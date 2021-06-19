UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Раздвинуть стены. Как оформить уличную гостиную, террасу, балкон или патио, чтобы было "как в доме"

Галина Ковальчук
10
Тренды уличной мебели

Плетеные диваны и кресла из ротанга, стулья и шезлонги из тикового дерева, каменные горшки для растений в средиземноморском стиле… Фокус собрал тренды уличной мебели и узнал, как сделать придомовое пространство уютным и стильным.

В то время как ресторанная и туристическая сферы пребывают в глубоком кризисе и унынии, производители уличной мебели и аксессуаров для досуга на открытом воздухе радуются растущему спросу.

С самого начала пандемии продажи инвентаря для обустройства садов и балконов подскочили на более чем 120%, в том числе и в украинских магазинах. Также люди стали активно покупать раскладные кресла, наборы для пикников и другие предметы, чтобы хоть как-то компенсировать вынужденное сидение дома.

"2020-й был хорошим годом для рынка уличной мебели. Оставшись дома из-за пандемии, потребители по-новому оценили те открытые пространства, которые у них имеются. Неопределенные прогнозы пандемии на 2021 год означают, что американцы снова будут больше полагаться на свои балконы и патио, планируя отдых", — отмечает Кристен Безель, старший аналитик агентства Mintel, занимающегося анализом различных потребительских индустрий.

Согласно исследованиям, до 2020 года основными покупателями уличной мебели в мире были рестораны и отели, которые обустраивали свои террасы и другие открытые пространства. В прошлом году они сократили эти покупки из-за простоя, но в целом рынок не просел, а в 2021-м эксперты прогнозируют его рост на 5%. И все из-за активизации частных покупателей, которые принялись облагораживать пространства вокруг домов, внутренние дворики, квартирные балконы. Часть аудитории из-за пандемии переехали из мегаполисов в пригороды — им тоже понадобилась уличная мебель.

Пандемия повлияла и на то, как владельцы домов и квартир осмысляют открытое пространство. Раньше терраса или балкон служили местом для барбекю на выходные или посиделок в редкий свободный от работы час. Теперь эти места используются гораздо активнее просто потому, что их владельцы проводят дома гораздо больше времени. Так же, как и собственно дом, открытое пространство стало за время пандемии многофункциональным — здесь не только отдыхают, но и готовят, работают, едят и смотрят кино. Терраса, балкон или патио превратились в продолжение дома, где делают все то же самое, что и внутри. Поэтому изменились требования к оформлению открытого пространства и, соответственно, к уличной мебели и аксессуарам. ­

Фокус рассказывает, какими должны быть уличная мебель и аксессуары, чтобы с ними можно было жить, как в доме.

Дэвид Духовны
Дэвид Духовны , американский актер

У меня дома есть уличный душ, люблю его принять и гулять голым по двору. Надеюсь, мои соседи этого не прочтут

Мягко сидим

плетеная мебель, дизайн интерьера, дизайн участка
Так может выглядеть уличная гостиная

Смена восприятия открытого пространства радикальным образом повлияла на то, как оно организовано. Главное новшество в том, что двор или терраса разделяются на зоны, причем такие же, как и в доме. Поэтому среди потребителей и производителей уличной мебели появилось такое понятие, как "уличная гостиная". Это пространство создается так же, как и в доме — с одним угловым или двумя диванами, креслами и журнальным столиком посредине. Создавать уличную гостиную нужно так, чтобы по стилю и дизайну она сочеталась с той, что в доме, и служила ее продолжением. Для этого подбирают одинаковые по стилю аксессуары вроде покрывал и подушек и для дома, и для улицы. 

Тренды уличной мебели, дизайн патио, организация пространства
Требование к уличной мягкой мебели — она должна быть действительно мягкой

Еще одно требование к уличной мягкой мебели — она должна быть действительно мягкой. Нынешние мебельные технологии позволяют набивать диваны устойчивой к перепадам температуры полиуретановой пеной и обивать такими же надежными материалами. При этом мебель выглядит не пластиковой, а уютной и мягкой. В целом наиболее актуальный стиль уличной мебели — это использование нейтральных или белых оттенков обивок, а также лаконичный дизайн, который не устареет с годами. Такая уличная мебель есть в ассортименте и престижных итальянских фирм, и у таких демократичных брендов, как Ikea.

У голубых экранов

уличные проекторы, уличный телевизор
Весной 2020-го американцы на 400% чаще искали в Google уличные проекторы

За время пандемии владельцы открытых пространств вокруг дома адаптировали их к самым разным функциям. К примеру, устанавливают дополнительные роутеры, чтобы WI-FI-сигнал покрывал всю площадь и можно было бы работать с комфортом. Но самым большим спросом пользуется аппаратура для уличных домашних кинотеатров. Так, со времени локдауна весной 2020-го американцы на 400% чаще искали в Google уличные проекторы. Также приобрели популярность уличные телевизоры, и этот тренд сохраняется и в 2021 году. 

Гаджеты для использования на открытом пространстве отличаются от домашних — они пыле- и влагонепроницаемые, имеют более герметичный корпус для защиты от насекомых и выдерживают перепады температур. К примеру, телевизоры американской компании SunBriteTV работают в диапазоне температур от -31°С до +50°С, а их экраны имеют повышенную контрастность и яркость, чтобы в любую непогоду показывать четкую картинку. В наиболее продвинутых моделях яркость экрана в шесть раз превышает аналоги для дома, чтобы не терять четкости даже при прямом солнечном свете. 

Убавьте яркость

уличный торшер, освещение открытого пространства
Освещение приближается к домашнему, становится более мягким и уютным

Вместе с новым подходом к подбору уличной мебели изменились и тенденции в нише освещения открытых пространств. Раньше главными акцентами было точечное освещение с помощью мелких настенных и наземных ламп, которые давали яркий белый свет. Теперь же освещение приближается к домашнему, становится более мягким и уютным. В частности, приобрели популярность торшеры, которые изготавливают исключительно для уличного пользования. 

Важно
Дом, милый дом. Как декор и дизайн возвращаются к истокам

Такие торшеры снабжают массивной основой, чтобы они устойчиво стояли на земле и не опрокидывались при ветре, а покрывают водонепроницаемыми материалами. В то же время абажуры — целиком домашние, тканевые или особенно эффектные вязаные, которые интересно рассеивают свет и смягчают его. В выборе уличного торшера стоит обратить внимание на то, какой источник света используется, и присмотреться к светильникам с LED-лампочками — они работают гораздо дольше, чем обычные лампы накаливания, и к тому же экологичнее. 

Почти самолет

ковер, дизайн ковров, ковры из полиэстера, ковры для улицы
Ковры для открытых пространств изготавливают максимально схожими с домашними

Еще один предмет, который перекочевал из дома на улицу, это ковер. Так же, как и мебель, ковры для открытых пространств изготавливают максимально схожими с домашними. Это касается как расцветок и узоров — ярких, четких, геометрических или растительных, так и размеров. К примеру, популярным становится классический размер 2х3 метра. Исходя из требований к уличным предметам декора, такие ковры изготавливают из полиэстера с нижним слоем каучука или термоэластопласта, гибкого и износостойкого полимера, а также покрывают специальным напылением с водо- и грязеотталкивающими свойствами. При этом ковер выглядит как настоящий с характерной вязаной фактурой. 

Если вы покупаете уличный ковер, то в комплект к нему нужна сетка-подложка, на которую его кладут. Она нужна для того, чтобы ковер не скользил, а земля или плитка под ним не "задыхалась", если вдруг польет дождь и изделие намокнет. 

Свежие блюда

уличная кухня, кухня на участке, кухня-остров
Уличную кухню важно вписать в ландшафт

Полноценное жилище, в том числе и уличное, невозможно без кухни, поэтому владельцы открытых пространств с прошлого года активно их обустраивают. По опросу Национальной ассоциации производителей кухонь и ванных, в этом году 60% американцев планируют обновить свои уличные пространства, добавить им функциональности, и 75% из них хотят завести именно кухню. Причем это не просто столик, гриль или портативный холодильник, а полноценный комплекс — с мойкой, рабочими и варочными поверхностями, духовкой и шкафчиками. В производстве таких кухонь особенно хороши итальянские дизайнерские фирмы, которые дополнительно продумывают, как их вписать в ландшафт. Для этого создают островные кухни или строят, к примеру, низкую бетонную панель, а к ней присоединяют мебель и бытовую технику.

Важно
Тёплый ламповый. Модные тенденции в дизайне интерьера 2020
Тёплый ламповый. Модные тенденции в дизайне интерьера 2020

Чтобы установить уличную кухню, к ней необходимо подвести коммуникации — воду, газ и электричество, подключить к канализации. Поэтому производители рекомендуют организовывать такую кухню поближе к дому, чтобы эти технические работы были эргономичными и стоили дешевле.

Путь к успокоению

тактильные ощущения, тактильная фактура
Тактильные фактуры материалов помогут расслабиться и уйти от тревоги и страха

Стиль уличной мебели в этом году также продиктован пандемией, одним из атрибутов которой стала повышенная тревожность людей, отсиживающих локдаун и боящихся заразиться. Как отмечают психологи, самое простое, что может сделать тревожный человек, — выполнить упражнение по возвращению к реальности и проговорить, что он видит, слышит и ощущает внутри себя и в том, что его окружает. В этом отношении производители мебели и аксессуаров предлагают свой метод терапии — тактильные фактуры материалов, к которым приятно прикасаться и таким образом уходить от тревоги и страха. 

плетеные диваны и кресла из ротанга, стулья и шезлонги
Самый актуальный тренд уличной мебели — рельефный, фактурный текстиль

Поэтому самым актуальным трендом уличной мебели стал рельефный, фактурный текстиль — полотнища грубой вязки, макраме из толстых шнуров. Если говорить о каркасной мебели, то в моду снова вернулась неизбывная и такая успокаивающая классика — плетеные диваны и кресла из ротанга, стулья и шезлонги из тикового дерева, каменные горшки для растений в средиземноморском стиле. Преимущество этой тенденции не только в ее терапевтичности, но и в долгожительстве — классика не устаревает и может служить долго. 