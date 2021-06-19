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Розсунути стіни. Як оформити вуличну вітальню, терасу, балкон або патіо, щоб було "як у будинку"

Галина Ковальчук
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Тренди вуличних меблів

Плетені дивани та крісла з ротанга, стільці та шезлонги з тикового дерева, кам'яні горщики для рослин у середземноморському стилі... Фокус зібрав тренди вуличних меблів і дізнався, як зробити прибудинковий простір затишним і стильним.

У той час як ресторанна і туристична сфери перебувають у глибокій кризі та зневірі, виробники вуличних меблів й аксесуарів для дозвілля на відкритому повітрі радіють підвищеному попиту.

Із самого початку пандемії продажу інвентарю для облаштування садів і балконів підскочили на більш ніж 120%, зокрема і в українських магазинах. Також люди почали активно купувати розкладні крісла, набори для пікніків та інші предмети, щоб хоч якось компенсувати вимушене сидіння вдома.

"2020-й був хорошим роком для ринку вуличних меблів. Залишившись вдома через пандемію, споживачі по-новому оцінили ті відкриті простори, які в них є. Невизначені прогнози пандемії на 2021 рік означають, що американці знову будуть більше покладатися на свої балкони і патіо, плануючи відпочинок", — зазначає Крістен Безель, старший аналітик агентства Mintel, який займається аналізом різних споживчих індустрій.

Згідно з дослідженнями, до 2020 року основними покупцями вуличних меблів у світі були ресторани та готелі, які облаштовували свої тераси й інші відкриті простори. У минулому році вони скоротили ці покупки через простій, але в цілому ринок не просів, а в 2021-му експерти прогнозують його зростання на 5%. І все через активізацію приватних покупців, які почали облагороджувати простору навколо будинків, внутрішні дворики, квартирні балкони. Частина аудиторії через пандемію переїхала з мегаполісів у передмістя — їм теж знадобилися вуличні меблі.

Пандемія вплинула і на те, як власники будинків і квартир осмислюють відкритий простір. Раніше тераса або балкон слугували місцем для барбекю на вихідні або посиденьок у рідкісний вільний від роботи час. Тепер ці місця використовуються набагато активніше просто тому, що їхні власники проводять удома набагато більше часу. Так само, як і власне будинок, відкритий простір став за час пандемії багатофункціональним — тут не тільки відпочивають, а й готують, працюють, їдять і дивляться кіно. Тераса, балкон або патіо перетворилися на продовження будинку, де роблять все те ж саме, що й усередині. Тому змінилися вимоги до оформлення відкритого простору і, відповідно, до вуличних меблів та аксесуарів.

Фокус розповідає, якими мають бути вуличні меблі й аксесуари, щоб із ними можна було жити, як у будинку.

Девід Духовни
Девід Духовни , американський актор

У мене вдома є вуличний душ, люблю його прийняти і гуляти голим у дворі. Сподіваюся, мої сусіди цього не прочитають

Мʼяко сидимо

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Так може виглядати вулична вітальня

Зміна сприйняття відкритого простору радикальним чином вплинула на те, як він організований. Головне нововведення в тому, що двір або тераса поділяються на зони, причому такі ж, як і в будинку. Тому серед споживачів і виробників вуличних меблів зʼявилося таке поняття, як "вулична вітальня". Цей простір створюється так само, як і в будинку — з одним кутовим або двома диванами, кріслами і журнальним столиком посередині. Створювати вуличну вітальню потрібно так, щоб за стилем і дизайном вона поєднувалася з тією, що в будинку, і слугувала її продовженням. Для цього підбирають однакові за стилем аксесуари на кшталт покривал і подушок і для будинку, і для вулиці.

Тренди вуличних меблів, дизайн патіо, організація простору
Вимога до вуличних меблів — вони мають бути справді м'якими

Ще одна вимога до вуличних мʼяких меблів — вони повинні бути дійсно мʼякими. Нинішні меблеві технології дозволяють набивати дивани стійкою до перепадів температури поліуретановою піною та оббивати такими ж надійними матеріалами. При цьому меблі виглядають не пластиковими, а затишними і мʼякими. У цілому найбільш актуальний стиль вуличних меблів — це використання нейтральних або білих відтінків оббивок, а також лаконічний дизайн, який не застаріє з роками. Такі вуличні меблі є в асортименті й престижних італійських фірм, й у таких демократичних брендів, як Ikea.

Біля блакитних екранів

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Весною 2020-го американці на 40% частіше шукали в Google вуличні проектори

За час пандемії власники відкритих просторів навколо будинку адаптували їх до різних функцій. Наприклад, встановлюють додаткові роутери, щоб WI-FI-сигнал покривав всю площу і можна було б працювати з комфортом. Але найбільшим попитом користується апаратура для вуличних домашніх кінотеатрів. Так, із часу локдауну навесні 2020-го американці на 400% частіше шукали в Google вуличні проектори. Також набули популярності вуличні телевізори, і цей тренд зберігається і в 2021 році.

Ґаджети для використання на відкритому просторі відрізняються від домашніх — вони пило- та вологонепроникні, мають більш герметичний корпус для захисту від комах і витримують перепади температур. Наприклад, телевізори американської компанії SunBriteTV працюють в діапазоні температур від -31°С до +50°С, а їхні екрани мають підвищену контрастність і яскравість, щоб у будь-яку негоду показувати чітку картинку. У найбільш просунутих моделях яскравість екрану в шість разів перевищує аналоги для будинку, щоб не втрачати чіткості навіть за умов прямого сонячного світла.

Зменшіть яскравість

вуличний торшер, освітлення відкритого простору
Освітлення наближається до домашнього, стає більш м'яким та затишним

Разом із новим підходом до підбору вуличних меблів змінилися і тенденції в ніші освітлення відкритих просторів. Раніше головними акцентами було точкове освітлення за допомогою дрібних настінних і наземних ламп, які давали яскраве біле світло. Тепер же освітлення наближається до домашнього, стає більш мʼяким і затишним. Зокрема, набули популярності торшери, які виготовляють виключно для вуличного користування.

Такі торшери постачають масивною основою, щоб вони стійко стояли на землі та не перекидалися під час вітру, а покривають водонепроникними матеріалами. У той же час абажури — цілком домашні, тканинні або особливо ефектні вʼязані, які цікаво розсіюють світло та помʼякшують його. Під час вибору вуличного торшера варто звернути увагу на те, яке джерело світла використовується, і придивитися до світильників із LED-лампочками — вони працюють набагато довше, ніж звичайні лампи розжарювання, і до того ж екологічніші.

Майже літак

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Килими для відкритих просторів виготовлюють максимально схожими з домашніми

Ще один предмет, який перекочував із дому на вулицю, це килим. Так само, як і меблі, килими для відкритих просторів виготовляють максимально схожими на домашні. Це стосується як забарвлень та узорів — яскравих, чітких, геометричних або рослинних, так і розмірів. Наприклад, популярним стає класичний розмір 2х3 метри. Виходячи з вимог до вуличних предметів декору, такі килими виготовляють з поліестеру з нижнім шаром каучуку або термоеластопласту, гнучкого та зносостійкого полімеру, а також покривають спеціальним напиленням із водо- та брудовідштовхувальними властивостями. При цьому килим виглядає як справжній із характерною вʼязаною фактурою.

Якщо ви купуєте вуличний килим, то в комплект до нього потрібна сітка-підкладка, на яку його кладуть. Вона потрібна для того, щоб килим не ковзав, а земля або плитка під ним не "задихалася", якщо раптом поллє дощ і виріб намокне.

Свіжі страви

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Вуличну кухню важливо вписати в ланлшафт

Повноцінне житло, зокрема й вуличне, неможливе без кухні, тому власники відкритих просторів із минулого року активно їх облаштовують. За опитуванням Національної асоціації виробників кухонь і ванних, цьогоріч 60% американців планують оновити свої вуличні простори, додати їм функціональності, і 75% із них хочуть завести саме кухню. Причому це не просто столик, гриль або портативний холодильник, а повноцінний комплекс — з мийкою, робочими та поверхнями для приготування їжі, духовкою і шафками. У виробництві таких кухонь особливо гарні італійські дизайнерські фірми, які додатково продумують, як їх вписати у ландшафт. Для цього створюють острівні кухні або будують, наприклад, низьку бетонну панель, а до неї приєднують меблі та побутову техніку.

Щоб встановити вуличну кухню, до неї необхідно підвести комунікації — воду, газ та електрику, підключити до каналізації. Тому виробники рекомендують організовувати таку кухню ближче до дому, щоб ці технічні роботи були ергономічними і коштували дешевше.

Шлях до заспокоєння

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Тактильні фактури матеріалів допоможуть розслабитися і втекти від тривоги і страху

Стиль вуличних меблів цьогоріч також продиктований пандемією, одним з атрибутів якої стала підвищена тривожність людей, які відсиджують локдаун і бояться заразитися. Як зазначають психологи, найпростіше, що може зробити тривожна людина, — зробити вправу з повернення до реальності та проговорити, що вона бачить, чує і відчуває всередині себе і в тому, що її оточує. Для цього виробники меблів та аксесуарів пропонують свій метод терапії — тактильні фактури матеріалів, яких приємно торкатися і так йти від тривоги і страху.

плетені дивани та крісла з ротанга, стільці і шезлонги
Найактуальніший тренд вуличних — рельєфний, фактурний текстиль

Тому найактуальнішим трендом вуличних меблів став рельєфний, фактурний текстиль — полотнища грубої вʼязки, макраме з товстих шнурів. Якщо говорити про каркасні меблі, то в моду знову повернулася незнищенна й така заспокійлива класика — плетені дивани і крісла з ротанга, стільці та шезлонги з тикового дерева, камʼяні горщики для рослин у середземноморському стилі. Перевага цієї тенденції не тільки в її терапевтичності, але й у довгожительстві — класика не старіє і може слугувати довго.