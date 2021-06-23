Кара Делевинь показала свой новый дом с головой Дэвида Боуи и туннелем в виде вагины

Известная модель рассказала, что на интерьер ее вдохновили "Алиса в стране чудес" и мода

28-летняя модель Кара Делевинь открыла двери своего дома в Лос-Анджелесе, показав уникальный интерьер на который ее вдохновило чаепитие Безумного Шляпника и мир моды. Об этом пишет Architectural Digest.

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Дом был спроектирован архитектором Николо Бини из Line Architecture, которые постарался учесть все пожелания заказчицы и сделать его "нескучным".

"Моя работа требует, чтобы я меняла головные уборы и костюмы. Мне нравится перевоплощаться в разных персонажей, поэтому я хотела, чтобы мой дом отражал множество разных тем и настроений", — говорит Кара. И, судя по видеопрогулке по ее особняку, ей это вполне удалось.

[ + – ] Дом Кары в Лос-Анджелесе [ + – ] Комната с шариками

В ее доме есть комната с шариками, батуты на заднем дворе, двухэтажная двуспальная кровать для гостей и туннель в виде вагины, про который Кара говорит, что именно сюда она приходит, чтобы подумать. "Я прихожу сюда думать, я прихожу сюда, чтобы творить. Я чувствую вдохновение в этом туннеле", — сообщила модель.

[ + – ] Туннель в виде вагины [ + – ] Гардеробная

Кроме этого одну из ванных комнат она оформила в стиле Дэвида Боуи, буквально вдохновившись его сценическим образом Зигги Стардаста, которого певец придумал еще в 1972 году.

Стены в доме, вдохновленном миром моды, оклеены самыми дизайнерскими обоями на свете: Gucci с принтом цапель, которые стоят по 510 долларов за лист.

[ + – ] Тайная комната удовольствий [ + – ] Бассейн на заднем дворе

Но в целом тематика каждой комнаты разная: от классического британского особняка, а именно в таком и выросла Кара, до джунглей в стиле 70-х.

Тут есть и немало артефактов, таких как винтажный игровой автомат Playboy, и Кара признается, что является фанаткой Хью Хефнера, гитара Дэвида Боуи с его автографом, доска для серфинга Chanel, старинный стол для бильярда и прозрачное пианино Wurlitzer, которое стоит более 20 000 долларов. И на котором, по признанию самой Кары, она любит играть обнаженной.

[ + – ] Ванная комната в стиле Зигги Стардаста [ + – ] Спальня хозяйки

Также в доме имеется тайный проход в комнату удовольствий с шестом для стриптиза и подвесами для занятий сексом.

И такие стандартные помещения, как гардеробная с богатой коллекцией безумных шляп и кладовая для нарядов. Шляпы Кара предлагает своим гостям на вечеринках.

"Это все еще похоже на дом. Есть нормальная столовая, гостиная и отличная кухня. Но это, в то же время, своего рода путешествие. Чем дальше вы пройдете, тем больше сокровищ обнаружите", — сообщила модель.

Напомним, ранее свой дом показала Майли Сайрус. Его дизайном занималась ее мама. Результат получился поразительным. "Самое главное для меня то, что, когда вы входите в чей-то дом, чтобы вы сразу понимали, кто там живет и какой у него характер. Я хорошо знаю Майли, мы очень близки, так что у меня получилось оформить ее дом", — рассказала мать девушки.