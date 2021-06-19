Раздвинуть стены. Как оформить уличную гостиную, террасу, балкон или патио, чтобы было "как в доме"

Плетеные диваны и кресла из ротанга, стулья и шезлонги из тикового дерева, каменные горшки для растений в средиземноморском стиле… Фокус собрал тренды уличной мебели и узнал, как сделать придомовое пространство уютным и стильным.

В то время как ресторанная и туристическая сферы пребывают в глубоком кризисе и унынии, производители уличной мебели и аксессуаров для досуга на открытом воздухе радуются растущему спросу.

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С самого начала пандемии продажи инвентаря для обустройства садов и балконов подскочили на более чем 120%, в том числе и в украинских магазинах. Также люди стали активно покупать раскладные кресла, наборы для пикников и другие предметы, чтобы хоть как-то компенсировать вынужденное сидение дома.

"2020-й был хорошим годом для рынка уличной мебели. Оставшись дома из-за пандемии, потребители по-новому оценили те открытые пространства, которые у них имеются. Неопределенные прогнозы пандемии на 2021 год означают, что американцы снова будут больше полагаться на свои балконы и патио, планируя отдых", — отмечает Кристен Безель, старший аналитик агентства Mintel, занимающегося анализом различных потребительских индустрий.

Согласно исследованиям, до 2020 года основными покупателями уличной мебели в мире были рестораны и отели, которые обустраивали свои террасы и другие открытые пространства. В прошлом году они сократили эти покупки из-за простоя, но в целом рынок не просел, а в 2021-м эксперты прогнозируют его рост на 5%. И все из-за активизации частных покупателей, которые принялись облагораживать пространства вокруг домов, внутренние дворики, квартирные балконы. Часть аудитории из-за пандемии переехали из мегаполисов в пригороды — им тоже понадобилась уличная мебель.

Пандемия повлияла и на то, как владельцы домов и квартир осмысляют открытое пространство. Раньше терраса или балкон служили местом для барбекю на выходные или посиделок в редкий свободный от работы час. Теперь эти места используются гораздо активнее просто потому, что их владельцы проводят дома гораздо больше времени. Так же, как и собственно дом, открытое пространство стало за время пандемии многофункциональным — здесь не только отдыхают, но и готовят, работают, едят и смотрят кино. Терраса, балкон или патио превратились в продолжение дома, где делают все то же самое, что и внутри. Поэтому изменились требования к оформлению открытого пространства и, соответственно, к уличной мебели и аксессуарам. ­

Фокус рассказывает, какими должны быть уличная мебель и аксессуары, чтобы с ними можно было жить, как в доме.

Дэвид Духовны , американский актер

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Мягко сидим

[ + – ] Так может выглядеть уличная гостиная

Смена восприятия открытого пространства радикальным образом повлияла на то, как оно организовано. Главное новшество в том, что двор или терраса разделяются на зоны, причем такие же, как и в доме. Поэтому среди потребителей и производителей уличной мебели появилось такое понятие, как "уличная гостиная". Это пространство создается так же, как и в доме — с одним угловым или двумя диванами, креслами и журнальным столиком посредине. Создавать уличную гостиную нужно так, чтобы по стилю и дизайну она сочеталась с той, что в доме, и служила ее продолжением. Для этого подбирают одинаковые по стилю аксессуары вроде покрывал и подушек и для дома, и для улицы.

[ + – ] Требование к уличной мягкой мебели — она должна быть действительно мягкой

Еще одно требование к уличной мягкой мебели — она должна быть действительно мягкой. Нынешние мебельные технологии позволяют набивать диваны устойчивой к перепадам температуры полиуретановой пеной и обивать такими же надежными материалами. При этом мебель выглядит не пластиковой, а уютной и мягкой. В целом наиболее актуальный стиль уличной мебели — это использование нейтральных или белых оттенков обивок, а также лаконичный дизайн, который не устареет с годами. Такая уличная мебель есть в ассортименте и престижных итальянских фирм, и у таких демократичных брендов, как Ikea.

У голубых экранов

[ + – ] Весной 2020-го американцы на 400% чаще искали в Google уличные проекторы

За время пандемии владельцы открытых пространств вокруг дома адаптировали их к самым разным функциям. К примеру, устанавливают дополнительные роутеры, чтобы WI-FI-сигнал покрывал всю площадь и можно было бы работать с комфортом. Но самым большим спросом пользуется аппаратура для уличных домашних кинотеатров. Так, со времени локдауна весной 2020-го американцы на 400% чаще искали в Google уличные проекторы. Также приобрели популярность уличные телевизоры, и этот тренд сохраняется и в 2021 году.

Гаджеты для использования на открытом пространстве отличаются от домашних — они пыле- и влагонепроницаемые, имеют более герметичный корпус для защиты от насекомых и выдерживают перепады температур. К примеру, телевизоры американской компании SunBriteTV работают в диапазоне температур от -31°С до +50°С, а их экраны имеют повышенную контрастность и яркость, чтобы в любую непогоду показывать четкую картинку. В наиболее продвинутых моделях яркость экрана в шесть раз превышает аналоги для дома, чтобы не терять четкости даже при прямом солнечном свете.

Убавьте яркость

[ + – ] Освещение приближается к домашнему, становится более мягким и уютным

Вместе с новым подходом к подбору уличной мебели изменились и тенденции в нише освещения открытых пространств. Раньше главными акцентами было точечное освещение с помощью мелких настенных и наземных ламп, которые давали яркий белый свет. Теперь же освещение приближается к домашнему, становится более мягким и уютным. В частности, приобрели популярность торшеры, которые изготавливают исключительно для уличного пользования.

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Такие торшеры снабжают массивной основой, чтобы они устойчиво стояли на земле и не опрокидывались при ветре, а покрывают водонепроницаемыми материалами. В то же время абажуры — целиком домашние, тканевые или особенно эффектные вязаные, которые интересно рассеивают свет и смягчают его. В выборе уличного торшера стоит обратить внимание на то, какой источник света используется, и присмотреться к светильникам с LED-лампочками — они работают гораздо дольше, чем обычные лампы накаливания, и к тому же экологичнее.

Почти самолет

[ + – ] Ковры для открытых пространств изготавливают максимально схожими с домашними

Еще один предмет, который перекочевал из дома на улицу, это ковер. Так же, как и мебель, ковры для открытых пространств изготавливают максимально схожими с домашними. Это касается как расцветок и узоров — ярких, четких, геометрических или растительных, так и размеров. К примеру, популярным становится классический размер 2х3 метра. Исходя из требований к уличным предметам декора, такие ковры изготавливают из полиэстера с нижним слоем каучука или термоэластопласта, гибкого и износостойкого полимера, а также покрывают специальным напылением с водо- и грязеотталкивающими свойствами. При этом ковер выглядит как настоящий с характерной вязаной фактурой.

Если вы покупаете уличный ковер, то в комплект к нему нужна сетка-подложка, на которую его кладут. Она нужна для того, чтобы ковер не скользил, а земля или плитка под ним не "задыхалась", если вдруг польет дождь и изделие намокнет.

Свежие блюда

[ + – ] Уличную кухню важно вписать в ландшафт

Полноценное жилище, в том числе и уличное, невозможно без кухни, поэтому владельцы открытых пространств с прошлого года активно их обустраивают. По опросу Национальной ассоциации производителей кухонь и ванных, в этом году 60% американцев планируют обновить свои уличные пространства, добавить им функциональности, и 75% из них хотят завести именно кухню. Причем это не просто столик, гриль или портативный холодильник, а полноценный комплекс — с мойкой, рабочими и варочными поверхностями, духовкой и шкафчиками. В производстве таких кухонь особенно хороши итальянские дизайнерские фирмы, которые дополнительно продумывают, как их вписать в ландшафт. Для этого создают островные кухни или строят, к примеру, низкую бетонную панель, а к ней присоединяют мебель и бытовую технику.

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Чтобы установить уличную кухню, к ней необходимо подвести коммуникации — воду, газ и электричество, подключить к канализации. Поэтому производители рекомендуют организовывать такую кухню поближе к дому, чтобы эти технические работы были эргономичными и стоили дешевле.

Путь к успокоению

[ + – ] Тактильные фактуры материалов помогут расслабиться и уйти от тревоги и страха

Стиль уличной мебели в этом году также продиктован пандемией, одним из атрибутов которой стала повышенная тревожность людей, отсиживающих локдаун и боящихся заразиться. Как отмечают психологи, самое простое, что может сделать тревожный человек, — выполнить упражнение по возвращению к реальности и проговорить, что он видит, слышит и ощущает внутри себя и в том, что его окружает. В этом отношении производители мебели и аксессуаров предлагают свой метод терапии — тактильные фактуры материалов, к которым приятно прикасаться и таким образом уходить от тревоги и страха.

[ + – ] Самый актуальный тренд уличной мебели — рельефный, фактурный текстиль

Поэтому самым актуальным трендом уличной мебели стал рельефный, фактурный текстиль — полотнища грубой вязки, макраме из толстых шнуров. Если говорить о каркасной мебели, то в моду снова вернулась неизбывная и такая успокаивающая классика — плетеные диваны и кресла из ротанга, стулья и шезлонги из тикового дерева, каменные горшки для растений в средиземноморском стиле. Преимущество этой тенденции не только в ее терапевтичности, но и в долгожительстве — классика не устаревает и может служить долго.