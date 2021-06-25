Apple перебудувала старовинний театр у Лос-Анджелесі на свій флагманський магазин

Відкриття нового магазину в будівлі 1920-х рр. відбулося сьогодні в центрі Лос-Анджелеса

Сьогодні компанія Apple відкрила свій новий магазин в історичній будівлі кінотеатру Tower Theatre, розташованому в центрі Лос-Анджелеса. Це один з найбільших проектів Apple з реставрації історичних будівель. Про це пише ABC7.

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Apple Tower Theatre — став 26-м магазином Apple у Лос-Анджелесі. "У Лос-Анджелесі все просякнуте творчістю: мистецтво, музика, сфера розваг — і ми щасливі, що можемо бути частиною життя цього дивного міста. Apple Tower Theatre створений з повагою до багатої історії і культурної спадщини цієї столиці розваг", — сказала Дейрдре О'Браян, старший віцепрезидент Apple з роздрібних продажів і підбору персоналу.

[ + – ] Tower Theatre після реставрації

Історична будівля Tower Theatre була побудована в 1927 році за проектом знаменитого архітектора кінотеатрів С. Чарльза Лі. Це був перший кінотеатр у Лос-Анджелесі, обладнаний для перегляду звукових фільмів і перший театр у Лос-Анджелесі, оснащений кондиціонерами. Після закриття в 1988 році будівля стояла закинута. Іноді вестибюль здавався в оренду різним магазинам, а зал використовувався Євангелічною церквою "Жива віра".

[ + – ] Tower Theatre до і після реставрації

Під час реставрації історичний інтер'єр був збережений. Усі елементи обробки були ретельно очищені і відновлені, а сам будинок був приведений у повну відповідність до стандартів сейсмостійкості.

[ + – ] Tower Theatre до реставрації

Tower Theatre розташований на розі Восьмої вулиці і Бродвею. Його прикрашає годинникова башта, а інтер'єр був створений за прообразом знаменитого паризького театру Опера Гарньє. Тут збереглися великі парадні сходи з бронзовими перилами, мармурові коринфські колони й оригінальна терактова плитка.

Також Apple запустить глобальну програму Today at Apple Creative Studios, яка дозволить молодим представникам творчих професій отримати практичний досвід. Початок програми приурочили до відкриття нового магазину в Лос-Анджелесі.