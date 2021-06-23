Кара Делевінь показала свій новий будинок із головою Девіда Бові й тунелем у вигляді вагіни

Відома модель розповіла, що на інтер'єр її надихнули "Аліса в країні чудес" і мода

28-річна модель Кара Делевінь відкрила двері свого будинку у Лос-Анджелесі, показавши унікальний інтерʼєр на який її надихнуло чаювання Божевільного Капелюшника і світ моди. Про це пише Architectural Digest.

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Будинок був спроектований архітектором Ніколо Біні з Line Architecture, який постарався врахувати всі побажання замовниці та зробити його "не нудним".

"Моя робота вимагає, щоб я міняла головні убори та костюми. Мені подобається перевтілюватися в різних персонажів, тому я хотіла, щоб мій будинок відображав безліч різних тем і настроїв", — говорить Кара. І, судячи з відеопрогулянки в її маєтку, їй це цілком вдалося.

[ + – ] Будинок Кари у Лос-Анджелесі [ + – ] Кімната з кульками

В її будинку є кімната з кульками, батути на задньому дворі, двоповерхове двоспальне ліжко для гостей і тунель у вигляді вагіни, про який Кара говорить, що саме сюди вона приходить, щоб подумати. "Я приходжу сюди думати, я приходжу сюди, щоб творити. Я відчуваю натхнення в цьому тунелі", — повідомила модель.

[ + – ] Тунель у вигляді вагіни [ + – ] Гардеробна

Крім цього одну з ванних кімнат вона оформила в стилі Девіда Бові, буквально надихнувшись його сценічним образом Зіггі Стардаста, якого співак вигадав ще в 1972 році.

Стіни в будинку, натхненним світом моди, обклеєні найбільш дизайнерськими шпалерами на світі: Gucci з принтом чапель, які коштують по 510 доларів за лист.

[ + – ] Таємна кімната задоволень [ + – ] Басейн на задньому дворі

Але в цілому тематика кожної кімнати різна: від класичного британського маєтка, а саме в такому і виросла Кара, до джунглів у стилі 70-х.

Тут є і чимало артефактів, таких як вінтажний ігровий автомат Playboy, і Кара зізнається, що є фанаткою Гʼю Гефнера, гітара Девіда Бові з його автографом, дошка для серфінгу Chanel, старовинний стіл для більярду і прозоре піаніно Wurlitzer, яке коштує більше 20 000 доларів. І на якому, за зізнанням власне Кари, вона любить грати оголеною.

[ + – ] Ванна кімната в стилі Зіггі Стардаста [ + – ] Спальня господині

Також у будинку є таємний прохід до кімнати задоволень із жердиною для стриптизу та підвісами для занять сексом.

І такі стандартні приміщення, як гардеробна з багатою колекцією божевільних капелюхів і комора для нарядів. Капелюхи Кара пропонує своїм гостям на вечірках.

"Це все ще схоже на будинок. Є нормальна їдальня, вітальня і відмінна кухня. Але це, в той же час, свого роду подорож. Чим далі ви пройдете, тим більше скарбів знайдете", — повідомила модель.

Нагадаємо, раніше свій будинок показала Майлі Сайрус. Його дизайном займалася її мама. Результат вийшов разючим. "Найголовніше для мене те, що, коли ви входите в чийсь будинок, щоб ви відразу розуміли, хто там живе і який у нього характер. Я добре знаю Майлі, ми дуже близькі, тож у мене вийшло оформити її будинок", — розповіла мати дівчини.