огнетушителях, пищевой упаковке, водонепроницаемых тканях, красках, восках, зубной нити и многом другом.

По словам Писли, когда PFAS попадают в кровоток, они остаются там и накапливаются. Существует также дополнительный риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией этих продуктов, от которого может пострадать гораздо больше людей.

В 2019 году Агентство по охране окружающей среды объявило общенациональный план действий по изучению PFAS и разработке ограничений на два таких химиката, обнаруженных в питьевой воде, после нескольких исследований, связывающих их с раком почек, раком яичек, заболеванием щитовидной железы, гипертонией, заболеванием щитовидной железы, снижением фертильности, низкой массой тела при рождении и иммунотоксичностью у детей.

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