Розсунути стіни. Як оформити вуличну вітальню, терасу, балкон або патіо, щоб було "як у будинку"

Плетені дивани та крісла з ротанга, стільці та шезлонги з тикового дерева, кам'яні горщики для рослин у середземноморському стилі... Фокус зібрав тренди вуличних меблів і дізнався, як зробити прибудинковий простір затишним і стильним.

У той час як ресторанна і туристична сфери перебувають у глибокій кризі та зневірі, виробники вуличних меблів й аксесуарів для дозвілля на відкритому повітрі радіють підвищеному попиту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Із самого початку пандемії продажу інвентарю для облаштування садів і балконів підскочили на більш ніж 120%, зокрема і в українських магазинах. Також люди почали активно купувати розкладні крісла, набори для пікніків та інші предмети, щоб хоч якось компенсувати вимушене сидіння вдома.

"2020-й був хорошим роком для ринку вуличних меблів. Залишившись вдома через пандемію, споживачі по-новому оцінили ті відкриті простори, які в них є. Невизначені прогнози пандемії на 2021 рік означають, що американці знову будуть більше покладатися на свої балкони і патіо, плануючи відпочинок", — зазначає Крістен Безель, старший аналітик агентства Mintel, який займається аналізом різних споживчих індустрій.

Згідно з дослідженнями, до 2020 року основними покупцями вуличних меблів у світі були ресторани та готелі, які облаштовували свої тераси й інші відкриті простори. У минулому році вони скоротили ці покупки через простій, але в цілому ринок не просів, а в 2021-му експерти прогнозують його зростання на 5%. І все через активізацію приватних покупців, які почали облагороджувати простору навколо будинків, внутрішні дворики, квартирні балкони. Частина аудиторії через пандемію переїхала з мегаполісів у передмістя — їм теж знадобилися вуличні меблі.

Пандемія вплинула і на те, як власники будинків і квартир осмислюють відкритий простір. Раніше тераса або балкон слугували місцем для барбекю на вихідні або посиденьок у рідкісний вільний від роботи час. Тепер ці місця використовуються набагато активніше просто тому, що їхні власники проводять удома набагато більше часу. Так само, як і власне будинок, відкритий простір став за час пандемії багатофункціональним — тут не тільки відпочивають, а й готують, працюють, їдять і дивляться кіно. Тераса, балкон або патіо перетворилися на продовження будинку, де роблять все те ж саме, що й усередині. Тому змінилися вимоги до оформлення відкритого простору і, відповідно, до вуличних меблів та аксесуарів.

Фокус розповідає, якими мають бути вуличні меблі й аксесуари, щоб із ними можна було жити, як у будинку.

Девід Духовни , американський актор

У мене вдома є вуличний душ, люблю його прийняти і гуляти голим у дворі. Сподіваюся, мої сусіди цього не прочитають

Мʼяко сидимо

[ + – ] Так може виглядати вулична вітальня

Зміна сприйняття відкритого простору радикальним чином вплинула на те, як він організований. Головне нововведення в тому, що двір або тераса поділяються на зони, причому такі ж, як і в будинку. Тому серед споживачів і виробників вуличних меблів зʼявилося таке поняття, як "вулична вітальня". Цей простір створюється так само, як і в будинку — з одним кутовим або двома диванами, кріслами і журнальним столиком посередині. Створювати вуличну вітальню потрібно так, щоб за стилем і дизайном вона поєднувалася з тією, що в будинку, і слугувала її продовженням. Для цього підбирають однакові за стилем аксесуари на кшталт покривал і подушок і для будинку, і для вулиці.

[ + – ] Вимога до вуличних меблів — вони мають бути справді м'якими

Ще одна вимога до вуличних мʼяких меблів — вони повинні бути дійсно мʼякими. Нинішні меблеві технології дозволяють набивати дивани стійкою до перепадів температури поліуретановою піною та оббивати такими ж надійними матеріалами. При цьому меблі виглядають не пластиковими, а затишними і мʼякими. У цілому найбільш актуальний стиль вуличних меблів — це використання нейтральних або білих відтінків оббивок, а також лаконічний дизайн, який не застаріє з роками. Такі вуличні меблі є в асортименті й престижних італійських фірм, й у таких демократичних брендів, як Ikea.

Біля блакитних екранів

[ + – ] Весною 2020-го американці на 40% частіше шукали в Google вуличні проектори

За час пандемії власники відкритих просторів навколо будинку адаптували їх до різних функцій. Наприклад, встановлюють додаткові роутери, щоб WI-FI-сигнал покривав всю площу і можна було б працювати з комфортом. Але найбільшим попитом користується апаратура для вуличних домашніх кінотеатрів. Так, із часу локдауну навесні 2020-го американці на 400% частіше шукали в Google вуличні проектори. Також набули популярності вуличні телевізори, і цей тренд зберігається і в 2021 році.

Ґаджети для використання на відкритому просторі відрізняються від домашніх — вони пило- та вологонепроникні, мають більш герметичний корпус для захисту від комах і витримують перепади температур. Наприклад, телевізори американської компанії SunBriteTV працюють в діапазоні температур від -31°С до +50°С, а їхні екрани мають підвищену контрастність і яскравість, щоб у будь-яку негоду показувати чітку картинку. У найбільш просунутих моделях яскравість екрану в шість разів перевищує аналоги для будинку, щоб не втрачати чіткості навіть за умов прямого сонячного світла.

Зменшіть яскравість

[ + – ] Освітлення наближається до домашнього, стає більш м'яким та затишним

Разом із новим підходом до підбору вуличних меблів змінилися і тенденції в ніші освітлення відкритих просторів. Раніше головними акцентами було точкове освітлення за допомогою дрібних настінних і наземних ламп, які давали яскраве біле світло. Тепер же освітлення наближається до домашнього, стає більш мʼяким і затишним. Зокрема, набули популярності торшери, які виготовляють виключно для вуличного користування.

Такі торшери постачають масивною основою, щоб вони стійко стояли на землі та не перекидалися під час вітру, а покривають водонепроникними матеріалами. У той же час абажури — цілком домашні, тканинні або особливо ефектні вʼязані, які цікаво розсіюють світло та помʼякшують його. Під час вибору вуличного торшера варто звернути увагу на те, яке джерело світла використовується, і придивитися до світильників із LED-лампочками — вони працюють набагато довше, ніж звичайні лампи розжарювання, і до того ж екологічніші.

Майже літак

[ + – ] Килими для відкритих просторів виготовлюють максимально схожими з домашніми

Ще один предмет, який перекочував із дому на вулицю, це килим. Так само, як і меблі, килими для відкритих просторів виготовляють максимально схожими на домашні. Це стосується як забарвлень та узорів — яскравих, чітких, геометричних або рослинних, так і розмірів. Наприклад, популярним стає класичний розмір 2х3 метри. Виходячи з вимог до вуличних предметів декору, такі килими виготовляють з поліестеру з нижнім шаром каучуку або термоеластопласту, гнучкого та зносостійкого полімеру, а також покривають спеціальним напиленням із водо- та брудовідштовхувальними властивостями. При цьому килим виглядає як справжній із характерною вʼязаною фактурою.

Якщо ви купуєте вуличний килим, то в комплект до нього потрібна сітка-підкладка, на яку його кладуть. Вона потрібна для того, щоб килим не ковзав, а земля або плитка під ним не "задихалася", якщо раптом поллє дощ і виріб намокне.

Свіжі страви

[ + – ] Вуличну кухню важливо вписати в ланлшафт

Повноцінне житло, зокрема й вуличне, неможливе без кухні, тому власники відкритих просторів із минулого року активно їх облаштовують. За опитуванням Національної асоціації виробників кухонь і ванних, цьогоріч 60% американців планують оновити свої вуличні простори, додати їм функціональності, і 75% із них хочуть завести саме кухню. Причому це не просто столик, гриль або портативний холодильник, а повноцінний комплекс — з мийкою, робочими та поверхнями для приготування їжі, духовкою і шафками. У виробництві таких кухонь особливо гарні італійські дизайнерські фірми, які додатково продумують, як їх вписати у ландшафт. Для цього створюють острівні кухні або будують, наприклад, низьку бетонну панель, а до неї приєднують меблі та побутову техніку.

Щоб встановити вуличну кухню, до неї необхідно підвести комунікації — воду, газ та електрику, підключити до каналізації. Тому виробники рекомендують організовувати таку кухню ближче до дому, щоб ці технічні роботи були ергономічними і коштували дешевше.

Шлях до заспокоєння

[ + – ] Тактильні фактури матеріалів допоможуть розслабитися і втекти від тривоги і страху

Стиль вуличних меблів цьогоріч також продиктований пандемією, одним з атрибутів якої стала підвищена тривожність людей, які відсиджують локдаун і бояться заразитися. Як зазначають психологи, найпростіше, що може зробити тривожна людина, — зробити вправу з повернення до реальності та проговорити, що вона бачить, чує і відчуває всередині себе і в тому, що її оточує. Для цього виробники меблів та аксесуарів пропонують свій метод терапії — тактильні фактури матеріалів, яких приємно торкатися і так йти від тривоги і страху.

[ + – ] Найактуальніший тренд вуличних — рельєфний, фактурний текстиль

Тому найактуальнішим трендом вуличних меблів став рельєфний, фактурний текстиль — полотнища грубої вʼязки, макраме з товстих шнурів. Якщо говорити про каркасні меблі, то в моду знову повернулася незнищенна й така заспокійлива класика — плетені дивани і крісла з ротанга, стільці та шезлонги з тикового дерева, камʼяні горщики для рослин у середземноморському стилі. Перевага цієї тенденції не тільки в її терапевтичності, але й у довгожительстві — класика не старіє і може слугувати довго.